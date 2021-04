Jonas Fröberg: Får Volvo ens vara med när Geely inleder djupa samarbeten med Kinas tech-giganter?

Många experter smålog. Himlade med ögonen.

I dag sägs det att Geelys ägare, Li Shufu, går och småputtrar över att Teslas börsvärde stigit mer än hans Geely, trots en störtflod av nya elbilsmärken och stor tillväxt.

Så nu tar Li Shufu i från tårna.

Det kan han eftersom han är en av ytterst få bildirektörer som Kinas centralregering släpper fram att växa globalt.

Han blev först största ägare i tyska och svenska kronjuvelerna Daimler och AB Volvo. Miljarder dollar pumpas nu in i framtidens mjukvarubaserade affärsmodeller och lanseringar av nya globala elbilsmärken.

För två år sedan startades det småfräsiga elbilsmärket Geometry. För bara en vecka sedan lyftes förlåten för det nya lyxiga elbilsmärket Zeekr.

Zeekr är en global Teslautmanare, som lanseras i höst och delvis utvecklats i Sverige.

Skillnaden är enorm i dag jämfört med 2010, då ett litet Geely utan bilkunnande på nåder fick köpa det västliga finmärket Volvo Cars.

Geelykoncernen har bara en riktigt stark ledare under Li Shufu. Han heter An Conghui och kallas ”mr An”. Signalvärdet att just mr An i dagarna blir vd i Zeekr är starkt och visar på tyngden i satsningen: Han har lyft bilmärket Geely Auto från ingenting till att (med svenskt teknikkunnande) bli Kinas största privata bilbolag på tio år. Han är ofta i Göteborg där han styr över 1.500 svenska ingenjörer i utvecklingsbolaget Cevt (helägt av Geely Auto).

Det går bra för Volvo Cars som utan Geely antagligen vore bankrutt. Men stora frågor framåt hänger i luften och andas geopolitik: Har Volvo hamnat i koncernens bakvatten? Vad innebär det att Zeekr är en direktkonkurrent mot Volvo? Får Volvo ens vara med när Geely inleder djupa samarbeten med Kinas tech-giganter Baudu och Tencent? Vad är Volvos framtida digitala affärsmodeller?

Samtidigt erövrar Zeekr världen med svenskt teknikkunnande.

Helt enligt Kinas centralregerings plan.