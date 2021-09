Jaguar E-Pace sent ute som laddhybrid

Jaguar E-Pace 300e PHEV R-Dynamic S

Miljö

Koldioxidutsläpp: 44 gram/km vid blandad körning.

Förbrukning: El och bensin 0,22 liter/mil vid blandad körning

Räckvidd el: 5,5 mil.

Ekonomi

Pris/Förmånsvärde/Privat­leasing: 793 900 kronor/8 342 kronor/ej möjligt.

Inköpsbonus: 19 348 kronor.

Årlig fordonsskatt: 360 kronor per år under de tre första åren, därefter 360 kronor per år.

Garantier: Nybil 3 år, vagn­skada 3 år, rostskydd 6 år, lack 3 år, assistans 3 år. Batteri 6 år/ 10 000 mil.

Teknik

Motor: Bensin 200 hk. Elmotor 109 hk. Total effekt 309 hk, 540 Nm.

Batterikapacitet: 15 kWh.

Max laddeffekt: 32 kW/7,4 kW

Drivning: Fyrhjulsdrift.

Växellåda: Automat, 8 växlar.

Acceleration 0–100 km/tim: 6,5 sekunder.

Toppfart: 216 km/tim.

Digitalt

Pekskärm: Storlek 11,4 tum.

App: Jaguar InControl.

Apple CarPlay/Android Auto: Ja/Ja.

OTA (nätuppdatering): Endast informationssystemet.

Mått/vikt

Längd/bredd/höjd: 440/198/165 centimeter.

Bagagevolym: 494–1 386 liter med bakre ryggstöd uppe/fällda.

Tjänstevikt: 1 173 kg.

Maximal släpvagnsvikt: 1 600 kg.

Betyg del för del

Köregenskaper 4

Säkerhet 4

Miljö 4

Komfort 3

Ekonomi 3

Totalbetyg = 18 av 25

Plus

Styrning.

Motor och växellåda.

Interiör.

Minus

Utrymmen.

Ekonomi.

Baksäte.