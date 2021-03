Nya Ford Mustang – en eldriven suv för familjen

Ford Mustang Mach-E AWD Long Range

Miljö

Koldioxidutsläpp: 0 gram/km vid blandad körning.

Bränsleförbrukning: 1,8 kWh/mil vid blandad körning.

Räckvidd: 54 mil.

Ekonomi

Pris/Förmånsvärde/Privatleasing: 734.900/4.222/ 7.495 kronor.

Inköpsbonus: 60.000 kronor (70.000 kronor från 1 april).

Årlig fordonsskatt: 360 kronor per år under de tre första åren, därefter 360 kronor per år.

Garantier: Nybil 5 år, vagnskada 3 år, rost 12 år, lackgaranti 2 år.

Digitalt

Pekskärm: Ja, 15,5 tum.

App: Ja.

Apple Carplay/Android Auto: Ja/Ja.

OTA (Nätuppdatering): Ja.

Teknik

Motor: Dubbla elmotorer, 351 hk, 580 Nm.

Drivning: Fyrhjulsdrift.

Växellåda: 1-växlad reduktionslåda.

Acceleration 0–100 km/tim: 5,1 sekunder.

Toppfart: 180 km/tim.

Mått/vikt

Längd/bredd/höjd: 471/188/163 centimeter.

Bagagevolym: 402–1 .508 liter med bakre ryggstöd uppe/fällda. 81 liter fram.

Tjänstevikt: 2.182 kg.

Maximal släpvagnsvikt: 750 kg.

Betyg del för del

Köregenskaper: 3

Säkerhet: 4

Miljö: 4

Komfort: 4

Ekonomi: 3

Totalbetyg= 18 av 25

Plus

Låg ljudnivå.

Lång räckvidd.

Hög utrustningsnivå.

Minus

Stötig.

Vag styrkänsla.

Dålig runtomsikt.