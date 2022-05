Kinas svar på Tesla övertygar inte

Xpeng P5

Miljö

Koldioxidutsläpp: 0 gram/km vid blandad körning.

Förbrukning: 1,55 kWh/mil vid blandad körning.

Räckvidd: 46,5 mil.

Ekonomi

Pris/Förmånsvärde/Privatleasing: 550 000 kronor/ingen uppgift/ingen uppgift.

Inköpsbonus: 70 000 kronor.

Årlig fordonsskatt: 360 kronor per år under de tre första åren, därefter 360 kronor per år.

Garantier: Nybil 5 år/12 000 mil, assistans 5 år, batteri 8 år/16 000 mil.

Teknik

Motor: El, total effekt 211 hk (155 kW), 310 Nm.

Batterikapacitet: 66,2 kWh.

Max laddeffekt hemma/snabbladdning: 3,5 tim (11 kWh)/36 min (30-80 %) 70 kW.

Drivning: Framhjulsdrift.

Växellåda: Enstegad.

Acceleration 0–100 km/tim: 7,5 sekunder.

Toppfart: 175 km/tim.

Digitalt

Pekskärm: 15,6 + 12,3 tum.

App: My Xpeng.

Apple CarPlay/Android Auto: Ja.

OTA (nätuppdatering): Ja.

Mått/vikt

Längd/bredd/höjd: 480/184/152 centimeter.

Bagagevolym: 450 + 70 liter.

Tjänstevikt: 1790 kg.

Maximal släpvagnsvikt: Erbjuds ej med dragkrok.

Betyg del för del:

Köregenskaper 3

Säkerhet 3 (ej testad Euro Ncap)

Miljö 5

Komfort 4

Ekonomi 3

Totalbetyg = 18 av 25

Plus

Låg elförbrukning.

Stora baksätesutrymmen.

Bra komfort.

Minus

Ej fällbart baksäte.

Ej justerbar ratt i längsled.

Ej dragförmåga.