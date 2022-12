Klimatbonusens sorti har tagit kål på privatleasingen av elbilar

För exakt fyra år sedan kostade Toyota Aygo 1 795 kronor att privatleasa, med service och försäkring. I dag kostar en ny Toyota Aygo 2 784 kronor i månaden, en ökning med 55 procent.

Prisökningen är inte ovanlig. Billiga bilar för under 2 000 kronor per månad har i dag nästan helt försvunnit från privatleasingmarknaden. En av få bilar som kvalar in under 2 000 kronor per månad är från lågprismärket Dacia, vars instegsmodell Sandero fortfarande kan leasas för 1 990 kronor per månad. Men det är ett undantag från regeln.

Eldrivna bilar har höjts mest. För tre år kunde man leasa en elbil för 2 495 kronor per månad. I alla fall om man nöjde sig med en MG ZS, den billigaste elbilen på marknaden när den lanserades 2019. I dag är det svårt att över huvudtaget hitta leasingkontrakt med elbilar.

Att leasa elbilen Volkswagen ID.4 kostar numera 8 200 kronor i månaden – en höjning med 51 procent. Foto: Erik Wedberg

När elbilsbonusen togs bort den 8 november dammsögs nämligen marknaden på allt eldrivet, och dagen efter försvann i princip alla leasingavtal. Generalagenterna sålde slut på allt som fanns att sälja, och sitter nu och räknar på hur höjda räntor, borttagen bonus och nya prislistor påverkar leasingpriserna.

Eldrivna Fiat 500 är en av modellerna som förr tillhörde de billigaste på privatleasingmarknaden, men som i dag saknar ett privatleasingerbjudande från generalagenten.

– Vi har stängt beställningarna för modellåret 2022 och öppnar nu upp modellår 2023. Priserna för privatleasing kommer att bli klara i början av december. Riksbankens räntebeslut påverkar. Borttagandet av elbilsbonusen har naturligtvis en betydelse för leasingavgiften men samtidigt följer vi även restvärdesutvecklingen noga vilket också påverkar upplägget, förklarar Richard Lombardi, marknadschef hos importören Astara.

Volkswagen är ett av märkena som har räknat färdigt och importören erbjuder eldrivna Volkswagen ID.4 för 8 200 kronor per månad. Jämfört med introduktionserbjudandet 2019 på 5 425 kronor per månad är det en höjning med 51 procent, hela 2 775 kronor i månaden. Och ändå verkar inte Volkswagen ha tagit i.

Lågprismärket Dacia utgör undantaget från regeln – instegsmodellen Sandero kan leasas för 1 990 i månaden. Foto: Peter Klemensberger

Importören menar att höjningen förklaras av omvärldsfaktorer.

– Dels har bilpriserna stigit som en följd av ökade råvaru- och energikostnader. Det är i sin tur beroende av den oroliga omvärlden med både kriget i Ukraina och eftersläpningar av pandemin. Räntorna har stigit vilket får en effekt på privatleasingkostnaderna. Men den största orsaken till ökningen är att regeringen valt att ta bort klimatbonusen. Detta är något som ger en direkt påverkan på kalkylen, svarar Marcus Thomasfolk, informationschef på Volkswagen.

Exakt hur bil- och finansbolagen räknar får vi inte veta, men vi kan göra vissa antaganden.

Privatleasing är en form av hyra där leasingbolaget tar betalt för två saker: Dels för kapitalet, alltså räntekostnaden för bilpriset. Dels för värdeminskningen, som är nypris minus kalkylens restvärde. Dessutom tillkommer kostnaden för service och andra tillägg.

Vad händer då när bonusen för elbilar försvinner?

För det första ökar värdeminskningen. Elbilens pris, eller rättare sagt finansieringsbeloppet, blir 50 000-70 000 kronor högre. Fördelat på 36 månader betyder 70 000 kronor 1 944 kronor per månad. Räknar vi med 50 000 kronor i högre pris betyder det 1 389 kronor mer per månad. Men hela beloppet måste inte tas ut i form av högre leasingavgifter. Restvärdet, enkelt uttryckt bilens andrahandsvärde, påverkar också.

