Japansk laddhybrid vinnare i suvduell

Den går inte perfekt, till och med ganska långt ifrån. Men nu klarar den i alla fall godkänt resultat.

Vi pratar förstås om Toyota RAV4 Laddhybrid i älgtestet. Tidigare har nämligen både hybrid- och laddhybridversionerna gjort bort sig i våra undanmanöverprov.

Men med uppdateringen som kom sommaren 2021 fick RAV4 Laddhybrid äntligen godkänt resultat i älgtestet.

Därmed undanröjs ett stort hinder för att Toyota RAV4 ska utses till bästa laddhybriden i den här duellen, och den har mycket som talar för sig.

Laddkapaciteten på 6,6 kilowatt gör att batteripaketet kan laddas fullt på drygt två timmar och sedan kan man köra 7,1 mil innan man måste ladda igen – eller låta bensinmotorn ta över driften. Elräckvidden är bäst av de laddhybridsuvar vi testat, och med en total effekt på 306 hästkrafter är Toyotan också riktigt stark.

På papperet prickar RAV4 rätt för vad bilköpare skriker efter. En högbyggd suv till rimligt pris och den går att ladda med sladd. Rimligt pris är i och för sig relativt – RAV4 börjar på en halv miljon kronor. Men det är ändå 150 000 kronor billigare än till exempel Volvo XC60 T6 Recharge.

Förarmiljön i Toyota RAV4 fungerar bra men har inte pekskärm av senaste snitt. Foto: Patrik Lindgren

RAV4 Laddhybrid är fyrhjulsdriven och den använder sig av en bensinmotor och två elmotorer för att bli det. Framhjulen drivs av bensinmotorn på 185 hästkrafter och en 182 hästar stark elmotor, medan bakhjulen endast kan drivas av en liten 54 hästkrafter stark elmotor. Någon ”riktig” fyrhjulsdrift är det alltså inte att tala om, men bakhjulen är med och stöttar när det blir för halt för framhjulen.

Ingen kan beskylla RAV4 för att vara körglad. Men den diffusa styrningen och känslan av att flyta ovanpå vägen kommer RAV4 till gagn när asfalten är gropig.

Inte heller RAV4 har genomlastningslucka, och baksätet kan bara fällas i två delar. Foto: Patrik Lindgren

Med godkänt älgtestresultat, väl godkänd elräckvidd, låg bensinförbrukning och goda utrymmen är RAV4 alltså en stark kandidat till segern i den här duellen.

Man kan inte säga annat än att Lynk & Co har blivit lite av en snackis i bilvärlden. Att så stort fokus läggs på att man inte ska köpa utan korttidshyra bilen, och att det inte går att göra några andra utrustningsval än svart eller blå kaross, har fått många att prata om det nya bilmärket.

Lynk & Co har bara sålts i 662 exemplar hittills i år. De flesta väljer i stället att prenumerera på bilen. Foto: Patrik Lindgren

Lynk & Co har dock haft stora problem att få sin app att fungera som det var tänkt. Tanken var ju att man skulle kunna hyra en Lynk & Co 01 för 5 500 kronor per månad och sedan, genom appen, hyra ut den i andra hand och på så sätt sänka sin bilkostnad rejält.

Men utan det ovanliga upplägget hade 01 kanske gått marknaden omärkt förbi, och det hade varit synd. 01 är nämligen en bra bil. Vi har konstaterat det i tidigare test och ser det tydligt även den här gången: En direktjämförelse mellan syskonet Volvo XC40 och Lynk & Co 01 är inte till Volvons fördel.

Lynk & Co 01 är en riktigt trevlig bekantskap. Den är något större och tyngre än Volvo XC40 och rör sig med större självsäkerhet på vägen. Bättre riktningsstabilitet, trevligare styrning och bättre fjädringskomfort.

Pekskärmslösningen är ett lyft. Lynken har en 12,7 tum stor, liggande pekskärm med ett modernt gränssnitt. Menysystemet är tydligt uppbyggt och skärmen känns snabb. Enda minusposten är att skärmen är så bred att delen som är längst till vänster skyms av rattkringlan.

