Kultfilmen ”Mad Max” gjorde både Mel Gibson och hans spektakulära bil till världskändisar

Den första filmen hade premiär 1979 och spelades in med en liten budget – enligt vissa källor fick skådespelarna nöja sig med öl som betalning under vissa perioder. Det lär ha varit en slump att just Mel Gibson fick huvudrollen. Men han gjorde så bra ifrån sig på sin audition att både regissören George Miller och rollbesättaren Mitch Matthews glömde sina förstahandsval.

Mad Max spelades in i den australiensiska delstaten Victoria, huvudsakligen i Melbourne och i stadens omgivningar.

Rollfiguren Max Rockatansky är polis när han förses med sin tjänstebil – en Ford Falcon XB GT 351 från 1973. Fast i filmen har bilen en något mer imponerande titel – nämligen ”Pursuit Special Interceptor”. Det sitter en V8-motor under huven, och fronten är modifierad för att ge ett mer aggressivt intryck. Det som de flesta minns bäst från filmen är antagligen den stora ”superchargern” som sticker upp ur huven – men den hade ingen funktion utan satt där bara för syns skull.

”Mad” Max Rockatansky, spelad av Mel Gibson, bakom ratten i sin modifierade Ford Falcon XB. Foto: ©American International Pictures/Courtesy Everett Collection

När Max Rockatanskys familj mördas i filmen är poliskarriären över och han ägnar sig en slags självständig rättskipning, där det är hämnd som gäller och hänsyn till lagar och regler inte behöver tas.

Den första Mad Max-filmen blev en världssuccé – åtminstone hos biopubliken. Filmkritikerna var lite mer splittrade. Pengarna som strömmade in gjorde i alla fall att det blev två uppföljningar – Mad Max 2: The Road Warrior och Beyond Thunderdome. De två uppföljarna kom 1981 och 1985 – sen dröjde det till 2015 innan den tredje uppföljaren kom, Fury Road. I den sistnämnda filmen spelas Max Rockatansky av Tom Hardy istället.

Vad hände med ”Pursuit Special Interceptor” då? Ja, den glömdes faktiskt bort efter inspelningarna och hamnade på ett skrotupplag. Men en samlare spårade upp bilen och köpte loss den för en liten summa. Efter att bilen restaurerats till sin forna filmglans såg samlaren till att den kunde beskådas på olika museum – först på Cars of the Stars Motor Museum i Storbritannien och sedan på Miami Auto Museum i amerikanska Florida.

Det rullade förstås många andra spektakulära fordon i Mad Max-filmerna. Vill du läsa mer om dem så har Volo Auto Museum gjort en fin sammanställning.

