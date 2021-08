Laddhybriden som utmanar gamla sanningar

Varannan nyregistrerad personbil på den svenska privatmarknaden leasades 2020 och när 2021 sammanfattas kommer det sannolikt inte att vara en mindre andel. Nu kommer ett nystartat bilmärke i Volvo/Geely-familjen som helt och hållet är uppbyggt kring privat­leasing. En Lynk & Co 01 PHEV kan köpas kontant för 440 000 kronor, men tanken är att nästan alla kunder ska skaffa den genom korttidsleasing. 5 500 kronor per månad om man inte kör mer än 1 500 mil per år. En månad i taget med en månads uppsägningstid. Hos Volvo kan man privatleasa en likvärdig bil med tre månaders uppsägningstid för drygt 6 000 kronor per månad.

Bild 1 av 2 Du kan få Lynk & Co 01 i vilken färg du vill, så länge du väljer blått eller svart. Foto: Glenn Lindberg Bild 2 av 2 Volvo XC40 har några år på nacken. Det börjar märkas. Dags för en uppdatering snart. Foto: Glenn Lindberg Bildspel

Lynk & Co är hittills ensamt om att erbjuda korttidsleasing, men kan man tänka sig att binda upp sig för flera år blir utbudet enormt. Den mest uppenbara konkurrenten är Volvo XC40 i laddhybridutförandet Recharge T4. De ingår båda i den ständigt växande Geelykoncernen och står på samma tekniska grund.

Lynkkarossen är elva centimeter längre och några Volvolinjer står inte att finna. Lynk & Co 01 känns som något nytt och det intrycket fortsätter inuti. Dörrhandtagen, växelväljaren och blinkers- och torkarspak härstammar från Volvo, men de har en egen design. Man har en egen rattdesign men funktionerna är inte tydligt åtskilda, det är lätt att trycka fel.

Lynken har en 12,7 tum stor, liggande pekskärm med betydligt modernare gränssnitt än det system som finns i Volvo XC40. Det går snabbt att lära sig hitta och när vi kopplar in telefonen ser vi att Apple Carplay tar upp hela skärmen, i XC40 visas det bara som en liten plutt på den stående skärmens nedre del. Lynk & Co har också valt att ha fysiska vred för klimatanläggningen.

Man sitter bra i Volvos stolar som ger fin komfort på långresa. Lättanvänd men liten pekskärm. Foto: Glenn Lindberg

Med fulladdat batteri säger färddatorn att bilen ska kunna köras 7,2 mil på el. Vi kommer exakt 7,0 mil vilket är ett ovanligt bra resultat. Batteriets kapacitet är 17,6 kilo­wattimmar, att jämföra med Volvons 10,7. Volvon kommer bara 4,8 mil på el. Enligt uppgift ska det större batteriet hamna även i Volvo när den uppdateras. Lynk & Co 01 har precis som Volvos laddhybrider stöd för endast 3,6 kilowatts ladd­effekt.

Lynk & Co vill förvisso inte att deras 01 ska bedömas som en simpel bil, de kallar det mobilitetslösning och kunderna är inte kunder utan medlemmar. Men när vi ger oss ut på vägarna känns den ändå som en bil.

En ganska bra sådan, till och med. Skillnaderna mot Volvo är många och stora. Styrningen är lättare, mindre direkt och fjädringssättningen är mjukare. Lynk & Co 01 rör sig som en större och tyngre bil med högre komfort och lägre ljudnivå.

När bensinmotorn brummar i gång är ljudet inte alls lika påtagligt som när den identiskt konstruerade motorn i Volvo gör det. Lynk & Co 01 har högre total systemeffekt än XC40 eftersom bensinmotorn är starkare, vid vanlig körning upplevs de dock som jämnstarka och fullt tillräckliga.

Vi sitter betydligt bättre i 01 än i XC40. Förarstolen är monterad i en lägre position vilket ger bättre vinkel mot ratten och pedalerna och dessutom bättre takhöjd. Framstolarna är dock sämre än i Volvo XC40. De har fast monterade nackstöd, ingen förlängning på sittdynan och ger inte samma fina långfärdskomfort.

