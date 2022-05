Kompromisshybriden Nissan Qashqai uppfyller inte förväntningarna

Nissan Qashqai e-Power

Miljö

Koldioxidutsläpp: 119 gram/km vid blandad körning.

Förbrukning: 0,53 lit/mil vid blandad körning.

Ekonomi

Pris/Förmånsvärde/Privatleasing: Ej prissatt, säljstart i sommar/höst.

Inköpsbonus: Nej.

Årlig fordonsskatt: 2 328 kronor per år under de tre första åren, därefter 536 kronor per år.

Garantier: Nybil 3 år, rostskydd 12 år, lack 3 år, assistans 3 år.

Teknik

Motor: Bensin-El, bensinmotor 157 hk, Nm 330, elmotor 190 hk (140 kW).

Batterikapacitet: 2,1 kWh.

Drivning: Framhjulsdrift

Växellåda: Enväxlad.

Acceleration 0–100 km/tim: ingen uppgift

Toppfart: ingen uppgift.

Digitalt

Pekskärm: 12,3 tum.

App: Nissan Connect.

Apple CarPlay/Android Auto: Ja/Ja.

OTA (nätuppdatering): Nej.

Mått/vikt

Längd/bredd/höjd: 442/184/163 centimeter.

Bagagevolym: 508–1447 liter med bakre ryggstöd uppe/fällda.

Tjänstevikt: 1586 kg.

Maximal släpvagnsvikt: 1800 kg.

Betyg del för del:

Köregenskaper 3

Säkerhet 4

Miljö 3

Komfort 4

Ekonomi 3

Totalbetyg = 17 av 25

Plus

Kan köra korta sträckor på el.

Bra bränsleekonomi.

Bra begagnatmarknad.

Minus

Går ej ladda batteriet.

Vanlig och alldaglig.

Inga imponerande specifikationer.