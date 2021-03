Kinesiska suvar ger sig in i miljömatchen

Vem vill inte ha en miljövänlig suv med plats för sju personer? Full med lyxiga finesser som läderklädsel, navigation, stor pekskärm och elstyrda stolar. En omgång vinterhjul på 18 tums aluminiumfälgar och dragkrok kommer på köpet. Men så var det namnet. Den heter inte Volvo eller Audi eller BMW. Den heter DFSK Fengon 580.

Vi provkör bilarna i Växjö där generalagenten Konvegas är baserad. Företaget har sedan 2008 konverterat tusentals bilar till gasdrift. Nu är de även bilimportör och kommer i år att ta in flera kinesiska märken. Först ut är märket DFSK som lanseras med tre olika modeller. DFSK Seres 3 är eldriven och provkördes i DN Motor den 13 februari i år. Nu kör vi DFSK Fengon 5 och Fengon 580, två gashybrider.

I Fengon 5 är klimatanläggningen inlagd i en pekskärm. Foto: Glenn Lindberg

Fengon 5 har ett coupé-liknande anslag i linjerna som lockar. Dessutom har jag fått en nyckelklump i handen som är en skrupelfri kopia av en Porschenyckel. Porschekänslan stannar i nyckeln, inne i kupén är det mer ordinär mellanklassvärta som gäller, men med påkostade material.

Perforerade och skinnklädda stolar, men dörrsidornas material är svårt att artbestämma. Det är sömmar på stolarna, på dörrsidorna, till och med plastpanelerna har präglade sömmar. Ju mer jag tittar på sömmarna, desto mer tycker jag de påminner om stjärten på den kinesiska sagofågeln Fenghuang. Och ta mig tusan, nu läser jag i pressmaterialet att det var just så designern tänkte.

Priset är 399.900 kronor, och från det kan man dra 10.000 kronor i miljöbonus. Importören bygger om alla exemplar till gashybrider. Gastankarna ligger under bagagegolvet och rymmer 18 kg. Gasförbrukningen är 0,6 kg per mil i EU:s körcykel WLTP vilket betyder att gastankarna ger en räckvidd på cirka 30 mil. Nackdelen är att det försvinner lite lastutrymme. Fördelen är att bensintanken på 58 liter är intakt vilket befriar föraren från räckviddsångest.

Gaskostnaden är enligt WLTP-förbrukningen knappt elva kronor per mil. Billigt jämfört med bilens bensinkostnad. Fengon 5 drar 1,18 liter bensin per mil vid blandad körning (WLTP) vilket skulle ge en bensinnota på 20 kronor per mil. Det är lika mycket som Mercedes GLS, märkets största suv med bensin-V8 på 489 hästkrafter och fyrhjulsdrift.

Lastgolvet i bagageutrymmet är inte plant på grund av gastubernas placering. Foto: Glenn Lindberg

Motorn i DFSK, hämtad från Mitsubishi, är fyrcylindrig, turboladdad och på 135 hästkrafter. Den steglösa automatlådan är långsam och det blir inte bättre av att gasbränslet dränerar motorn på ork. 0–100 kilometer i timmen ska ta 9,5 sekunder och toppfarten sägs vara 180 kilometer i timmen. Men troligen är siffrorna framtagna med bensin i tanken, och det gör bilen marginellt piggare.

Svensk fordonsgas består nästan uteslutande av biogas från kommunernas reningsverk. Det här är en bil för miljövännen som inte vill eller kan köra eldrivet. Man kan också se det som en försäkring för eventuella framtida bensinskattehöjningar.

Instrumentpanelen är så högblank så man kan spegla sig i den. Tyvärr kan man inte spegla sin smarta telefon i den 10,2 tum stora pekskärmen, varken Apple Carplay eller Android Auto finns på menyn. Dock ingår navigation. Systemet är inte särskilt snabbt, men skärmen är stor.

Ett hack ned finns en pekskärm med klimatkontroller. Allt ser elegant ut, men vi befinner oss inte i teknikens framkant för det. Både aktiv filassistans och autobroms saknas, vilket generalagenten lovar ska komma vid nästa uppdatering. Krocktestresultat hos Euro-NCAP finns heller inte, vilket är dåligt.

