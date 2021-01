Ny generation för Hyundais suv Tucson

Med sina laddhybrider och elbilar har Hyundai plockat marknadsandelar i Sverige i sådan grad att det är lätt att glömma bort att det trots allt är suvarna som är viktigast för biltillverkaren.

Tucson är jätteviktig. Med sju miljoner sålda exemplar sedan första generationen lanserades år 2004 är den en av märkets storsäljare.

Med tvärgående ljusramp på bakluckan och skarpa veck längs med karossidorna gör nya Tucson allt för att framstå som en elektrifierad bil snarare än en traditionell suv. Men någon elbil är det inte. Under huven finns en bensinmotor som får stöd av en elmotor, det här är helt enkelt en vanlig hybrid.

Den totala effekten är 230 hästkrafter och det räcker mer än väl för att Tucson ska upplevas pigg och lättkörd i alla lägen. Under provkörningen visar färddatorn en blandad förbrukning strax under 0,6 liter per mil. Det borde gå att köra betydligt snålare än så, även om den angivna siffran, enligt EU:s WLTP-körcykel, säger 0,64 liter per mil.

Bensinmotorn är grunden i alla hybridversioner. Foto: Glenn Lindberg

Motorn kommer även med ett mildhybridsystem och som fyrhjulsdriven laddhybrid med en elräckvidd på fem mil. Det kommer faktiskt också en dieselmotor som kan fås med eller utan fyrhjulsdrift. Det enda som saknas är ett helt eldrivet alternativ och man kan undra varför Hyundai inte passar på nu när de har tempot uppe i elbilssatsningen.

Tucson Hybrid kan köras enbart på el. Om det lilla batteriet har mycket laddning kan man flytta runt bilen ljudlöst på en parkeringsplats och i lugnt motorvägstempo stängs bensinmotorn av när den inte belastas. När man ger gas hoppar den igång snabbt och tyst. I stället för att, som Toyota, använda en steglös växellåda har Hyundai valt en vanlig sexväxlad automatlåda och det finaste betyget den kan få är att den väldigt sällan stör körningen.

Invändigt sköts nästan alla funktioner med tryckkänsliga reglage på panelen under pekskärmen. Även framför ratten är det en skärm som gäller. Tyvärr tämligen simpelt utförd och den sticker upp bara en liten bit ur instrumentpanelen.

Instrumentpanelen är ovanligt låg, även framför föraren där en liten skärm tittar upp försynt ovanför rattstången. Foto: Glenn Lindberg

Pekskärmen i mitten är stor och har bra upplösning, men operativsystemet är inte av modernaste snitt. Vi kopplar hellre in telefonen trådlöst och kör Apple CarPlay eller Android Auto. Det finns en laddplatta för trådlös laddning av telefonen i förvaringsfacket i mitten.

Tucson ger en god körupplevelse. Riktningsstabiliteten på motorväg är bra, ljudnivån är låg och så länge vägen inte är alltför dålig är även fjädringskomforten bra. Elektroniskt ställbar fjädring finns som tillval och gör att man kan välja mellan Normal- och Sport-läge. Skillnaden mellan dem är dock hårfin.

Trots att nya Tucson bara är två centimeter längre än föregångaren har lastutrymmet blivit betydligt större. Ryggstödet är numera tredelat, ett starkt plus.

Tucson Hybrid är i grunden framhjulsdriven. Foto: Glenn Lindberg

Hyundai har även satsat på säkerheten. För att bilar ska få full pott i Euro NCAP:s uppdaterade krocktester måste de ha en central krockkudde som hindrar de åkande i framstolarna att slå ihop med varandra. Det har nya Tucson. Den har också kameror i ytterbackspeglarna som filmar det som finns i döda vinkeln. Bilden visas i instrumenteringen framför ratten när man blinkar åt något håll. Mest välkommen är dock den nya självjusterande farthållaren med styrfunktion som håller bilen i rätt fil, utan att vingla mellan filmarkeringarna.

Nya Tucson hamnar rätt när det gäller utrymmen, komfort, säkerhet, utrustning och pris. Som helt eldriven hade den blivit farlig för konkurrenterna, men vi får nöja oss med att se fram emot laddhybriden som kan göra livet nog så surt för Volvo XC60.

Hyundai Tucson 1,6 T-GDI HEV 4WD Miljö Koldioxidutsläpp: 145 gram/km vid blandad körning. Förbrukning: 0,64 liter/mil vid blandad körning. Ekonomi Pris/Förmånsvärde/Privat­- leasing: 384.900 kr/3.523 kr/ Ej fastställt. Miljöförmåner: Nej. Årlig fordonsskatt: 4.585 kronor per år under de tre första åren, därefter 1.108 kronor per år. Garantier: Nybil 5 år, vagnskada 3 år, rostskydd 12 år, lack 5 år, assistans 5 år. Teknik Bensinmotor: 1,6 liter. 180 hk, 265 Nm. Elmotor: 60 hk. Total effekt 230 hk. Batterikapacitet 1,49 kWh. Drivning: Fyrhjulsdrift Växellåda: 6-växlad automatlåda. Acceleration 0–100 km/tim: 8,3 sekunder. Toppfart: 193 km/tim. Räckvidd: El: 0 mil. El och bensin: 81 mil. Digitalt Pekskärm: Ja. 10,25. Otydligt gränssnitt. App: Ja. Med Bluelink-appen kan man bland annat låsa och låsa upp bilen. Apple CarPlay/Android Auto: Ja/Ja. OTA (nätuppdatering): Nej. Mått/vikt Längd/bredd/höjd: 450/187/165 centimeter. Bagagevolym: 616–1.795 liter med bakre ryggstöd uppe/fällda. Tjänstevikt: 1. 768 kg. Maximal släpvagnsvikt: 1.650 kg. Betyg del för del: Köregenskaper 3 Säkerhet 4 Miljö 2 Komfort 4 Ekonomi 3 Totalbetyg = 16 av 25 Plus Utstickande design. Rymligt och lättlastat bagage­utrymme. Hybriden är lagom stark och snabb. Minus Laddhybriden dröjer. Elversion saknas. Dyrare än konkurrenten Toyota RAV4. Visa mer

