Nu kommer de kinesiska elbilarna

Det har gjorts försök tidigare, men alla har misslyckats. Nu ser det dock ut som att en dörr till Europa har öppnats för de kinesiska biltillverkarna. Medan flera europeiska tillverkare har stått på hälarna och varit långsamma med att ställa om från bensin- och dieseldrift till el finns det läge för kinesiska märken att ta marknadsandelar.

Att det finns en radda kinesiska märken som sneglar mot Europa just nu är ingen slump. Efter flera års guldrusch med stadig tillväxt har Kinas bilförsäljning mer eller mindre stannat av. Till stor del på grund av coronapandemin. Flera tillverkare står nu med ett produktionsöverskott och tycks se Europa som en lämplig plats att göra sig av med bilarna som annars hade kunnat säljas på hemmamarknaden.

Kina är världens största marknad för elbilar och utbudet har fyllts på med ett antal nyetablerade företag som vill slå sig in i elbilsbranschen. Men i fjol drog myndigheterna ner kraftigt på elbilssubventionerna och sedan dess har försäljningen minskat med nästan 50 procent. I Europa är elbilarna däremot hetare än någonsin.

I Storbritannien har ett kinesiskt märke tagit hela tio procent av den totala elbilsförsäljningen. Märket heter MG och har brittiska rötter, men ägs sedan 2005 av kinesiska SAIC och skördar europeiska framgångar med den eldrivna suven ZS EV som även säljs i Frankrike, Italien, Nederländerna och Norge. Utan eldrift hade modellen troligtvis varit chanslös.

Genom att återuppliva ett märke med europeiskt DNA och sammanföra det med modern teknik ser SAIC ut att ha hittat en väg in i Europa.

Vilka står på tur att följa efter? Tiderna då kinesiska biltillverkare kopierade europeiska är borta, nu glöder Kinas bilindustri av spännande och snabbväxande aktörer. Här går vi igenom nya kinesiska bilmärken med siktena inställda på Europa.

Aiways U5.

Aiways

Märket startade 2017 men har redan verksamhet i Kina, Europa och Detroit. Suven U5 har sålts i Kina sedan 2019, är certifierad för Europa och tar sig 50 mil på en laddning enligt den gamla. NEDC-körcykeln. Den krocktestades av Euro NCAP men fick bara tre stjärnor av fem.

Arcfox Alpha T.

Arcfox

Beijing Auto, (BAIC Motor) är en statligt ägd biltillverkare och med det nya elbilsmärket Arcfox har de siktat in sig på Europa. Designlegendaren Walter da Silva har ritat sportbilen Arcfox GT och suven Alpha-T där den senare har en angiven räckvidd i NEDC-körcykeln på 65,3 mil.

Borgward BX7.

Borgward

Tyska Borgward grundades 1929 men det återuppståndna märket ägs av kinesiska Ucar. Man siktar på att bli en av de största elbilstillverkarna i Europa. Bensindrivna suven BX7 visades 2015 men planerna att bygga en eldriven version, BXi7, i tyska Bremen har grusats.

BYD Tang EV600

BYD

BYD (Build Your Dreams) planerar att sälja bilar i Europa inom kort och Norge är först på tur. Suven Tang EV600 premiärvisades i Oslo i juli och har en räckvidd på upp till 52 mil (NEDC).

Märket ägs av privata investerare, inte av den kinesiska staten.

Byton M-Byte.

Byton

Företaget planerar en Europalansering under andra halvåret 2021 där Frankrike, Norge, Schweiz, och Sverige (via Hedin Bil) och Tyskland tillhör de första länderna. Byton M-Byte har en räckvidd på cirka 36 mil och ska kosta cirka 45.000 euro. På grund av coronapandemin har man tvingats skjuta på lanseringen. Bakom märket står Kinas äldsta biltillverkare FAW.

Lynk & Co 01.

Lynk & Co

Likt Volvo och Polestar ägs Lynk & Co av kinesiska Geely och produktionen sker i Kina. Bilarna är framtagna av utvecklingsbolaget CEVT i Göteborg och det finns mycket svensk teknik i Lynk-bilarna. Europasatsningen inleds under kvartal fyra i år. Försäljningen kommer dock att starta via internet samtidigt.

Maxus Euniq MPV. Foto: Maxus Sverige

Maxus

SAIC-ägda Maxus säljer redan eldrivna hantverksbilar i Sverige men under första kvartalet 2021 kommer minibussen Euniq MPV med plats för sju åkande. Räckvidden är enligt WLTP-körcyklen är 26 mil. Priset blir 499.900 kronor.

MG ZS EV. Foto: Mikael Stjerna

MG

Statligt ägda SAIC Motor har satsat på det gamla brittiska märket och redan hunnit nå framgångar med eldrivna MG ZS EV i det gamla hemlandet Storbritannien. I den nya WLTP-cykeln tar sig bilen 26,3 mil. Den första leveransen av bilar har hamnat i Storbritannien och Norge.

Nio ES8.

Nio

Nio EP9 slog rekord på tävlingsbanan Nürburgring och märket finns med i motorsportserien Formel E. Nio etablerades 2014 och i våras visades coupésuven EC6 som är den tredje modellen i Nios utbud som i övrigt består av ES6 och ES8. Man tidigarelägger nu Europalanseringen, de första bilarna kommer under andra halvan av 2021.

Ora R1.

Ora

Great Wall Motors har tidigare försökt ta sig in i Europa utan framgång. Kanske kan det nystartade dottermärket Ora lyckas bättre med minielbilen R1 som har en räckvidd på upp till 35 mil. Konkurrenten till Honda e säljs i hemlandet för cirka 150 000 kronor, vilket påstås göra den till världens billigaste elbil.

Wey VV5

Wey

Lyxbilsmärket Wey, som ingår i Great Wall Motors, har tillkommit som ett alternativ till etablerade Haval-modellerna från modermärket. Wey har sålt bra i hemlandet med modellerna VV5, VV6 och VV7 men i centrum för Europasatsningen står en eldriven version av VV5.