Jonas Fröberg: Volkswagen Polo i sitt livs form offras för pengarna

Volkswagen Polo 1,0 tsi 95 bensin

Miljö

Koldioxidutsläpp: 126 (provbilen 138) gram/km vid blandad körning mätt i WLTP)

Bensinförbrukning: 5,6 (provbilen 6,1) liter/mil vid blandad körning mätt i WLTP.

Ekonomi

Pris/Förmånsvärde/Privatleasing i kronor: 185.400/2.992/-/

Årlig fordonsskatt: 2.902 (provbilen 3.886) kronor per år under de tre första åren, därefter 690 (954) kronor per år.

Garantier: Nybil 2 år, vagnskada 3 år, rost 12 år, lackgaranti 3 år.

Digitalt

Pekskärm: Ja, 8 tum.

App: Ja App Connect.

Apple Carplay/Android Auto: Ja/Ja.

OTA (Nätuppdatering): Nej.

Teknik

Motor: trecylindrig bensinmotor, 95 hk. Max vridmoment 175 Nm mellan 2.000 och 3.500 varv per minut.

Växellåda: 5-växlad manuell växellåda. (provbilen, 7-stegad automatlåda av typen dubbelkoppling)

Acceleration 0–100 km/tim: 10,8 sekunder.

Toppfart: 187 km/tim.

Mått/vikt

Längd/bredd/höjd: 405/175/145 centimeter.

Bagagevolym med bakre ryggstöd uppfällt/nedfällt: 351 liter/1.125 liter.

Tjänstevikt: 1.230 kg.

Maximal släpvagnsvikt: 1.000 kg.

Betyg del för del

Köregenskaper: 4

Säkerhet: 4

Miljö: 3

Komfort: 4

Ekonomi: 4

Totalbetyg= 19 av 25

Plus

Skön körkänsla

Redig och klok

Tyst och stabil på motorväg

Minus

Att den inte finns i elutförande

Går inte längre att köpa ny.

Bagageutrymme.