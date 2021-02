Nya Santa Fe har plats för sju och stöd av elektrifiering

Hyundai Santa Fe 1,6 T-GDI HEV 4WD

Miljö

Koldioxidutsläpp: 168 gram/km vid blandad körning.

Förbrukning: 0,70 liter/mil vid blandad körning.

Ekonomi

Pris: 494 900 kr.

Miljöförmåner: Nej.

Årlig fordonsskatt: 7 046 kronor per år under de tre första åren, därefter 1 394 kronor per år.

Garantier: Nybil 5 år, vagnskada 3 år, rostskydd 12 år, lack 5 år, assistans 1 år.

Teknik

Bensinmotor 1,6 liter. 180 hk, 265 Nm. Elmotor 60 hk. Total effekt 230 hk. Batterikapacitet 1,49 kWh.

Drivning: Fyrhjulsdrift

Växellåda: 6-växlad automatlåda.

Acceleration 0–100 km/tim: 9,1 sekunder.

Toppfart: 187 km/tim.

Digitalt

Pekskärm: Ja. 10,25 tum.

App: Ja. Med Bluelink-appen kan man bl.a. låsa och låsa upp bilen.

Apple CarPlay/Android Auto: Ja/Ja.

OTA (nätuppdatering): Nej.

Mått/vikt

Längd/bredd/höjd: 479/190/169 centimeter.

Bagagevolym: 571 –1 659 liter med bakre ryggstöd uppe/fällda.

Tjänstevikt: 2 022 kg.

Maximal släpvagnsvikt: 1 650 kg.

Betyg del för del:

Köregenskaper 4

Säkerhet 4

Miljö 3

Komfort 5

Ekonomi 3

Totalbetyg = 19 av 25

Plus

Smart dödavinkeln-varnare.

God komfort.

Snål i stadstrafik.

Minus

Lite för klen motor.

Trånga sittplatser längst bak.

Lågt i tak.