Ia Wadendal: Nu får laddoperatörerna skärpa sig

Jag stannar till vid en snabbladdare utanför Halmstad. Det är bara tio procent kvar i batteriet och jag behöver ström snabbt för att komma vidare på långfärden. Den ena kabeln är upptagen av en ID.3:a som enligt stolpens skärm är uppe i 90 procents laddning. Jag greppar den andra laddkabeln och sticker in i bilens ladduttag, och kör igång laddningen med appen i telefonen.

Men vad nu då? I appen står det att jag ska sätta i kabeln och i stolpens skärm att laddningen är igång – men batterisymbolen i bilen visar att ingen laddning sker. Jag drar ur kabeln och gör om proceduren med att få igång laddningen i appen. Samma visa igen. Suck och stön. Hur många gånger har inte det här hänt – oavsett vilken laddoperatör det är. Incharge, Mer, Eon, Recharge – you name it – alla har de stolpar som sällan tycks underhållas eller repareras när de inte funkar.

Så kommer min ”granne” som laddar sin ID.3:a ut. Han flinar över mitt dilemma och säger luttrat: ”Så här är det jämnt. Jag kör över hela landet i jobbet och varje vecka är det något problem med nån av laddarna jag stannar till vid. Tjänstebilen är OK, men jag funderar på att byta ut den till en bensinare ändå, det är bara för frustrerande att behöva ha det så här jämnt”.

Vi ringer och felanmäler och jag får ta över ”hans” fungerande laddkabel – från samma stolpe.

Det här är faktiskt inte acceptabelt – för att använda ett politikeruttryck. Som om det inte är frustrerande nog att antalet laddoperatörer bara blir fler och fler med ett ständigt ökande utbud av betalmetoder som följd – myriader av appar i telefonen och Rfid-brickor som tynger i fickan. Kan de åtminstone inte se till att laddstolparna man stannar vid faktiskt fungerar?

Vad har du för erfarenheter? Hör av dig och berätta – laddoperatörerna måste granskas med lupp!