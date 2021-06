Jaguars första laddhybrid – bekväma men dyra mil

Jaguar F-Pace fick i höstas en mindre uppdatering. Men den riktigt stora nyheten är laddhybriden som nu har klivit in i modell­programmet. Batteripaketet är på hela 17,1 kilowattimmar, av vilket 13,8 kilowattimmar används för driften. Självklart kostar det en hel del, 834 100 kronor, men sällan har en miljökostym suttit så här skönt.

Elmotorn är på 143 hästkrafter och räcker bra till. Skulle mer effekt behövas går bensinmotorn på 300 hästkrafter i gång. Ingreppet är mjukt och märks knappt, förutom på ljudet.

Är det något engelsmännen är bra på så är det design och förmågan att kombinera lyx, modernitet och hemtrevnad. Testbilens inre är klädd i ljust skinn, med dekorlist i träfanér med matt finish och öppna porer. Framstolarna är breda, inbjudande och mycket bekväma. Nackskydden måste vara bilvärldens fluffigaste.

Bildskärmen med nya informationssystemet Pivi är nytt för årsmodellen. Foto: Glenn Lindberg

Nytt i år är pekskärmen med Pivi, Jaguars informationssystem. Man lovar 80 procent av funktionerna med ett eller två tryck. Jag tror det stämmer, inte på grund av snillrika programmerare utan för att det finns två gammaldags temperaturvred som alltid sitter på samma ställe oavsett vilken meny man har på skärmen.

Utrustningsnivån i instegsmodellen Signature är så omfattande att det blir enklast om jag nämner vad som inte ingår: trådlös laddning av mobiltelefonen, dödavinkelnvarnare och head-up-display.

En nyhet är aktiv bullerdämpning. Mikrofoner tar in väg- och motorljud och kalkylerar sedan fram en ljudfrekvens som skickas ut i högtalarna som då brottar ned det ursprungliga bakgrundsljudet. Av förståeliga skäl är det svårt att recensera bakgrundsljudet som försvann, men bilen är tyst, jag lovar. Enligt tillverkaren är systemet särskilt lämpat för elektrifierade bilar. Frånvaron av motorljud gör nämligen vägljud extra tydliga.

Från 2025 ska Jaguar bara sälja eldrivna modeller. Foto: Glenn Lindberg

Bilen har bra fjädringskomfort på 21 tum stora hjul. Trots storleken kränger bilen bara måttligt vid hård kurvtagning.

Det har gått fem år sedan F-Pace premiärvisades, så man kan anta att en laddhybrid inte fanns på ritbordet från början. Det märks bland annat genom att man har höjt bagageutrymmets golv för att få plats med batteriet.

Storleken och vikten är kanske det enda problemet med F-Pace som laddhybrid. Trots ett stort batteri är räckvidden bara 5,3 mil enligt den europeiska körcykeln WLTP. Kör du i 110 kilometer i timmen räcker batteriet två mil. Det är för lite.

Golvet slutar nedåt mot tröskeln på grund av batteriets placering. Foto: Glenn Lindberg

Officiellt drar bilen 0,22 liter bensin per mil. Det är förstås inte sant. Det räcker två kilometer, resterande åtta kilometer körs på el, men den delen av energiförbrukningen är av någon anledning osynlig. Vi uppskattar att bilen drar strax under en liter bensin per mil på landsväg med tomt batteri. Bensintanken på 69 liter tar dig från Stockholm till Köpenhamn i ett svep.

Nu är inte Jaguar F-Pace PHEV laddhybriden med det minsta miljö­avtrycket men är ekonomiskt jämförbar med syskonen i F-Pace-­familjen. Räknat på introduktionspriserna på 779 000 kronor har laddhybriden ett merpris på 180 000 kronor jämfört med F-Pace med minsta bensinmotorn.

Det låter mycket, men ta bort inköpsbonusen och tre års malusskatt om 16 160 kronor per år. Kvarstår gör en prisskillnad på 119 000 kronor. Det betyder att man har sparat in merpriset när man har kört 9 000 mil på elkraft. Men det gäller att ladda ofta, och köra lugnt.

Jaguar F-Pace P400e AWD PHEV Miljö Koldioxidutsläpp vid blandad körning: Cirka 54 gram/km. Förbrukning vid blandad körning: 0,22–0,25 liter per mil. El: uppgift saknas, cirka 3,0 kWh/mil. Räckvidd el: 5,3 mil. Ekonomi Pris/förmånsvärde/ privatleasning: 834 100/8 094/ – kronor. Inköpsbonus: Cirka 13 500 kronor. Årlig fordonsskatt: 360 kronor per år under de tre första åren, därefter 360 kronor per år. Garantier: Nybil 3 år, vagnskada 3 år, rostskydd 6 år, lack 3 år, assistans 3 år, batteri 6 år. Teknik Motor: Bensinmotor 2,0 liter, 300 hk. Elmotor 143 hk. Totaleffekt 404 hk, 540 Nm. Batterikapacitet: 17,1 kWh. Drivning: Fyrhjulsdrift. Växellåda: 8-växlad automat. Acceleration 0–100 km/tim: 5,3 sekunder. Toppfart: 240 km/tim. Digitalt Pekskärm: 11,4 tum. Ljusstark och tydlig pekskärm. App: In control. Apple Carplay/Android Auto: Ja/Ja. OTA (nätuppdatering): Nej. Mått/vikt Längd/bredd/höjd: 475/194/166 centimeter. Bagagevolym: 613–1 .440 liter med bakre ryggstöd uppe/fällda. Tjänstevikt: 2.189 kg. Maximal släpvagnsvikt: 2.000 kg. Betyg del för del Köregenskaper 5 Säkerhet 4 Miljö 4 Komfort 5 Ekonomi 2 Totalbetyg = 20 av 25 Plus Bra komfort. Fin design. Laddbar. Minus Högt pris. Hög elför­brukning. Kort batterigaranti. Visa mer

