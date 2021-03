Ny Tesla Model 3 i gammal kaross

Tesla Model 3 Longe Range Dual motor.

(Det finns även en billigare tvåhjulsdriven variant för 589.080 kr och och sportmodell (Performance) för 699.080 kr)

Miljö

Koldioxidutsläpp: 0 gram/km vid blandad körning.

Elförbrukning: 1,48 kWh/mil vid blandad körning.

Räckvidd: 58 mil.

Ekonomi

Pris/Förmånsvärde/Privatleasing i kronor: 659.080 /3.243/6.775.

Inköpsbonus: 60.000 kronor (70.000 kronor från 1 april).

Årlig fordonsskatt: 360 kronor per år under de tre första åren, därefter 360 kronor per år.

Garantier: Nybil 4 år, vagnskada 3 år, rost 12 år, lackgaranti 4 år. Batterigaranti 8 år eller 19.200 mil.

Digitalt

Pekskärm: Ja, 15 tum.

App: Ja.

Apple Carplay/Android Auto: Nej/Nej.

OTA (Nätuppdatering): Ja - på allt i bilen.

Teknik

Motor: Dubbla elmotorer, 490 hk enl Transportstyrelsen, 493 Nm.

Drivning: Fyrhjulsdrift.

Växellåda: 1-växlad reduktionslåda.

Acceleration 0–100 km/tim: 4,4 sekunder.

Toppfart: 233 km/tim.

Mått/vikt

Längd/bredd/höjd: 469/185/144 centimeter.

Bagagevolym: 542 liter inklusive fack under framhuven.

Tjänstevikt: 1.932 kg.

Maximal släpvagnsvikt: 1.000 kg.

Betyg del för del

Köregenskaper: 4

Säkerhet: 4

Miljö: 5

Komfort: 4

Ekonomi: 3

Totalbetyg= 20 av 25

Plus

Lång räckvidd.

Laddnätverk.

Tål hög snabbladdning.

Enkel.

Minus

Kvalitet.

Dyr.

Allt bör inte skötas via pekskärm.

Högt vägljud.