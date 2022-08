Mazdas nya laddhybrid känner igen ditt ansikte

CASCAIS. Mazda har tappat i försäljning i Europa de senaste åren och noterade 150 000 sålda bilar förra året. På en vikande och stökig marknad ska den siffran förbättras med 10 000 bilar i år.

Hoppet står främst till nya stora suven CX-60. Men det blir också bland annat uppdateringar av den populära CX-5, elbilen MX-30 som får trefasladdning och MX-30 R-EV – elbilen med en wankelmotor som räckviddsförlängare.

Plattformen som används till CX-60 heter Skyactive Multi-Solution Scalable Architecture och blir grunden i totalt fem hybridbilar, fem laddhybrider och tre elbilar. Alla de här nyheterna ska presenteras från och med nu och till 2025. Från 2025 ska Mazda presentera elbilar byggda på en helt ny plattform.

Lång motorhuv är en av idéerna bakom Mazdas design. Foto: Jan-Erik Berggren

I laddhybriden CX-60 sitter en 2,5-litersbensinare och en elmotor på 129 kilowatt, vilket ger en total effekt på 327 hästkrafter. Förbrukningen enligt WLTP-körcykeln stannar på låga 0,15 liter per mil. Så lågt kommer vi inte ner under provkörningen, där förbrukningen under en genomsnittlig körning ligger på närmare 0,25 liter per mil. Men så gasar vi också betydligt mer än WLTP-roboten. Räckvidden på el är cirka sex mil.

Mazda har valt att inte dölja den kraftfulla elmotorn som viner och väsnas rejält när vi tar oss ut från Cascais centrum till de fina vägarna norrut. Den nyutvecklade åttastegade automatlådan växlar mjukt mellan el- och bensinkraft och det blir inga ryck som i flera av konkurrentbilarna. I längden blir dock ljudet från elmotorn lite irriterande.

Totalt finns det fem körlägen att välja på. Helelektriskt förstås, som kompletteras med Normal, Sport, Offroad och Towing. Men det finns ingen större skillnad bortsett från hur snabbt växellådan arbetar och hur kvick gaspedalen är. Och det är meningen. Enligt Mazdas förklaring är bilen optimerad redan i normalläget så inget behöver ändras.

Jag hade gärna sett ett komfortläge med mjukare fjädringsinställning. CX-60 är lite stötig i bakaxeln och dessutom lite gungig i längsled, en lite udda kombination. Mazda har utvecklat Kinematic Posture Control (KPC), där fjädringen bak känner av bilens rörelser uppåt och kör du snabbt i en kurva bromsas innerhjulet en aning för att motverka bilens rörelse uppåt. Inbromsningen ska trycka ner bilen igen.

Laddhybriden har en plomberad lucka för snabbladdning. Kanske det ska bli en elbil av den här till slut? Foto: Jan-Erik Berggren

Batteriet på 17,8 kilowatt ligger i golvet vilket ger en låg tyngdpunkt. Batteriet väger 176 kilo och det är över snittet som ligger närmare 7 kilo per kilowattimme. Lägg till fyrhjulsdrift och KPC-systemet så borde det här bli stabilare än vad det är vid riktigt sportig körning. Men den stötiga fjädringen och gunget vid normal körning är inte så trevligt.

I instrumenteringen möts vi av ansiktsigenkänning. Jag knappar in namn och längd och CX-60 föreslår en körställning. Jag sitter mer upprätt och närmare ratten än de flesta så jag behöver justera stolen en aning. Totalt finns det upp till 250 punkter som bilen kan ställa in åt mig efter att ha känt igen mitt ansikte. Det här är en smart och användbar finess som jag hoppas och tror att fler kommer att ta efter.

En lite irriterande egenhet är att pekskärmen på 12,3 tum bara kan användas som pekskärm när bilen står stilla. När du kör behöver du använda justerratt och knapp nere i mittkonsolen.

Till sist så den kanske mest säljande egenskapen på nya XC-60: den får dra hela 2,5 ton tunga släp. Det är inte många konkurrenter som kan skryta med det. Tyvärr så väger då bilen i sig drygt två ton så har du b-körkort är du något begränsad ändå.