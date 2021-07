Jonas Fröberg: Du betalar för dyrt för elbilsservicen

De nya elbilarna VW ID.3 och ID.4 ska i veckan börja få genomgripande uppdateringar via nätet, det som på teknikspråk heter OTA – over the air update.

Vad innebär då detta för dig och mig?

En bil med OTA är helt annorlunda uppbyggd. Den har en stor centraldator som styr alla bilens övriga funktioner. Det gör det möjligt att höja motoreffekt, minska bromssträcka eller öka antalet steg i vindrutretorkarens repertoar – via nätet.

Det är en revolution. På riktigt.

OTA finns i dag uteslutande på några få elbilar – bland annat hos Tesla (som haft det i nio år), Volkswagenkoncernens nya elbilsserier och Polestars och Volvos renodlade elbilar.

Låt oss sedan betänka att en elbil i genomsnitt har runt 20 rörliga delar mot fossilbilens ungefär 2.000. Servicebehovet är alltså redan från början i princip noll.

Lägg då till OTA.

Du fattar va?

En sådan elbil behöver knappt någon service.

Det här är goda nyheter för oss, men ytterst känsligt för bilåterförsäljarna, som tjänar runt tre fjärdedelar av sin vinst på service.

Biltillverkare och importörer försöker nu fortsätta att få köpare av elbilar med OTA att fortsätta göra svindyr årsservice – trots att den i praktiken inte behövs. Tillverkarna är nämligen mitt i en annan jobbig strid med återförsäljarna (tillverkarna säljer allt fler bilar över nätet och rundar allt mer uppretade återförsäljare) och vill helt enkelt inte ta en andra fajt.

För oss kunder kostar det runt 2.200 kronor att serva en VW ID.3 efter två år. Den andra servicen går loss på 5.300 kronor. Det är extremt dyrt för ”inspektioner” av att bilens dörrar går att öppna och att kablar ligger rätt och byte av något filter.

Tesla har som första tillverkare nu tagit bort kravet på utförda service för att garantin ska gälla.

Låt oss alla trycka på för att andra följer efter.