Baksätesutrymmena är snudd på identiska på papperet men XC40 upplevs som mindre och har högre kardantunnel. Båda bilarnas bak­sätesryggar är delade i 40/60-proportion. Volvo har en genomlastningslucka, vilket saknas hos Lynk & Co. Längre kaross gör bagageutrymmet djupare i Lynk & Co 01 men tack vare en smartare utformning lastar Volvon ändå lika många läskbackar.

I Lynk & Co-medlemsskapet ingår sommardäck och riktiga vinter­däck. Volvo kommer att sätta året-runt-däck på alla sina laddbara bilar, inledningsvis endast elbilarna. Sådana året-runt-däck har testats här i DN och bedömdes som dåliga alternativ på vintern.

Hur blir det att äga eller leasa en Lynk & Co 01 vet vi inte riktigt än eftersom det inte har levererats fler än cirka 300 bilar till svenska kunder och mobilappen som bland annat ska göra det möjligt att hyra ut sin bil ännu inte är i gång. Reparationer och service ska i alla fall skötas av Biliaverkstäder och om du månadsleasar bilen så kommer Lynkpersonal och hämtar bilen när det är dags. En stor nyhet är att mjukvaruppdateringar (så kal­lad OTA) sköts trådlöst, vilket Volvo inte har på denna XC40 i ladd­hybridutförande.

Lynk & Co erbjuder få, snudd på inga valmöjligheter. Den finns även som vanlig hybrid för 360 000 kronor men den kommer få att välja. Man kan kryssa för om man vill ha en svart eller en blå bil. Och om man ska ha dragkrok eller inte.

Den laddhybrid man får köra för 5 500 kronor per månad har en utrustningsnivå som i Volvos värld skulle kallas komplett. Och det till ett kontantpris som är 19 000 kronor lägre än en XC40 Recharge T4 med grundnivån Inscription som ger mindre utrustning. Valet blir enkelt – Volvo är inte den bästa bilen.

Ekonomin ser ut att bli relativt förmånlig och Lynk & Co 01 presterar bra resultat i alla moment. Dessutom tycker vi att den ger ett mervärde i jämförelse med Volvo XC40. Lynk & Co 01 är något rymligare, bekvämare, modernare interiört och har bättre laddhybridegenskaper.

Lynk & Co 01 PHEV Miljö Räckvidd el blandad körning: 6,9/7,0 mil (uppgiven/test). Förbrukning blandad körning: 0,12/0,67 l/mil (uppgiven/test). Ekonomi Pris/Förmånsvärde/Privatleasing: 440 000/3 769/6 125 kronor. Inköpsbonus: 29 259 kronor. Årlig fordonsskatt: 360 kronor per år första tre åren. Därefter 360 kronor per år. Garantier: Nybil 4 år, rostskydd 12 år, vagnskada 3 år, lack 3 år, batteri 8 år. Ägandekostnad per år köp/privatleasing (2 000 mil): 47,69/41,34 kr per mil de tre första åren. Teknik Motor: Bensin 180 hk, 265 Nm. El 82 hk. Total effekt 261 hk. Batterikapacitet: 17,6 kWh (14,1 kWh netto). Max laddeffekt: 3,6 kW. Drivning: Framhjulsdrift. Växellåda: 7-växlad automatlåda. Acceleration 0–100 km/tim: 8,0/7,8 sekunder (uppgiven/test). Toppfart: 210 km/tim (upp­given). Digitalt Pekskärm: 12,7 tum. App: Ej lanserad. Apple Carplay/Android Auto: Ja/Ja. OTA (nätuppdatering): Ja. Mått/vikt Längd/bredd/höjd: 454/186/1 169 centimeter. Bagagevolym: 466–1 213 liter. Tjänstevikt: 1 954/1 960 kg (uppgiven/test). Maximal släpvagnsvikt: 1 800 kg. Betyg del för del Köregenskaper 3 Säkerhet 5 Miljö 3 Komfort 4 Ekonomi 4 Totalbetyg: 19 av 25 Plus Fjädringskomfort. Elektrisk räckvidd. Ekonomi. Minus Få valmöjligheter. Okänt märke, osäker framtid. Ingen genomlastningslucka. Visa mer