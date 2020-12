Nya Golf som laddhybrid – bra räckvidd men dyr

Fakta. Volkswagen Golf e-hybrid

Miljö

Koldioxidutsläpp: 21 gram/km vid blandad körning.

Bränsleförbrukning: 0,09 liter/mil vid blandad körning.

Räckvidd på el: 71 km.

Ekonomi

Pris: 422 900 kronor.

Miljöförmåner: Ja. 45 006 kronor.

Årlig fordonsskatt: 360 kronor per år under de tre första åren, därefter 360 kronor per år.

Garantier: Nybil 2 år, vagnskada 3 år, rostningsgaranti 12 år, lack­garanti 3 år.

Teknik

Motor: Bensin 1,4 liter. 150 hk. El 110 hk. Systemeffekt 204 hk, 350 Nm.

Drivning: Framhjulsdrift.

Växellåda: 6-växlad automatlåda.

Acceleration 0-100 km/tim: 7,4 sekunder.

Toppfart: 220 km/tim.

Digitalt

Pekskärm: Ja. Storlek 10,25 tum.

App: Ja. We Connect.

Apple CarPlay/Android Auto: Ja/Ja.

OTA (nätuppdatering): Nej.

Mått/vikt

Längd/bredd/höjd: 428/179/148 centimeter.

Bagagevolym: 380-1 230 liter.

Maximal släpvagnsvikt: 1 500 kg.

Betyg del för del

Köregenskaper: 3

Säkerhet: 5

Komfort: 3

Miljö: 4

Ekonomi: 3

Totalbetyg: 17 av 25

Plus

Lång räckvidd.

Hög lägstanivå.

Bra standardutrustning.

Minus

Högt pris.

Gammal bensinmotor.

Dålig skyltigenkänning.