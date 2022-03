Jonas Fröberg: Saaben som äntrade världsscenen

Vem såg detta komma? Att Oscarsstatyetten för bästa internationella film skulle gå – som det tycks – till en röd Saab från Sverige. Faktum är att mycket av handlingen i japanska regissören Ryûsuke Hamaguchis ”Drive my Car” utspelas inne i Saabens kupé – där den medelålders skådespelaren och regissören Yûsuke Kafuku samtalar med sin unga privatchaufför i älsklingsbilen – en Saab 900 Aero.

Låt oss borra i bilvalet, och gå tillbaka till 70-talets Trollhättan.

Saab krisade, som vanligt. För att förbättra läget fick den gamla kärva 99-modellen från 60-talet en ny front, förlängd nos och kallades 900.

Den egensinniga Saab 900-modellen slog helt oväntat an strängar hos en internationell medelklasspublik i vars finrum den rullade in. Många kunder utövade fria kreativa yrken som... just det.

Men det stannade inte där. Turboversionen kom. Och blev än mer omsusad.

Björn Borg och Ingemar Stenmark i Monte Carlo 1981 - framför var sin Saab 900 turbo. Ingemars var teracottaröd och hade takräcke. Foto: Saab Automobile

Sommaren 1981 stod Ingemar Stenmark och Björn Borg lojt lutade mot varsin Saab 900 turbo i Monte Carlo – i Sveriges kanske mest uppmärksammade reklamkampanj.

Reklamtextens enda ord – ”Superswedes” – sade allt.

Vi var världens bästa land, med världens bästa bil, när det moderna projektet i Sverige nådde dallrande zenit.

Några år senare lade Saabingenjörerna in all turboprestanda och flärd de förmådde i ännu en ny modell – Saab 900 Aero – filmbilen i vars kupé hela handlingen i den nya filmen utspelas.

Likheterna med en annan roadmovie är slående:

I Ingmar Bergmans ”Smultronstället” från 1957 åker professor Isak Borg (Victor Sjöström) med svärdottern Marianne (Ingrid Thulin) 63 mil från Stockholm till Lund. Den konservative Borg rattar en bullig förkrigs-Packard av 1937 års modell. De sitter nära, som man gjorde i äldre bilar. Och får mycket sagt. Precis som i Saaben i ”Drive my Car”.

Hur regissören hittade själva bilen till filmen? Det avslöjade han nyligen i en DN-intervju: Den stod helt enkelt en dag rakt framför honom – ägd av en i hans filmteam.

Och visst är vi stolta över bilen, som utstrålar något svenskt udda med en självklar aura av – att vara bäst. Precis som the swedish social welfare system.