Jonas Fröberg: Historien om utsläppssiffran som inte stämmer

Allt skedde under ett enda år. Hade helbrägdagörare smugit in på bilfabrikerna och utövat magisk healing på avgasrören?

Innan hade nämligen nybilars utsläpp cementerats på runt 120 gram under fem år.

Här kommer förklaringen: Bilkoncernerna hotades av miljardböter av EU om de inte under ett enda år – 2020 – kom ner från 120 till 95 gram.

Bilindustrin har tjänat mest på stora lyxiga fossila suvar och i princip närmast förlorat pengar på elbilar. Så de fortsatte, förenklat, att kapitalisera på det fossila ända in i kaklet.

På ett enda år har nu laddbara bilar fått ett jätteuppsving. En av tre nya bilar var 2020 laddbara. Men bara en av tio nya bilar var renodlade elbilar. Resten är så kallade laddhybrider.

Ytterligare en förklaring till utsläppsminskningen är att elbilar och laddhybrider under just under 2020 viktades extra mycket i statistiken av EU: Varje såld elbil och laddhybrid fick helt enkelt räknas två gånger i statistiken när bilbolagen räknade ihop snittvärdet av alla bilar - vilket sänkte utsläppen. Men bara på papperet. Allt för att att bilbolagen skulle slippa EU:s miljardböter. Som DN avslöjat tjurhöll därför vissa bilimportörer på elbilar i slutet av 2019 enbart för att kunna registrera in så många det gick under 2020 och undkomma EU-böter.

Ska vi då inte vara nöjda med 93 gram per kilometer?

Jo, kanske det – om det stämde.

Trafikverket har räknat enlig EU:s gamla och hårt kritiserade utsläppssystem som skrotades 2018. Det hade många kryphål och kallades NEDC.

Används NEDC-siffror, som Trafikverket alltså gör i rapporten, har det fristående miljöinstitutet ICCT (som avslöjade VW:s dieselgate) uppskattat att utsläppen under 2020 var 49 procent högre i verkligheten. Det skulle betyda 138 gram per bil och inte 93.

Räknar man enligt EU:s nyare och mer verklighetsnära utsläppssystem (det som kallas WLPT) hade utsläppen blivit 112 gram och inte 93 gram, viket framgår på sidan 5 i Trafikverkets rapport.

Men även 112 gram är alltså också en ren glädjesiffra.

Nu kanske någon vrenskas och undrar: varför alla dessa papperstigrar? Varför räknar bilbolagen inte på verklighetens siffror?

Tja, vad tror du som läser det här?