Londontaxin kommer till Sverige

LEVC TX eCity

Miljö

Koldioxidutsläpp: 19 gram/km vid blandad körning.

Förbrukning: Bensin 0,09 liter/mil, el 2,34 kWh/mil vid blandad körning.

Räckvidd el: 10 mil.

Ekonomi

Pris: Cirka 785.000 kronor.

Inköpsbonus: 33.923 kronor.

Fordonsskatt: 360 kronor per år under de tre första åren, därefter 360 kronor per år.

Garantier: Nybil 3 år, batteri 5 år.

Teknik

Motor: Bensin 91 hk, 160 Nm. Elmotor 150 hk.

Batterikapacitet: 24,2 kWh.

Drivning: Bakhjulsdrift.

Växellåda: 1-växlad reduktionslåda.

Prestanda

Acceleration 0-100 km/tim: 13,2 sekunder.

Toppfart: 128 km/tim.

Mått/vikt

Längd/bredd/höjd: 486/195/188 centimeter.

Bagagevolym: 440 liter.

Tjänstevikt: 2 219 kg.

Maximal släpvagnsvikt: 0 kg.

Betyg del för del

Köregenskaper 3

Säkerhet 3

Komfort 3

Miljö 4

Ekonomi 2

Totalbetyg = 15 av 25

Plus:

Lågt koldioxidutsläpp.

Tar många passagerare.

Snäv vändcirkel.

Minus:

Pris.

Högljudd bensinmotor.

Bullrig i baksätet.