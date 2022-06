Jonas Fröberg: För att klara klimatmålen skulle dieseln behöva kosta upp mot 30 kronor litern

Varför höjs ofta priset på biodiesel lika mycket som vanlig diesel?

Svar: för att regeringen lagt biodieseln i famnen på något som påminner om en monopolmarknad.

Låter det konstigt?

Vi tar det från början.

Parisavtalet från 2016 är obevekligt: vi måste sträva mot max 1,5 graders temperaturökning. Koldioxidutsläppen måste ned. Snabbt.

Utsläppen från Sveriges inrikestransporter står för en tredjedel av Sveriges växthusgasutsläpp. Fram till 2030 ska utsläppen från våra fordon minska med 70 procent, jämfört med läget 2010. Sju av riksdagens åtta partier står bakom det målet.

Men det fanns länge ingen plan på hur det skulle gå till.

Förenklat får vi ned trafikens utsläpp på tre sätt: fler elbilar, mindre trafik – där det effektivaste sättet är att höja priset på bensin och diesel – respektive med biodrivmedel.

Redan 2013 reagerade experter på att Sverige med de då planerade åtgärderna i bästa fall bara skulle nå halva målet med utsläppsminskningarna. En statlig utredning med det putslustiga namnet ”Fossilfrihet på väg” kom 2013. Men i utredningens slutskede hoppade huvudsekreteraren av under dramatiska former. Det var professorn i miljösystemanalys vid KTH Per Kågeson, som angav i en debattartikel i Dagens Industri som huvudskäl att han motsatte sig starkt att utredningen skulle landa i en slutsats att trafiken skulle minska drastiskt. Det var helt orealistiskt och skulle kräva mycket stora åtgärder, menade han.

Trafiken har fortsatt att öka. Hela tiden. Enligt statliga Trafikanalys har den svenska bilparken ökat med nära en miljon fordon upp till 5 miljoner bilar de senaste 20 åren. Prognosen till 2040 är en ökning med ytterligare nära 40 procent.

Trafikminskning skulle kräva kraftigt höjda bränslepriser. Det är så politiskt känsligt att ingen regering skulle våga ta i frågan.

Per Kågeson, forskare och professorn i miljösystemanalys vid KTH, Kungliga Tekniska Högskolan. Foto: Lasse Swärd

Detta förstod professor Kågeson. Han siade att Sverige i allra bästa fall med solen i ryggen skulle nå upp till hälften av klimatmålet 2030.

Kågeson varnade också för att regeringen till slut skulle stå och ropa efter biodrivmedel som enda sätt att lösa klimatmålet. Och att det inte skulle finnas nog med produktionsanläggningar för biodrivmedlen.

Kågeson var något på spåren.

Åren gick. Det blev 2018 och Trafikverket pekade i en PM på att vägtrafikutsläppen måste ned med 8 procent årligen för att nå 70-procentsmålet 2030. Men det året ökade i stället trafikens utsläpp i stället en halv procent.

Kanske skulle vissa tycka att detta är definitionen på ordet fiasko.

Regeringens reaktion: Ingen.

År 2019 skrev Klimatpolitiska rådet, som är satt att utvärdera regeringens klimatpolitik, i sin årsrapport att vi med dåvarande politik bara kommer att nå halvägs. Alltså samma bedömning som Per Kågeson gjorde sex år tidigare.

Utsläppen kan alltså principiellt minskas på tre sätt: Fler elbilar, mer biodrivmedel och mindre trafik – genom höjda drivmedelspriser. Låt oss gå igenom dessa:

Elbilarna ökar i antal mer än vad många vågat hoppas på. Där är det check.

Så har vi biodrivmedel. Nu börjar det bli intressant. Eftersom det är så svårt att minska trafiken och höja bränslepriserna kom regeringen förra året med en drastisk plan för att faktiskt kunna nå klimatmålet 2030.

Medicinen: chockhöja inblandningen av biodrivmedel. I praktiken är det inblandning i diesel som är viktig – och den ska upp till 66 procent år 2030. Där är vi på god väg.

Minskning av trafiken är ett haveri. Så sent som i slutet av maj skrev Trafikanalys att det kommer att rulla 120 000 fler bilar på vägarna i slutet av 2024 med de styrmedel som finns nu.

Runt 95 procent av all biodiesel kallas HVO. I dag står en enda producent – finska Neste – för 93 procent av all produktion av hydrerad vegetabilisk olja. Foto: Lasse Swärd

Det mest effektiva är att höja bränslepriserna. Trafikverket föreslog förra våren i en jätteutredning att vi skulle fördubbla bränslepriserna för att nå klimatmålet, vilket då innebar en ökning till runt 30 kronor per liter bensin eller diesel. Den nivån står sig relativt bra i dag, enligt Trafikverkets expert Jonas Eliasson. Visserligen har antalet elbilar har ökat mer än man trott. Utan att ha exakta uträkningar siar han att dieseln bör kosta strax under 30 kronor för att nå 2030-målet – givet den planerade ökningen av biodrivmedel.

I år höjdes bränslepriserna i samband med Rysslands invasion av Ukraina och ligger i skrivande stund på 25:50 kronor för en liter diesel och 24:20 för bensin.

Men för att nå klimatmålen borde de... ja, du förstår.

Fem partier ville till exempel sänka bränslepriserna med mellan 4 och 5 kronor per liter i mars. Det finns många skäl att sänka – men klimatmässigt är det dåligt.

Än så länge har regeringen i princip lagt en stor del av klimatomställningen i famnen på ett börsnoterat företag

Tillbaka till biodrivmedlen – som alltså ska lösa det mesta av klimatproblemen.

Runt 95 procent av all biodiesel kallas HVO, en förkortning av hydrerad vegetabilisk olja. Här står en enda producent – finska Neste – för 93 procent av all produktion, enligt en sammanställning i Bioenergitidningen. Inom några år ska även det riksbekanta Preem i Lysekil och finska ST1 bygga större anläggningar – men än så länge har regeringen i princip lagt en stor del av klimatomställningen i famnen på ett börsnoterat företag som agerar på något som kan betecknas som en monopolmarknad.

Vad tror du att det innebär – för dig?

