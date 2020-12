Nyårsrea på laddbara leasingbilar

När nya Volkswagen ID.3 presenterades i höstas var det många som blev besvikna. Priset låg på 434.900 kronor. Långt över priset för en motsvarande Golf, som tillverkaren lovat vitt och brett. Men privat­leasingpriset lockar desto mer. 3.495 kronor per månad räcker för att leasa en ID.3 i tre år.

Jämför med Volvo XC40 ladd­hybrid som kostar 459.000 kronor. För den vill Volvo ha 5.995 kronor per månad. Det är 70 procent högre månadshyra för en Volvo som efter bonusavdrag kostar 15 procent mer än en Volkswagen ID.3.

För att få ut än fler bilar har Volkswagen sänkt priset ännu en gång. Nu har handlarna lagt ut annonser där priserna startar på 3.149 kronor för tre års privatleasing. Men bilen måste vara registrerad och tagen i trafik före årsskiftet.

Fortfarande står emellertid det gamla leasingpriset 3.495 kronor kvar på generalagentens hemsida. Vi frågar Volkswagen varför.

– Det är våra återförsäljare som gör lokala kampanjer. Från vår sida är erbjudandet 3.495 kr per månad på 36 månader, förklarar Marcus Thomasfolk, informationschef på Volkswagen.

Orsaken till att bilarna måste registreras innan årsskiftet är gissningsvis det gigantiska bötesbelopp som koncernen riskerar att av­krävas om man överskrider koldioxidgränsen för 2020.

Enligt uttalanden från koncernchefen Herbert Diess till Financial Times ligger man bara något enstaka gram över gränsen. Men eftersom Volkswagen säljer enorma volymer blir det stora pengar. Varje gram över koldioxidgränsen kostar 95 euro, drygt 1.000 kronor, vilket ska multipliceras med försäljningen.

2019 sålde Volkswagengruppen 3,75 miljoner bilar i Europa. Den senaste analysen av koldioxid­utsläppet som vi har tagit del av är en uträkning från T&E, en miljölobby­grupp i EU. De uppger att koncernen ligger sex gram över sitt mål, vilket skulle betyda över 20 miljarder kronor i böter.

Där ligger förklaringen till att man pressar ut elbilar och laddhybrider som gör underverk med utsläppssnittet. En elbil släpper ut noll gram koldioxid och varje såld elbil räknas – enligt EU:s övergångsregler – som två bilar i statistiken. Samma formel gäller laddhybrider som släpper ut mindre än 50 gram.

Det nya, låga priset på Volkswagen ID.3 är något som marknaden måste förhålla sig till. Därför ser vi nu för första gången pressade priser på flera laddhybrider och elbilar. Dessutom ligger inte bara Volkswagen på fel sida om koldioxid­gränsen. Mercedes, Hyundai och Kia riskerar också dryga böter och har sjösatt reor på lagerbilar.

Men det rör sig inte mycket i de officiella prislistorna, snarare laborerar man med privatleasing­kampanjer. Hur små skillnaderna har blivit mellan olika motorer märks bland annat på priserna för Hyundai Ioniq. Där kostar bensinversionen 3.845 kronor per månad, laddhybriden 3.595 kronor och el­bilen Electric reas ut för 3.495 kronor per månad fram till årsskiftet.

Jo, du läste rätt – elbilen kostar minst. Skillnaden är att Electric får köras 1.000 mil per år medan laddhybriden och bensinversionen får köras 1.500 mil per år enligt leasingavtalen.

Privatleasinguppläggen gör det lätt att jämföra de olika motorerna. Trots ibland nedsatta leasing­priser på elversionerna, som förstås är bäst för miljön, är det inte alltid möjligt att motivera dem ekonomiskt. I fallet med Hyundai Ioniq Electric är det dock lätt, är elbilen billigast blir det aldrig fel. Men i andra fall väger det jämnt. En relativt snål bensinbil kostar ungefär 6:50–8:00 kronor mer att tanka per mil. Med tanke på att man bara får köra högst 1.000 mil per år handlar det om 550–650 insparade kronor per månad för elbilen. Är hyresskillnaden större är så är bensin- eller diesel­versionen billigare att äga.

Andra faktorer att ta med i beräkningen är kostnaden för laddningen hemma. Behöver du ändra installationen i huset kan elräkningen skjuta i höjden. Om du kör mycket på landsväg måste du räkna med att behöva ladda elbilen vid en snabbladdare vilket är betydligt dyrare än att ladda hemma.

Skatten ingår inte i privatleasingofferten. En elbil kostar 360 kronor per år i skatt, medan en snål bensinbil kostar 1.500–3.000 kronor per år i skatt. Det ger en fördel för elbilen.

Skoda Citigo e IV kostar 1 999 kronor per månad att leasa. Foto: Patrik LIndgren

Elbilar som sticker ut Skoda Citigo e iv Pris: 1.999 kronor per månad. Detta är en av de billigaste nya bilarna du kan leasa privat. Med hjälp av billig laddning sparar du cirka 500 kronor per månad på att inte tanka. Visa mer

Lilla Renault Zoe med stort batteri. Foto: Patrik LIndgren

Renault Zoe Pris: 2.835 kr per månad. Zoe är billig och något av en perfekt storstadsbil. Nätt i formatet men ändå med ett stort batteri på 52 kilowattimmar som ger en bekymmersfri räckvidd. Visa mer

Mercedes A 250 e som halvkombi. Foto: Patrik LIndgren

Volvo XC40 P8 Recharge är dyr. Foto: Glenn Lindberg