Suven Fengon 5 har en tydlig coupéprofil. Snyggt men inte utrymmeseffektivt. Foto: Glenn Lindberg

Om Fengon 5 är den snygge så är Fengon 580 den praktiska brorsan. Den är lite äldre, debuterade i Kina redan 2016, och det märks i interiören. De stora bildskärmarna är här ersatta av något som ser ut att vara inköpt på ett reservdelslager. Motorpaketet uppges av importören vara detsamma som i Fengon 5 men provbilen är märkligt nog registrerad för 145 hästkrafter. Motorn känns dock igen, den vrålar som en lövblås vid gaspådrag utan att det händer särskilt mycket.

Den stora fördelen med Fengon 580 är att den har en rak taklinje, större lastutrymme och en tredje sätesrad där även vuxna kan sitta. Takutrymmet räcket till och benen får nästan plats.

Gastankarna som skulle ha funnits där tredje sätesraden fälls ner har flyttats under bilen. Det komplicerar besiktningarna eftersom tankarna måste blottläggas inför kontrollen. Själva gastankarna löper dock ingen rostrisk, de är av kompositmaterial. De rymmer 15 kg gas, så räckvidden är något kortare.

Priset är detsamma som för DFSK Fengon 5, 389.900 kronor efter bonus. Uppsidorna, förutom sju sittplatser, är också desamma som för Fengon 5. Riklig utrustning – bilen säljs standardutrustad med skinnklädsel, vinterhjul och dragkrok. Inga andra importörer erbjuder gasbilar i den här storleken. Inte ens laddbara bilar med sju sittplatser finns det gott om.

Visst kan det finnas en marknad för de kinesiska gasbilarna. Som organisationer med en grön bilpolicy och som behöver komma fram utan laddning, eventuellt med ett släp.

Men marknaden är smal och prislappen väl optimistisk. Du kan köpa en fyrhjulsdriven Mercedes GLB 200 4Matic för 387.900 kronor. Visserligen kostar en bensinbil mer i malusskatt, men det sparar du in på annonskostnaderna den dag du försöker sälja en DFSK Fengon 5.

DFSK Fengon 5 Miljö Koldioxidutsläpp: 223 gram/km vid blandad körning. Förbrukning vid blandad körning: Gas 0,83 m3/mil (ca 0,6 kg/mil). Bensin 1,18 liter per mil. Räckvidd: Gas: Cirka 30 mil. Gas och bensin: 79 mil. Ekonomi Pris/Förmånsvärde/Privatleasing: 399 900/prel. 43.300/4.990 kronor (2.000 mil/år). Inköpsbonus: 10.000 kronor. Årlig fordonsskatt: 1.592 kronor (omfattas ej av bonus/malus-skatt). Garantier: Nybil 3 år/12.000 mil, vagnskada 3 år, rostskydd 12 år, lack 3 år. Teknik Bensin/gasmotor: 1,5 liter. 135 hk, 220 Nm. Drivning: Framhjulsdrift Växellåda: Steglös automat. Acceleration 0–100 km/tim: 9,5 sekunder. Toppfart: 180 km/tim. Digitalt Pekskärm: Ja. Storlek 10,2. Stor skärm men något långsam. App: Nej. Apple Carplay/Android Auto: Nej/Nej. OTA (nätuppdatering): Nej. Mått/vikt Längd/bredd/höjd: 468/186/164 centimeter. Bagagevolym: 379–1.420 liter med bakre ryggstöd uppe/fällda. Tjänstevikt: 1.765 kg. Maximal släpvagnsvikt: 1.435 kg. Betyg del för del Köregenskaper 3 Säkerhet 1 Miljö 5 Komfort 3 Ekonomi 2 Totalbetyg = 14 av 25 Plus Gasdriftens miljö­egenskaper. Hög nivå på komfort­utrustning. Ingen räckviddsångest. Minus Pris. Risk för hög värde­minskning. Låg nivå på säkerhets­- utrustning. Visa mer