Trevlig förarmiljö i Lynk & Co och bättre pekskärm än i Volvo-syskonet XC40. Foto: Patrik Lindgren

Lynken må framstå som ett attraktivt paket med sina stora innerutrymmen, relativt höga komfort och digra standardutrustning, men brister finns. Att 01 endast är framhjulsdriven kan innebära en begränsning för en del, men är inte avgörande för alla.

Den har en riktig elvärmare som gör att man kan köra helt elektriskt även på vintern, och elräckvidden är fullt godkända 7,0 mil enligt våra mätningar. Värt att tänka på är att 01, liksom de flesta laddhybrider av den lite äldre skolan, är begränsad till en laddeffekt på maximalt 3,7 kilowatt. Det gör att det tar 3,5–4 timmar att ladda batteriet – vilket förvisso räcker för den som bara laddar över natten eller under arbetsdagen.

Tro inte att 01 känns lika kinesisk som MG EHS bara för att ägandet är kinesiskt. Det här är mer svenskt Volvo och med det kommer bland annat fördelen att Lynk använder samma säkerhetssystem som syskonet från Hisingen.

Tvådelat baksäte utan genomlastningslucka är lite väl enkelt för en så dyr bil. Foto: Patrik Lindgren

I ekonomiuträkningarna utgår vi från att man köper sin 01. Men det vill Lynk & Co förstås helst inte att man gör. De vill att man korttidsleasar bilen en månad i taget utan bindningstid. Då ingår även försäkring och oavsett hur man räknar så blir det ett billigare alternativ än att köpa och äga en 01.

Vinnaren i duellen blir ändå Toyota RAV4. Den laddbara Toyotan gör en stark comeback efter uppdateringen av antisladdsystemet. Den är rymlig, bekväm, har mycket bra elektrisk räckvidd och allt det kombineras med ägandekostnader som inte är uppe i det blå.

Men vi gillar också Lynk & Co 01. Den är snygg, skön att köra och har en vettig förarmiljö med bra reglage och pekskärm. Den har till och med bra räckvidd på el.

Lynk & Co 01 Miljö Koldioxidutsläpp blandad körning: 27 g/km (WLTP). Förbrukning blandad körning (uppgiven/test): 0,12 l/mil (WLTP)/0,72 l/mil. Räckvidd el (uppgiven/test): 6,9/7,0 mil Ekonomi Pris/Förmånsvärde/Prenumeration: 460 000/5 143/5 500 kronor. Inköpsbonus: 29 259 kronor. Fordonsskatt: 360 kronor per år. Garantier: Nybil 4 år, rostgaranti 12 år, vagnskada 3 år, lackgaranti 4 år, batteri 8 år/12 000 mil. Ägandekostnad (2 000 mil/år): 54,40 kr per mil de tre första åren. Teknik Motor: Bensin 180 hk. El 82 hk. Totalt 261 hk, 265 Nm. Batterikapacitet: 14,1 kWh (17,6 kWh brutto). Max laddeffekt: 3,7 kW. Drivning: Framhjulsdrift. Växellåda: 7-växlad automatlåda. Acceleration 0–100 km/tim: 8,0 sekunder. Toppfart: 210 km/tim. Digitalt Pekskärm: 12,7 tum. App: Lynk & Co. Apple Carplay/Android Auto: Ja/Ja. OTA (nätuppdatering): Ja. Mått/vikt Längd/bredd/höjd: 454/186/169 centimeter. Bagagevolym: 466–1 213 liter. Tjänstevikt: 1 954 kg. Maximal släpvagnsvikt: 1 800 kg. Betyg del för del Köregenskaper 3 Säkerhet 4 Miljö 3 Komfort 3 Ekonomi 4 Totalbetyg: 17 av 25 Tre plus Bättre än systermodellen Volvo XC40. Låg ljudnivå. Bra skärmlösning. Tre minus Finns ej med fyrhjulsdrift. Låg laddeffekt. Knepig bromskänsla. Visa mer