Kinesisk eldriven suv blickar bakåt

DFSK Seres 3 Electric

Miljö

Koldioxidutsläpp: 0 gram/km vid blandad körning.

Förbrukning vid blandad körning: 1,8 kWh/mil.

Räckvidd: 32,9 mil.

Ekonomi

Pris/Förmånsvärde/Privatleasing: 459.900 kronor/uppgift saknas/ 4.990 kronor per mån (24 mån per 2.000 mil per år.)

Miljöförmåner: Ja. 60.000 kronor.

Årlig fordonsskatt: 360 kronor per år under de tre första åren, därefter 360 kronor per år.

Garantier: Nybil 3 år/12.000 mil, vagnskada 3 år, rostskydd 12 år, lack 3 år, batteri 8 år/12.000 mil.

Teknik

Elmotor: 163 hk, 300 Nm.

Batterikapacitet: 53,6 kWh.

Drivning: Framhjulsdrift.

Växellåda: Enväxlad.

Acceleration 0–100 km/tim: 8,9 sekunder.

Toppfart: 155 km/tim.

Digitalt

Pekskärm: Ja. 10,25 tum. Traditionell pekskärm.

App: Nej.

Apple CarPlay/Android Auto: Nej/Nej.

OTA (nätuppdatering): Nej.

Mått/vikt

Längd/bredd/höjd: 438/185/165 centimeter.

Bagagevolym: 526 liter med ryggstöd uppe.

Tjänstevikt: 1.765 kg.

Maximal släpvagnsvikt: 0 kg.

Betyg del för del

Köregenskaper: 3

Säkerhet: 2

Miljö: 5

Komfort: 3

Ekonomi: 2

Totalbetyg = 15 av 25

Plus

Mycket komfortutrustning.

Koboltfritt batteri.

Vinterhjul på köpet.

Minus

Högt pris.

Risk för onormal värdeminskning.

Frågetecken för reservdels­försörjning.

Detta är Dongfeng

Dongfeng är en av de stora kinesiska biltillverkarna. I 42 fabriker görs bussar, bilar och lastbilar samt motorer och växellådor. Märken som Dongfeng Fengshen och Dongfeng Fengxing säljs nästan bara i Kina.

En stor del av tillverkningen sker i samarbete med utländska märken. Kina tvingar dessa att ha en inhemsk partner. Statligt ägda Dongfeng arbetar tillsammans med Honda, Kia, Nissan, PSA-gruppen, Renault och tillverkar bilar under dessa varumärken.

Ett helkinesiskt samarbete eta­blerades 2003 mellan Dongfeng och Chongqing Sokon Industry under namnet Dongfeng Sokon, förkortat DFSK. De tillverkar olika transportbilar men också några personbilar med suv- och minibuss­karosser.

Deras eldrivna kompaktsuv DFSK Fengon E3, även kallad DFSK Glory E3 och Seres 3 beroende på marknad, visades 2019 och bygger på den bensindrivna modellen DFSK Fengon ix5. I Kina säljs modellen även som laddhybrid och som enbart bensindriven.

Märket Seres är i sin tur ett ursprungligen ett amerikansk-kinesiskt bolag, SF Motors, som knappt hann starta sin elbilsutveckling innan det köptes upp av Sokon Industry. Varumärket Seres kommer endast att användas på eldrivna bilar.