Lägenhet och elbilsladdning – visst funkar det

Antalet elbilar ökar, och i dag är det inte bara ett alternativ för villaägare som kan ladda hemma vid det egna huset. Ska skiftet till en elektrifierad vagnpark bli verklighet måste även de som bor i lägenhet kunna ladda sina bilar. Men hur ska en bostadsrättsförening ordna laddplatser, och hur mycket kostar det?

Förutsättningen för att kunna installera en eller flera laddplatser är förstås att föreningen har tillgång till parkeringsplatser, inomhus eller utomhus.

Installationen behöver inte bli särskilt dyr. Vad det kostar exakt beror på om det behöver grävas, hur elanläggningen ser ut, vilken effekt laddarna ska ha och om det är inomhus eller utomhus.

– En grov uppskattning för tio platser inomhus i garage är omkring 160 000–250 000 kronor exklusive moms, då ingår både hårdvara och installation, säger Jesper Rönnlund, affärsansvarig för Incharge, Vattenfalls varumärke för elbilsladdning.

Chargenode har en lösning som innebär att många ladd­platser delar på ett laddskåp.

Staten står för halva installationskostnaden, upp till 15 000 kronor per laddplats, och den resterande kostnaden lägger föreningarna vanligtvis på användarna.

Att ta ut en extra månatlig avgift för parkeringsplatsen om den har laddmöjlighet är vanligt i dag.

Själva förbrukningsavgifterna kan antingen bakas in i den fasta månadskostnaden eller så betalar de som parkerar efter hur mycket el som förbrukas.

– De flesta av våra kunder väljer att fördela ­avgiften både som en kilowattimmeskostnad som elbilisten/hyresgästen betalar för elen samt en förhöjd månatlig parkeringsavgift till föreningen. Därmed täcker föreningen in både den rörliga kostnaden för elen samt den investering och fasta kostnad föreningen har för sin laddlösning, säger Jesper Rönnlund.

Alla parkeringsplatser behöver inte ­förses med laddmöjlighet. I dag är bara fem procent av den svenska vagnparken laddbar, även om andelen ökar. Dessutom behöver inte alla elbilar laddas varje natt.

Fastighetsägare bör börja med att inventera laddbehovet. Foto: Patrik Lindgren

Många bostadsrättsföreningar bygger ut med laddstolpar i steg. Först sätts ett mindre antal laddstolpar upp. När de är upptagna så sätts fler upp eller så får elbilsägarna turas om att ladda på de som finns. Livslängden på en laddare beräknas till 10–15 år.

Ett sätt att minska investeringskostnaden är att installera ett laddskåp som i sin tur har flera laddpunkter. Ett företag som säljer en sådan lösning är Chargenode.

– Varje laddskåp kan ha upp till 54 laddpunkter anslutna, säger Kristian Sandahl, vd på Chargenode.

Kristian Sandahl, vd, Chargenode. Foto: Joakim Blomquist

Ett sådant system är lämpligt för föreningar som vill ge laddmöjlighet till många parkeringsplatser. En begränsning är dock att alla inte kan ladda samtidigt, endast upp till tre bilar kan ladda samtidigt från varje laddskåp.

– Det är väldigt sällan alla behöver ladda samtidigt. I ett bostadshus står man normalt parkerad minst tolv timmar per dygn, men en elbil behöver ofta bara 2–3 timmar laddtid. Genom att fördela laddningen över tiden så minskar man fastighetens effektbehov, vilket i sin tur innebär en stor besparing i driftskostnader. Normalt kostar en installation med tio laddplatser omkring 12 000–20 000 kronor per laddplats installerat och klart, före det statliga bidraget, säger Kristian Sandahl.

Med dagens stora batterier behöver elbilar oftast inte laddas varje natt. Foto: Patrik Lindgren

Om säkringar för högre strömstyrkor krävs i fastigheten kan det dock bli dyrt. Hur mycket det kostar vet det bolag som äger elnätet i området.

– Vi rekommenderar alltid föreningarna till att göra en undersökning internt för att se hur de boende kör sina bilar i dag. Vanligtvis behöver man inte mer än 3,7 kilowatt som ger dig två mil per laddad timme, eftersom man sällan kör mer än 16 mil per dag. Att installera 11 kilowatt som ger möjlighet till en snabbare laddning, sex mil per laddad timme, ­brukar vara en utmaning i vissa fastigheter givet deras nuvarande elinstallation, säger Jesper Rönnlund på Vattenfall.

Jesper Rönnlund, Incharge Foto: Incharge

Faser, ampere och kilowatt Hur snabbt man kan ladda beror på flera faktorer. Vid ”hemma­laddning” matas bilen av det gängse elnätets växelström och då beror det på bilens ombordladdare hur stor effekt bilen kan ta emot och på vad laddboxen kan leverera. Installation av laddbox kan ske på en eller tre faser och laddboxen ställs då in för enfas- respektive trefasladdning avsäkrade för maximala strömstyrkor på mellan 10 och 32 ampere. Vid en installation på en fas blir den maximala laddeffekten 3,7 kilowatt vid 16 amperes strömstyrka. Vid en installation på tre faser (om bilen kan hantera det) blir maximal laddeffekt 11 kilowatt med 16 ampere och upp till 22 kilowatt med 32 ampere. Det är aldrig någon fara med en starkare box än vad bilen klarar av, bilens ombordladdare sätter gränsen. Så kallad lastbalansering ser till att laddboxen endast använder det lediga utrymmet mellan förbrukningen i fastig­heten och huvudsäkringen. På dagen när elförbrukningen är hög ser lastbalanseringen till att laddboxen inte använder full effekt. När man inte förbrukar lika mycket el, som på natten, levereras i stället mer effekt till elbilsladdningen. Visa mer