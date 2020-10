”Lyx förknippas ofta med slöseri och slöseri är inte hållbart”

”Frågan är inte hur länge jag kan prata om den här bilen utan hur länge du orkar lyssna! Jag är ju något av en bilnörd...”

Per Svantesson öppnar på ett skojfriskt sätt där vi träffas i Hangar 7 på Bromma flygfält strax väster om Stockholm. Bakom honom står den nyss avtäckta Pininfarina Battista, märkets första bil någonsin.

Varumärket Pininfarina firar 90 år och det ska ha varit grundaren Battista Farinas dröm att bygga ett eget bilmärke. Det blev aldrig av då, men som designhus kom Pininfarina bland annat att skapa 64 unika former till Ferrari. Och nu, 90 år senare går varumärket Pininfarina in i bilbranschen som egen tillverkare. Något som Per Svantesson under den officiella presentationen sammanfattar med orden:

– Vi ska göra elbilar som världen kommer att älska.

Battista är första steget. Om fem år är planen att ha minst två bilar till som kommer att bli mer användbara, med fler sittplatser.

– Vi har redan nu planer på att bygga en ny produktionslina. Vi har kapacitet inom familjen, till och med byggnaderna finns.

I och med introduktionen infriar Per Svantesson ett av sina första officiella löften sedan han befordrades från operativ chef till verkställande direktör för Automobili Pininfarina tidigare i år – att just kunna visa upp den färdiga bilen under 2020.

– Battista sätter vårt varumärke på kartan. Den visar vad vi står för, vad marknaden kan förvänta sig av Automobili Pininfarina, säger Per Svantesson.

– Alla prototyperna är klara, nu tillverkas förseriebilarna och vi fokuserar väldigt mycket på fine tuning (slutgiltiga fininställningsarbetet) just nu.

Förre Formel 1-föraren Nick Heidfeld leder företagets testarbete och enligt Per Svantesson läggs stor ­energi på att få till både rätt kvalitet och rätt körkänsla.

– Planen är att kunna erbjuda kunder möjligheten att provköra bilen senast i början av 2021.

Pininfarina Battista är helt eldriven med en motor vid varje hjul och sammanlagd effekt på 1 900 hästkrafter och 2 300 newtonmeter i vridmoment. Den ska tillverkas i 150 exemplar. Motorerna och batte­rierna kommer från kroatiska Rimac.

Battistas kaross inklusive alla skärmar, huvar och dörrar är tillverkad i kolfiber och batterierna, med 120 kilo­wattimmars lagringskapacitet. Det ska ge den drygt 2 000 kg tunga bilen 50 mils räckvidd. Lägg därtill acceleration 0–100 kilometer i timmen på under två sekunder, 0–200 på under sex och 0–300 på under tolv sekunder. Toppfart 350 kilometer i timmen. Prislapp två miljoner euro.

Samtidigt som Automobili Pininfarina utvecklat sin bil har Per och hans kollegor byggt upp företaget. Med kapital från ägarna, indiska Mahindra, har man gått från beslut om att bilda bolaget hösten 2017 till att faktiskt kunna visa upp Battista här i dag på knappt tre år.

I Per Svantessons bakgrund finns egentligen ingenting som ­skvallrar om att han skulle vara rätt man för ett jobb bland hyperbilar. Eller så är han just det, rätt man på rätt plats genom sin breda industribakgrund. Vägen från biltillverkning i Torslanda har omfattat en rad uppdrag inom fordonsindustrin hos såväl Volvo Cars, Volvo Bussar, svetstillverkaren ESAB och Nevs i Trollhättan. Stora och små projekt har blandats effektivt och just elektrifiering har varit en del i hans professionella värld sedan sent 90-tal. Han säger sig vara något av en elbilsfanatiker och att elektrifiering är något han brinner starkt för. Men han är noga att understryka att det inte bara handlar om hållbarhet, det handlar lika mycket om prestanda.

– Jag jobbade länge med Volvo Technology Transfers, vilket var Volvos riskkapitalbolag. Jag drev ett av bolagen som sysslade med batteriutveckling i åtta år och jag var med tidigt med elektrifieringen då jag var med och byggde de första hybridbussarna, berättar Per Svantesson.

Steget från bussar till hyperbilar kan te sig långt, men det verkar ha passat Per.

– Vi har ett fantastiskt team, jag har aldrig upplevt något liknande. Attraktionskraften i varumärket Pininfarina har förbluffat mig, det är så många väldigt duktiga människor som vill vara med och skapa den första Pininfarinabilen, berättar Per Svantesson.

Battista är helt handbyggd och Per berättar att även nästkommande modell kommer att byggas i låga antal, men från tredje modellen måste volymerna höjas. Han talar även om begreppet Luv, Luxury Utility Vehicle, och det är tydligt att det är i just de högsta marknadssegmenten som Automobili Pininfarina placerar sig själva. Samtidigt trycker han hårt på begreppet sustainable luxury, eller hållbar lyx på svenska.

– Lyx förknippas ofta med slöseri och slöseri är inte hållbart. Vi jobbar rakt igenom hela kedjan för att skapa ett hållbart företag. Vilka material vi använder, hur vi tillverkar bilen, hur vi transporterar saker och ting.

– Vi är långt ifrån där vi vill vara, men vi jobbar varje dag med att hitta nya lösningar, avslutar Per Svantesson.