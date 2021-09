Jonas Fröberg: Här är frågorna Per Bolund vägrar svar på

Köper du en renodlad elbil får du 70 000 kronor i klimatbonus av staten, som du får ett halvår efter inköpet.

Så kom nyheten i augusti: årets anslag för klimatbonus på 2,91 miljarder kronor har tagit slut. Inga besked om mer pengar ges. Transportstyrelsen hänvisar till regeringen.

Man får gnugga sig i ögonen. Vad händer?

Privatpersoner som kanske tagit sitt livs största lån räknar oändligt milt sagt med att få de utlovade statliga pengarna.

Men det är inte första gången. Samma sak hände även 2007 och 2008, 2012, 2014 och... ja.

Förra året tog årsanslaget slut i början av oktober. Då kom mer pengar i den så kallade höständringsbudgeten strax före jul.

Regeringen har hittills tillsatt mer pengar varje år, men först efter månader av osäkerhet.

I år behövs ytterligare 1,8 miljarder kronor för det som regeringen i sina egna pressmeddelanden säger ”stärker miljöstyrningen” och ”påskyndar omställningen till fossilfri fordonsflotta”.

Jag äskade om en intervju av den ansvarige i regeringen, miljö- och klimatminister Per Bolund (MP) och skrev ner några frågor till hans pressekreterare.

Ministern vägrar låta sig intervjuas, Han hänvisar till ett skriftligt svar. Det säger bland annat säger att de arbetar ”aktivt” med frågan.

Här är frågor som Per Bolund inte ville svara på:

Kommer mer pengar i år? När i så fall?

Vad vill du säga till en privatperson som förväntat sig 70 000 kronor i höst?

Elbilsförsäljningen har ökat mer än man trott. Det är själva anledningen att pengarna tagit slut.

Här är ett diskret tips till den analytiker jag innerligt hoppas finns på miljödepartementet: Reflektera i tio sekunder över att elbilsförsäljningen borde öka ännu mer för att Sverige ska nå klimatmålet i transportsektorn 2030.

Dra sedan slutsatser.

Även i år torde charaden med budget-tjafsande utspelas under flera månader innan pengar ges i sista sekund. Men vi vet inte. Utställda statliga löften betraktas just nu som mjuka gummiband. Jag undrar faktiskt genuint vad Per Bolund vill säga till alla med medelinkomster som köpt en kostsam elbil och där de 70 000 kronorna skulle vara barriären mot Kronofogden.

Vad gör detta med tilliten? Elbilsförsäljningen?

Per Bolund, ska vi ta och släppa sargen?