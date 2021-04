Miljöduellen mellan nya elbilen och gamla dieselbilen

Christian i Linköping har kontaktat redaktionen.

– Jag har en Volvo med Eco-drive som drar 0,5 liter diesel per mil. Jag kör cirka 1.500 mil per år. Vad är bäst för miljön? Behålla bilen i tio år och reparera vad som är nödvändigt och köra med bättre bränsle, det vill säga med mer inblandning av icke fossila bränslen, eller köpa en ny elbil?

Christian är inte ensam om att ha funderat över frågan. Ämnet har sysselsatt många forskare och uträkningar saknas inte. På kort sikt är svaret ”Ja”. Den nedsmutsning en gammal, redan tillverkad bil, medför är helt betydelselös jämfört med den nedsmutsning och energikonsumtion tillverkningen av en ny bil medför, oavsett om den har en elmotor eller inte.

Men på längre sikt är det en annan kalkyl som gäller. Den miljöbelastning en redan tillverkad fossilbränslebil åsamkar genom förbränningen av drivmedel ska då jämföras med den genomsnittliga miljöbelastningen en ny elbil genererar, inräknat både tillverkning och körning under dess livstid.

Frågan brukar koka ner till en uträkning av utsläppen av koldioxidekvivalenter eftersom det är den dominerande växthusgasen.

Vad den redan tillverkade bilen släpper ut i form av koldioxid är relativt enkelt att uppskatta. Men bränslet har orsakat koldioxidutsläpp också innan det kom in i bensintanken. Enligt en beräkning från miljölobbyorganisationen T&E, Transport & Environment, får man till koldioxidvärdet för bilen lägga till 28 procent för dieselbilar och 26 procent för bensinbilar för att få livscykelutsläppet för bränslet.

Christian har en bränsleeffektiv bil som drar 0,5 liter diesel per mil och släpper ut cirka 131 gram koldioxid per kilometer. Eftersom diesel i dag enligt lag innehåller 21 procent biodrivmedel är det verkliga nettotillskottet koldioxid ur avgasröret 104 gram per kilometer. Detta värde ska sedan räknas upp med 28 procent för att ge hela utsläppet. Sammantaget blir det 133 gram per kilometer. Det miljöavtrycket ska Christian jämföra med en elbils utsläpp i tillverkning och körning.

Att tillverka en ny elbil inkluderar gruvdrift, oljeutvinning, transporter, tillverkning av en mängd olika råmaterial och komponenter samt montering på en bilfabrik. Batteriet är energikrävande och därför är miljöavtrycket i hög grad beroende på hur stort det är.

Storleken på såväl bil som batteri är avgörande för hur mycket klimat­påverkan en elbil gör. Foto: Patrik Lindgren

Svenska miljöorganisationen IVA (Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien) beräknade 2019 att batteritillverkningen orsakar mellan 61–106 kilo koldioxid per kilowattimme, beroende på var batteriet tillverkas.

T&E beräknar att ett batteri tillverkat i Europa år 2020 medför utsläpp på 75 kilo koldioxid per kilowattimme. För ett batteri på 66 kilowattimmar betyder det fem ton koldioxid.

Utsläppet som själva biltillverkningen medför beror till stor del på bilstorleken. En bil i mellanklassen beräknas generera utsläpp på 5–6 ton koldioxid. Detta är siffror som förekommer i ett flertal rapporter från Greenpeace och från konsultföretaget Ricardo. Volkswagen beräknade 2015 att det genomsnittliga koldioxidutsläppet i produktionen var 6,5 ton per bil.

Sammantaget ska alltså utsläpp av i runda tal runt 11 ton koldioxid i produktion av bil och batteri motiveras genom låga utsläpp. Själva elkraften som går åt under körningen ger ett marginellt tillskott av koldioxid i Sverige eftersom vi har en i huvudsak ”grön” elkraft. 98 procent är fossilfri.

Kärnkraft och vattenkraft står för lika stor andelar, sammantaget 80 procent av landets kraftproduktion. Resterande produceras i huvudsak i biobränsleeldade anläggningar och kommer från sol- och vindkraft. Fossila bränslen utgör endast ett par procent av elproduktionen.

Vattenfall räknar med att vår vattenkraft orsakar 9 gram koldioxidekvivalenter per kilowattimme. FN:s klimatpanel IPCC räknar med ett liknande genomsnitt.

Nu har vi en bild av miljöavtrycket en elbil gör under en livstid. Hur utfallet blir utslaget per kilometer beror på hur långt bilarna beräknas gå. I stapeldiagrammet här intill har T&E gjort kalkyler på en elbil i mellanklassen som antas köras i 22.500 mil under sin livstid, vilket ger en livscykelutsläpp av koldioxid­ekvivalenter på 51 gram per kilometer om den körs i Sverige.

Under dessa antganden är det betydligt mer miljövänligt att köra en ny elbil jämfört med att köra en begagnad och bränslesnål dieselbil. Även om elbilen till exempel bara skulle rulla 15.000 mil så blir livscykelutsläppet 80 gram per kilometer. Fortfarande långt under dieselbilens utsläpp.

Om däremot elbilen körs med ett genomsnitt av EU:s elproduktion – som är mer fossilbaserad än Sveriges – så blir jämförelsen mer beroende av långa körsträckor för dieseln. Elbilen körd på EU-el ger med en körsträcka på 22.500 mil ett genomsnittligt koldioxidavtryck på 90 gram per kilometer. Men om bilen bara rullar 15.000 mil under en livstid så är avtrycket 140 gram per kilometer. Den snåla gamla dieselbilen släppte ut 133 gram koldioxid.

Vår slutsats är att ditt miljöavtryck mätt i koldioxid inte minskar för att du behåller din gamla bil, även om den är extremt sparsam. Hade det varit en begagnad bil med normal förbrukning hade skillnaden varit ännu större till elbilens fördel. Därför vinner miljön på ett bilbyte – ju förr desto bättre.

Ett nytt bilköp kan också innebära att en annan bil skrotas. Men om bilparken utökas med en bil innebär köpet en ökning av den totala miljöbelastningen.

