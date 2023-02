Kanske var denna bil James Bond enda riktiga kärlek

Q lyfter pekfingret. Han riktar det mot en röd knapp på växelspaksknoppen.

”Du får inte röra den”.

Året är 1964. James Bond ler. De står i framtidstrons allra heligaste tempel - MI6:s utvecklingsavdelning i London. James Bond får här för första gången en förevisning av sin nya sportbil – dåtidens kanske största bildröm – Aston Martin DB5.

Bond tittar intensivt mot den röda knappen.

Q förklarar funktionen av den snurrbara nummerplåten och kulsprutorna, men Bond tycks bara intresserad av en sak:

Den ilsket röda knappen.

Kan du ana läderdoften? Och visste du att just denna Aston Martin DB5 som var med i filmen Goldfinger från 1964 såldes på auktion i augusti 2020 för 2,4 miljoner dollar. Foto: Danjaq/Eon/Ua/Kobal/REX

Scenen utspelas i filmen ”Goldfinger” från 1964 - där Bonds nya Astin Martin med svart läderklädsel fick sitt genombrott. Den muskulöst skulpterade bilen skulle följa honom i mer än fem decennier, som en trogen hund - i ”Åskbollen”, ”Goldeneye”, ”Tomorrow never dies”, ”The world is not enough” (bortklippt), ”Casino royale” och ”Skyfall”.

Q visste hur man skulle utrusta bilar så att Bond kunde bemästra megaskurkarna. Foto: Danjaq/Eon/Ua/Kobal/REX

Som agent 007 i den brittiska underrättelsetjänsten var Bond en superagent i Kalla krigets epicentrum. Men i Bondfilmerna tonades öst-västkonflikten oftast ner när någon bisarr storskurk som suktade efter världsherravälde.

Elegant? Jovars. Sean Connory fotograferad den 15 juni 1964 i samband med lanseringen av ”Goldfinger”. Foto: Arthur Evans/Danjaq/Eon/Ua/Kobal/REX

”Den röda knappen är till katapultstolen”, berättar Q.

Bonds bil hade katapultstol. Så klart.

Öst hade rymdfärderna och de modernistiska tv-tornen.

Väst hade bilarna. Och James Bond fick de bästa. Det passade hans frihetssuktande anarkistiska läggning; brände det till med någon storskurk eller om någon av hans många kvinnor ville ha kärlek och trohet i stället för en Dry Martini vek han bara ner sig i sin sportbil och drog iväg.

Sean Connory (1930-2020) står lojt lutad över den kromade rutramen på den silverfärgade Aston Martin DB5:an. Fiktionen skulle sedan gå över i det verkliga livet – även om det tog tid. Sean Connory köpte en exakt likadan bil så sent som 2018, när han var 88 år. Den kunde han njuta av under två år innan sin bortgång 2020. Foto: Loomis Dean

Aston Martin DB5 hade lanserats 1963 med rak sexcylindrig motor på 4 liter. Snart stod kändisarna på kö för att köpa. Paul Mcartney slog till på en mörkblå. Den engelska bilindustrin stod i sitt högsta flor och få förstod att den skulle sjunka ihop som en sufflé ett decennium senare.

Bonds Aston Martin DB5 från 1964 gjorde comeback i filmen Skyfall 2012, när både Bond och bilen egentligen var obsoleta spillror från en svunnen tid.

Voff voff! Som en trogen hund står den där och viftar på svansen - den silvriga Aston Martin DB5:an, som om inget hänt mellan 1964 och 1012. Lanseringsbild från filmen ”Skyfall” med Daniel Craig. Foto: Danjaq/Eon Productions/Kobal/REX

I filmens slutscen beskjuts bilen från helikopter och exploderar.

James Bonds ansiktsuttryck sekunden efteråt borde tillhöra filmhistoriens stora ögonblick.

Förfäran, sorgen och chocken som finns där.

James Bonds (Daniel Craigs) ansiktsuttryck när hans bil just exploderat och barndomshemmet snart står i lågor. Foto: Skärmdump

Tänk – om det enda James Bond någonsin älskade var sin silverfärgade Aston Martin.