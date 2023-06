Ia Wadendal: Orimligt att leasingkunden är helt rättslös

Logga in

Många har hört av sig efter vår rapportering om de två leasingkunderna Stefan och Sara som tvingats betala full avgift trots att deras elbilar under flera månader varit på verkstad. Under perioder fick de inga ersättningsbilar över huvudtaget – och när kompensationen sent omsider kom var det i form av bensin- och dieseldrivna fordon som borde ha haft betydligt lägre månadsavgift.

Såväl Stefan som Sara låg på i sin kamp för att få likvärdiga bilar i ersättning för de leasade fordonen som var på verkstad – men möttes av kalla handen från såväl bilhandlare som finansbolaget DNB Finans. De uppdagade att konsumentlagarna inte är på deras sida – i stället handlar det om vad som står i avtalet. Och där var de utlämnade till finansbolagets godtycke.

Svaren från DNB Finans är häpnadsväckande empatilösa: ”Vi beklagar naturligtvis om kunder inte får den upplevelse de förväntar sig”. Upplevelse? Stefan och Sara betalar skyhöga avgifter varje månad för bilar de inte kan använda. Det är ingen upplevelse, det är konkret och ekonomiskt bister verklighet.

De är inte ensamma – flera av läsarna som hört av sig har hamnat i samma fälla. Det är inte att undra på att anmälningarna till Allmänna Reklamationsnämnden om leasingärenden ökat med över tusen procent.

Här finns det ett stort arbete för lagstiftare och konsumentorganisationer att ägna sig åt framöver. För just privatleasing har varit den vanligaste formen av ”bilköp” de senaste åren och sannolikt är det många som hamnat i kläm.

Skyddet för leasingkunder måste stärkas rent rättsligt. Och konsumentorganisationerna borde springa upp på barrikaderna för att hjälpa de här människorna.

Är du leasingkund som hamnat i strid med ditt finansbolag? Hör av dig till oss på motor@dn.se!