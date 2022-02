Jonas Fröberg: Europa blir nya målet när Kina bromsar in

Det är i Kina det händer. Så har det låtit från talarstolar, i tätskrivna vd-rapporter och framför allt i hesa viskningar i salongsskvallret på bilsalonger det senaste decenniet.

Vi pratar om elbilsutvecklingen.

Bara förra året ökade försäljningen av elektrifierade bilar i Kina med 254 procent upp till 3,3 miljoner bilar. Men från nyårsafton kapade Pekingregimen 30 procent av elbilsförmånerna – och vips sjönk försäljningen i januari med 18,6 procent jämfört med december.

Oj då.

Nu ökade ändå elbilsandelen rejält när man jämför med januari för ett år sedan. Den konkreta minskningen har också att göra med att extra många i Kina passade på att köpa en elbil i december innan förmånerna fasades ut.

Kinas finansdepartement har också aviserat att elbilssubventionerna ska tas bort helt och håller i slutet av året.

Låt oss hålla upp siffrorna mot det den ännu bleka vintersolen – och fundera på vad det betyder för dig som läser detta.

En slutsats är att subventionerna är på väg att dala även här. Kina ligger först i elbilsracet, men nästa år föreslås elbilsbonusen minska även här från 70 000 till 50 000 kronor. Så det kan vara läge att köpa eller privatleasa en modern elbil i år.

En annan sak är att Kinas elbilsfabrikanter står taggade till max. Glöm tiden när vi log i mjugg åt Kinas hafsigt hopsatta västkopior. De erövrar världen just nu med den nyaste självkörande tekniken och operativsystemen i sina elbilar när hemmamarknaden saktar in något. Talande är att det bara fanns ett enda utländskt märke med på Kinas tio-i-topp-lista i förra årets elbilsförsäljning – Tesla.

Kinas nya elbilar är bra på riktigt. Och lita på att de nya Kinasatsningar kommer att synas – som det kinesiska elbilsbolaget Nio, som under året kommer att starta storstilat i Sverige, eller XPeng som just startat en visningslokal i Stockholm i ett köpcenter. Då har vi inte ens pratat om det kinesiska statliga Shanghai Motors som förra året tryckte ut nya moderna elbilar i Sverige under märket MG. Kommer du ihåg MG ZS eller elsuven MG Marvel R som satte stenhård prispress på elbilar från Volvo och flera andra europeiska tillverkare.

Även Geely står berett att erövra Europa med sitt lyx-elbilsmärke Zeekr (med Volvo-teknik) om knappt ett år.

Frågan är om de europeiska tillverkarna hinner med.

