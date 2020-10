Kraftlös och dyr första laddhybrid från Renault

Renault Captur E-Tech Plug-in hybrid

Miljö:

Koldioxidutsläpp: 32 gram/km vid blandad körning.

Förbrukning: Blandad körning 0,14 liter per mil. Blandad körning el: uppgift saknas. Blandad körning bensin: 0,54 liter per mil.

Ekonomi:

Pris/förmånsvärde/privatleasing: 353 900 kronor/3 937 kronor per månad/ingen uppgift.

Årlig fordonsskatt: 360 kronor per år under de tre första åren, därefter 360 kronor per år.

Garantier: Nybil 5 år, vagnskada 3 år, rostskydd 12 år, lack 3 år, assistans 5 år, batteri 8 år.

Teknik:

Bensinmotor: 1,6 l. 91 hk, 144Nm. Elmotorer: 67 hk + 34 hk. Total effekt 158 hk.

Batterikapacitet: 9,8 kWh.

Drivning: Framhjulsdrift.

Växellåda: 6-växlad automatlåda.

Acceleration 0–100 km/tim: 10,1 sekunder.

Toppfart: 173 km/tim.

Räckvidd: 5 mil med el.

Digitalt:

Pekskärm: Ja. 10,2 tum. Stående skärm med ett ålderdomligt gränssnitt.

App: Ja. My Renault-appen finns både till Apple och Android.

Apple CarPlay/Android Auto: Ja/Ja.

OTA (nätuppdatering): Nej.

Mått/vikt:

Längd/bredd/höjd: 412/178/157 centimeter.

Bagagevolym: 379–1 088 liter med bakre ryggstöd uppe/fällda.

Tjänstevikt: 1 564 kg.

Maximal släpvagnsvikt: 750 kg.

Betyg del för del:

Köregenskaper: 3

Säkerhet: 3

Miljö: 3

Komfort: 2

Ekonomi: 4

Totalbetyg = 15 av 25

Plus

En av marknadens billigaste laddhybrider

Bränslesnål när elen är slut

Bra körställning

Minus

Högt pris för att vara en liten suv

Orkeslösa motorer

Trång kupé