Fem tips för dig som vill leasa bil * Jämför importörens pris. Många gånger är priserna som syns i bilhandlarnas marknadsföring några hundralappar lägre per månad jämfört med importörernas. Men det kan också vara tvärtom. Jämför därför alltid leasingpriserna på generalagentens hemsida med priserna som finns på Blocket och Wayke. * Jaga lagerbilar. Nästan undantagslöst är lagerbilar billigast. Det kan vara bilar som har blivit över, eller avbeställts av kunder innan leverans. Elbilar går när detta skrivs nästan inte alls att hitta, det handlar om enstaka exemplar hos bilhandlare. Det kan dock löna sig att ringa runt till återförsäljare. De kan ha en gammal demo-bil, eller så har en kund avbokat sin bilorder. Är det du som ringer först kanske du kan ta över kontraktet. * Kolla detaljerna. Uppläggningsavgifter och faktureringsavgift är irriterande pålägg. Uppläggningskostnader borde självklart ingå i bilhandlarens totala kalkyl, precis på samma sätt som kontoristens lön gör det. Med autogiro borde inte någon aviavgift utgå för månadsbetalningen. * Räntehöjningar. Vissa leasingavtal ger leasinggivaren rätt att höja leasingkostnaden under avtalstiden, andra slår fast att det är en fast avgift med fast ränta. Läs det finstilta. * Uppsägning. Vad händer om du vill bryta avtalet i förtid? Vad kostar det? Får du lov att överlåta avtalet till en annan person? Jämför villkoren. Visa mer

Om nettokostnaden för nya elbilar ökar 70 000 kronor över en natt borde värdena på begagnatmarknaden öka, men det är inte säkert.

– Priserna på begagnade elbilar har en internationell prissättning i dag, de påverkas inte av enskilda marknaders bonussystem. Att bonusen försvinner påverkar möjligen prissättningen på ett år gamla bilar och kanske tvååringar, men knappast värdet på tre år gamla bilar, menar Ronny Svensson på tjänstebilskonsulten Ynnor AB.

Bilvärderingsexperterna på Bilpriser.se menar att det kommer att ha en inverkan, och framhåller de historiska siffrorna.

– Det är tydligt att varje gång som det skett förändringar i bonus-malus, så har det gett stora effekter på begagnatpriserna. Vår bedömning är att bonusbortfallet kommer att bidra till att hålla uppe prisnivån på begagnatmarknaden. Särskilt tror vi att nyare begagnade elbilar i det lägre pris­segmentet och laddhybrider kommer att gynnas av bonusbortfallet, säger Karl Wahlin, marknadsanalytiker på Bilpriser.se.

Bonusbortfallet kan leda till att prisnivån på begagnatmarknaden hålls uppe, menar Karl Wahlin hos Bilspriser.se. Foto: Mikael Stjerna

Frågan är dock om ett eventuellt högre andrahandsvärde stannar hos finansbolagen eller kommer till uttryck i ett högre kalkylerat restvärde och därmed lägre leasingpriser. De höga begagnat-priserna i dag har blivit en guldgruva för leasingbolagen, som kan tjäna tiotusentals kronor extra på varje leasingbil när den säljs.

Kapitalkostnaden för den uteblivna bonusen ska också läggas till. För ett år sedan räknade leasingbolagen uppskattningsvis med en kalkylränta på runt tre procent. Det senaste året har referensräntan Stibor ökat med 2,5 procentenheter, och leasingräntorna lär ha ökat minst lika mycket. Efter riksbankens senaste räntehöjning är det inte osannolikt att räntenivåerna i leasingkontrakten närmar sig sju procent.

Kostnaden för att privatleasa lilla bensindrivna Toyota Aygo X har ökat med 55 procent. Foto: Robin Törnros

Sammantaget kan vi konstatera att 70 000 kronor i försvunnen bonus i sig höjer leasingpriset för en elbil med omkring 2 000 kronor per månad.

Om leasingpriserna kommer att fortsätta uppåt är en annan fråga. Priser på bilar – även leasingpriser – är till slut en funktion av utbud och efterfrågan. Sämre konjunktur och det faktum att folk har mindre i plånboken påverkar.

Kan det bli så att leasingkunderna återgår till avbetalningsköp?

– Det är lite för tidigt att svara på ännu. Vi skulle behöva mer tid för att utvärdera detta, men klart är ju att privatleasing till följd av framför allt borttagen bonus har ökat rätt mycket i kostnad. Det kan komma att bli så att fler kunder då väljer andra finansieringsalternativ, säger Marcus Thomasfolk på Volkswagen.