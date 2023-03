Ia Wadendal: Jag älskar klassiska bilar – roligast är när de konverteras till eldrift

Car SOS är en reality-serie som går på National Geographic Channel. De två bilnördarna och särdeles duktiga mekanikerna Tim Shaw och Fuzz Townshend tar sig an gamla veteraner som av olika anledningar stått stilla i garage i åratal och i princip rostat sönder.

Ofta har ägarna drabbats av sjukdomar, sorg eller dålig ekonomi – fått ställa av bilarna eller inte kunnat gå vidare med sina planerade renoveringsobjekt. Släktingar hör av sig till Car SOS och frågar om Tim och Fuzz i hemlighet kan ta sig an rosthögarna och förvandla dem till de körbara och snygga bilar de en gång i tiden var. Ägarna får inte veta något förrän klassikerna är helrenoverade och de överlämnas som en glad överraskning.

I många fall är det riktigt hjärtevärmande att se hur lyckliga de blir – av att få tillbaka en älskad bil som ger minnen av fina semestrar med barnen och den numera avlidne maken. Eller en bil som det sparats och gnetats till i många år, bara för att den är så vacker.

För Tim och Fuzz är det ibland ett näst intill omöjligt arbete att återställa bilarna. Såväl kaross som chassi kan ha rejäla rosthål som kräver hundratals timmar av svetsning och digert sökande efter reservdelar. För att inte tala om motorerna som oftast får plockas i sär i sina minsta beståndsdelar – innan de förhoppningsvis kan börja brumma igen.

Men de tycks drivas både av de berörande historierna om ägarnas livsöden och sin entusiasm inför gamla bilmodeller. Vem kan stå emot att renovera upp en gammal Padda som ägs av en 96 år gammal hjälte från andra världskriget till exempel?

Eller att rusta upp rallyikonen Talbot Sunbeam Lotus åt den sjukskrivne brandmannen som fått så svåra ryggskador att han måste gå med käpp numera. För att inte tala om den pensionerade sjuksköterskan som längtat så efter att få köra sin Hillman Imp igen.

I det sista avsnittet i den tionde säsongen lämnar Tim och Fuzz sin komfortzon i doften av bensin och olja – då tar de sig an en MGB GT som konverteras till eldrift. Brevbäraren Jeff – som hann avlida under inspelningen av avsnittet – ville att hans gamla bil skulle passa in i vår tidsålder och kunna köras avgasfritt av barnbarnen när de blir vuxna.

Det är fint att se hur bilen får behålla sin vackra formgivning men rullar iväg helt ljudlöst – och utan några koldioxidutsläpp. Den har fått ett nytt och miljövänligare liv.