Jonas Fröberg: Två timmars uppdatering – DN:s testbil är en dator på hjul

DN:s långtestbil Volvo C40 – kallad Yogi – rullar på. Efter 670 mil är största blamagen den höga elförbrukningen – i genomsnitt 2,5 kilowattimmar per kilometer i vinterföre med dubbdäck. Det är för mycket. Max räckvidd på papperet är drygt 40 mil, men ibland har vi inte kommit upp i mer än 18–19 mil i kyla, trots lugn körning. Till modellår 2024, som snart börjar tillverkas, gör Volvo stora förändringar under skalet just för att förlänga räckvidden – och C40 blir då bakhjulsdriven. Detta i motsats till DN:s bil, som är framhjulsdriven.

Men låt oss borra i något annat – som revolutionerar bilvärlden.

Mjukvaran. Ett par gånger i månaden hänger sig informationssystemet. Då får man trycka en stund på den stora knappen under skärmen så att allt svartnar och återstartas. Hittills har det löst problemen.

Men låt oss borra djupare.

På de flesta håll fungerar snabbladdning, som här i ett blåkallt Nordmaling. Men det händer allt för ofta att snabbladdstationerna trilskas på olika sätt. Och har låg laddningshastighet – speciellt när det är kallt. Foto: Jonas Fröberg

Plötsligt kom meddelandet upp på pekskärmen mitt på instrumentbrädan: ”Nu finns mjukvaruuppdatering 2.7 tillgänglig – vill du uppdatera?” Det tog knappt två timmar. Denna senaste uppdatering gällde mest mindre funktionsförbättringar i informationssystemet.

Volvo slår på stora trumman för att elmodellerna XC40 och C40 (ja de är blott två) har trådlös mjukvaruuppdatering över nätet, som på en mobiltelefon eller laptop.

Samtidigt talas det tyst om är att det är långt ifrån alla alla viktiga funktioner som kan uppdateras i bilen – eftersom det underliggande systemet helt enkelt inte klarar av det. Där ligger Volvo långt efter exempelvis Tesla.

Först i Volvos nästa generation elbilar blir det ändring, i stora elbilssuven EX90 och kommande lilla EX30 som båda börjar tillverkas i slutet av året.

Då sker å andra sidan en revolution under skalet – som ska skapa nya digitala tjänster.

Vi tar det från början: När en bil tidigare fick ett felmeddelande fick du vackert åka till en verkstad, vars mekaniker kopplade in sig i bilen med ett felsökningsinstrument. Förenklat hade bilen ett system kallat ”Canbus” som samordnade bilens elektronik. Men när bilar blir uppkopplade datorer på fyra hjul är Canbus-systemet alltför långsamt och komplext.

Tesla och dess vd Elon Musk var först ut med en lösning. Han lät 2012 sätta in ett slags centraldator som är snabbare, enklare och styrde i princip allt i en uppkopplad bil.

Det lade grunden till att Tesla kunde utveckla ett eget operativsystem med trådlösa mjukvaruuppdateringar – även till bilens allra känsligaste delar som ABS-bromsar och självkörande system. Det kallas OTA – ”over the air update”.

Teslas tilltag skakade bilvärlden, vars direktörer trots detta under ett helt decennium underlät att agera.

Bakstammen driven igen på nolltid. Och även om det lilla bakfönstret inte täcks av snö behövs baktorkare vid nederbörd. Underkänt. Foto: Jonas Fröberg

I juni 2021 meddelade Volvo att de skulle utveckla runt hälften av mjukvaran inom bolaget. Målet är nämligen att nästa generations elbilar ska få just centraldatorer och ett eget operativsystem – ”Volvocars.OS”. Målet är att (som Tesla) mer frekvent skjuta ut uppdateringar och inom alla bilens centrala områden via nätet.

Men – och här kommer det viktiga – det innebär framför allt att Volvo kan tjäna pengar på nya digitala tjänster och applikationer. Inte minst inom säkerhet.

Men säkerhet handlar inte längre om säkerhetsbälten eller krockkuddar utan att bilens ögon ser allt mer. Vi pratar sensorer, alltså kameror, radar och lidar (ett slags ljusradar) som ytterst kan leda till självkörande bilar. Sensorerna tillverkas av externa leverantörer som säljer till alla bilmärken.

Nu är det upp till Volvo att likt en professor Balthazar (googla du som inte vet) få till egna smarta mjukvarulösningar för att i sin tur skapa nya säkerhetsfunktioner. För att kunna det utformar Volvo en enhetlig arkitektur – en egen Volvo-värld – i vilken mjuk- och hårdvara byggs ihop med uppkopplade molntjänster. I den kommande EX90 ska detta kompletteras med Googles uppkopplade 3d-karta för att få bättre information om vad som händer runt bilen i realtid.

Nya kontor för mjukvaruutveckling skapas i Shanghai i Kina, Stockholm, Lund, Krakow i Polen och Bangalore i Indien.

En gång har Yogi varit på verkstad på Volvo i Umeå – efter att bilen laddade dåligt. Då var det fukt i kontakten där en plast-sak också byttes – och senaste mjukvaran installerades. Foto: Erik Abel

Allt för att kunna bygga helt nya tjänster och funktioner.

Men det stannar inte där. Volvo ska också jobba mer med att känna igen beteenden hos förarna – och nyttja algoritmer som på sikt ska kunna känna igen påverkade förare.

Ett annat mål är att samla in data om sina kunder som de i rask takt bygger direktrelationer till (och rundar allt argare bilhandlare).

Att komplex mjukvaruutveckling är en oplöjd mark i den traditionella bilindustrin visar inte minst Volkswagens omfattande mjukvaruproblem de senaste åren. Även inom VW satsas enormt mycket pengar ny egenutvecklad hård- och mjukvara – som liksom hos Volvo ska bli ett helt system.

Om Volvo lyckas återstår att se.

