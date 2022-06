Nya elbilen från Kia kan ladda apparater och har längre räckvidd

Nya Kia Niro har en design som matchar de nyare delarna av Oslo väl med sina udda linjer och kontrasterande designgrepp. I det så kallade Barcode-området i Bjørvika står arkitekternas skrytbyggen tätt, som en symbol för att framtiden har anlänt. På ett liknande sätt känns det som att Kia vågade ta ut svängarna lite mer när den nya, andra generationen, Niro ritades. Kanske beror det på bra självförtroende då den första generationen har kommit att bli en storsäljare. I Sverige blev Niro den mest sålda bilen till privatkunder förra året, den femte mest sålda totalt.

Med det nya utseendet är den långt ifrån lika slätstruken som förr, man sticker ut hakan mer. Men i grunden är det samma teknik – nya Niro använder nämligen samma plattform som föregångaren, en plattform som även ligger till grund för första generationen av koncernkollegan Hyundai Ioniq. Man byter alltså inte till den nya E-GMP-plattformen som flaggskeppet EV6 bygger på.

Bild 1 av 2 Inredningen i Kia Niro Ev påminner mycket om den som finns i märkets flaggskepp – EV6. Foto: Robin Törnros Bild 2 av 2 Trots att foten på gaspedalen stundtals var rätt tung under provkörningen så blev snittförbrukningen bra. Foto: Robin Törnros Bildspel

Den lite udda ratten är direkt hämtad från EV6 och i kupén känns det nästan lite lyxigt. Kia har till stor del använt återvunnet material. Interiören ger ett bra intryck och kompositmaterialet på dörrsidorna påminner om flimrande fiskfjäll. Även kontrollpanelen under den 10,15 tum stora informationsskärmen kommer från EV6. En smidig lösning med dubbla funktioner. Ena stunden kan jag ratta klimatanläggning för att med en knapptryckning styra navigator, radio och liknande med samma touchknappar.

Till Sverige kommer nya Niro med dubbla, lika stora skärmar som standard. Systemet klarar både Apple Carplay och Android Auto men tyvärr endast med kabelanslutning. Oavsett vilken telefon du har bör du dock ansluta den eftersom Kias egen navigation och system inte har den bästa användarvänligheten. Kanske kan det bli bättre då det snart ska gå att uppdatera ”over the air”, OTA.

Niro EV känns tung på vägen och vid gupp efterstudsar baken en del, att släpa på ett batteri som väger 443 kilo gör sitt. Batteriet har en kapacitet på 64,1 kilowattimmar, och bilen ska klara 46 mils körning. Endast fem kilometer längre än förr men ändå bra.

Med sportläget aktiverat blir styrningen i nya Niro EV aningen mer fast. Foto: Kia

Styrningen är ganska fast och känns neutral, varken sportig eller frånkopplat vag. Stundtals är det riktigt underhållande bakom ratten. Ett bra betyg för en familjebil. Med ställbar bromskraftåtervinning via paddlarna på ratten kan jag optimera energiflödet och i princip låta bli bromspedalen inför kurvorna.

Med generationsskiftet har Niro växt till sig med totalt 65 millimeter på längden, 25 på bredden och 10 på höjden. Delvis tack vare detta är baksätet drygt sex centimeter rymligare men vi får även tacka de slimmade framstolarna från EV6.

Förutom designen och utrymmen, som är de största nyheterna, klarar Niro EV nu av så kallad V2D-teknik som står för Vehicle to Device. Samma som bland annat EV6 och Hyundai Ioniq 5 har, men då med namnet V2L, Vehicle to Load. Kia bytte beteckning då den tidigare benämningen tycktes förvirra. Med V2D fungerar Niro som ett eluttag och du kan driva i princip vad som helst via adaptern som kopplas in bakom luckan i fronten.

Laddning i fronten, och nu kan Niro EV även dela med sig av ström via en adapter och V2D-teknik. Foto: Robin Törnros

Den har även förvärmning av batteriet som ser till att det håller 21 grader när det är dags att ladda.

Något kunder har efterfrågat hos nuvarande Niro är en så kallad ”Frunk” under framhuven och det får de med den nya. En liten låda som rymmer 20 liter, alltså lite laddkablar och liknande.

Rent prestandamässigt har nya Kia Niro fått få uppdateringar och kanske är det därför man har gått mer vågat fram med designen. Men frågan är om det inte är fyndläge på den utgående modellen.

Ställbart lastgolv – här i sitt högsta läge. Tyvärr blir golvet inte helt plant när baksätet är fällt. Foto: Robin Törnros

Kia Niro EV Miljö Koldioxidutsläpp: 0 gram/km. Förbrukning vid blandad körning: 1,57 kWh/mil. Räckvidd: 46 mil. Ekonomi Pris/Förmånsvärde/Privatleasing: 495 900/4 162/3 650 kronor. Inköpsbonus: 70 000 kronor. Årlig fordonsskatt: 360 kronor per år under de tre första åren, därefter 360 kronor per år. Garantier: Nybil 7 år, vagnskada 3 år, rostskydd 12 år, lack 5 år, assistans 7 år, batteri 7 år. Teknik Elmotor 204 hk, 255 Nm. Batterikapacitet: 64,8 kWh. Max laddeffekt hemma/snabbladdning: 11/100 kW. Drivning: Framhjulsdrift Växellåda: Enväxlad. Acceleration 0–100 km/tim: 7,8 sekunder. Toppfart: 167 km/tim. Digitalt Pekskärm: 10,25 tum. Lika stor skärm till instrumentering är standard i Sverige. App: Kia Connect. Apple CarPlay/Android Auto: Ja/Ja. Via sladd. OTA (nätuppdatering): Endast informationssystem. Mått/vikt Längd/bredd/höjd: 442/183/157 centimeter. Bagagevolym: 475–1 392 liter med bakre ryggstöd uppe/fällda. Tjänstevikt: 1 814 kg. Maximal släpvagnsvikt: 750 kg. Betyg del för del: Köregenskaper 4 Säkerhet 4 Miljö 5 Komfort 4 Ekonomi 3 Totalbetyg = 20 av 25 Plus Körkänsla Utrymme V2D Minus Pris Likvärdig med föregångare Telefonkoppling via sladd Visa mer

