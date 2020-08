Nya Honda Jazz är taktfast men svängig

Fjärde generationen av Honda Jazz har mjuka former som känns igen från märkets elbil ”e” som även den har kommit till Sverige nu. Bilen är en så kallad hybrid där elmotorer enbart hjälper den vanliga bensinmotorn. En hybrid ska inte förväxlas med en laddhybrid som kan laddas i väggen och köras några mil på enbart el.

Nya Jazz har växt med ungefär 1,5 centimeter på längden medan bredd och höjd i princip är oförändrade. Däremot har den lagt på sig strax över 100 kilo och lastförmågan har försämrats.

Under huven finns både en bensinmotor med 97 hästkrafter och två elmotorer på 109 hästkrafter. De ”dubbla” främre takstolparna ska ge ett bättre synfält men det krävs en aktiv förare för att finna andra trafikanter i glipan.

Honda Jazz bjuder på avskalad inredning på skandinaviskt vis. Foto: Patrik Lindgren

Invändigt är det, som det brukar heta, skandinaviskt avskalat. På ratten finns reglage för funktioner som farthållare, filhållningsassistans och rattvärme. ”Mätartavlan” utgörs av en 7-tumsskärm som även visar saker som förbrukning samt hur kraften fördelas mellan bensin- och eldrift.

På mittkonsolen sitter en 9 tum stor skärm som har stöd för både Android Auto och Apple Carplay som under provkörningen fungerade klanderfritt. Två USB-uttag är placerade framför växelspaken liksom ett vanligt 12-voltsuttag, men tyvärr ingen sladdlös induktionsladdare för mobiltelefonen.

USB-uttag i både fram- och baksäte, men tyvärr ingen sladdlös induktionsladdare för mobiltelefonen. Foto: Patrik Lindgren

Med mina 176 centimeter sitter jag väldigt bra i förarstolen och har inga problem att hitta en vettig körställning men vid långresa märks saknaden av ett justerbart svankstöd.

Den tvådelade baksätesryggen kan fällas plant och stolsitsarna fälls rakt upp. Lasthöjden blir då 125 centimeter från golv till tak. Det går även att stoppa in packning under den bakre sätesraden.

Bild 1 av 3 Behöver du lasta något högt kan du enkelt fälla upp bakre stolsradens sittdynor. Foto: Patrik Lindgren Bild 2 av 3 Foto: Patrik Lindgren Bild 3 av 3 Foto: Patrik Lindgren Bildspel

Baksätet har fått mer stoppning och även bak finns två USB-uttag.

Under varmare dagar har dock klimatanläggningen svårt att för­dela kylan till baksätespassagerarna.

Vid körning på motorväg och mindre 70- och 90-vägar låg vår snittförbrukning på låga 0,39 liter per mil. Snittet ökade till runt 0,46 liter per mil när vi tog oss an E4:an.

Övergången när elmotorerna går in och ger extra kraft fungerar bra, men bensinmotorn ylar illa för att få bilen att ta fart. Annars är det förvånansvärt tyst i kupén.

Styrningen har bra känsla men är inte är den mest exakta. När fil­assistansen som håller bilen mitt i körfältet ska samspela med farthållaren går det sämre, de kan inte hitta ett bra mellanläge och bilen studsar mellan vänster och höger vägmarkering.

Honda Jazz fortsätter på sitt tidigare spår och dess främsta styrka är goda innerutrymmen. Behöver du det så kan bilen vara ett bra val.