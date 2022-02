Olika utanpå men samma vara undertill

De är inte så lika, Hyundai Santa Fe 1,6 T-GDi Plug-in Hybrid Advanced Luxury och Kia Sorento 1,6 T-GDI Plug-in Hybrid AWD Advance Plus Panorama. Bortsett från att båda två har långa modellnamn så skiljer sig det mesta – vad gäller formen.

Hyundai Santa Fe är mer utslätad och mjuk, Kia Sorento är mer upprätt med sina ­kantigare linjer. I grundutförande börjar listpriset för Hyundai på 594 900 kronor, men i fullutrustat Advanced-utförande med Luxury-paket och metalliclack landar priset på 616 700 kronor, ett kampanjpris som sträcker sig fram till slutet på maj.

Några liknande kampanjer för Kia Sorento hittar vi inte när detta skrivs, i stället blir priset 648 800 kronor (655 300 kronor inklusive metalliclack) för en fullutrustad bil. En rejäl säck med pengar oavsett vilken bil du väljer, så frågan blir – vilken bil ska du välja? Kampanjpris hos Hyundai gör att Santa Fe tar hem första delsegern.

Båda dessa laddhybrider är familjebilar. De är smart förpackade, inte minst då de rymmer tre sätesrader. Totallängd på 479 centimeter för Hyundai och 481 centimeter för Kia innebär att de är knappa decimetern längre än femsitsiga Volvo XC60, men fortfarande kortare än en sjusitsig Volvo XC90. Rejäla och lättlastade lastutrymmen har båda, Hyundai redovisas för 634-1 924 liter mot 604-1 988 liter för Kia Sorento. Vilket inte innebär några ­märkbara skillnader i realiteten. Oavgjort.

Bild 1 av 2 Hyundai Santa Fe 1,6 T-GDi Plug-in Hybrid. Foto: Patrik Lindgren Bild 2 av 2 Kia Sorento 1,6 T-GDI Plug-in Hybrid. Foto: Patrik Lindgren Bildspel

Under motorhuven finns samma ­komponenter i båda bilarna, en turbomatad bensinmotor på 1,6 liter och 180 hästkrafter kombinerad med en elmotor på 91 hästkrafter. Elmotorn sitter inbyggd i växellådan, vilket innebär att bilarna är mekaniskt fyrhjulsdrivna. Med andra ord är det aldrig risk att du blir utan fyrhjulsdrift för att batteriet är tomt, som hos bilar där en elmotor driver ena hjulparet.

Batteristorleken är samma i båda bilarna, laddhastigheten anges till 3,3 respektive 3,6 kilowatt för Kia och Hyundai men när vi laddar så landar båda runt 3,5 kilowatt i hastighet. Det innebär att du hemmaladdar ditt batteri fullt på runt fyra timmar.

När vi räckviddstestar bilarna med eldrift så visar sig skillnaden bli större än väntat. Santa Fe tar sig 54 kilometer längs vår räckviddsslinga och Sorento klarar 60 kilometer. Vi körde bilarna samtidigt, båda var utrustade med nordiska dubbfria vinterdäck och båda två kördes lika fort. Då temperaturen låg på bara några plusgrader innebar det att de bägge bilarnas bensinmotorer startades då och då för att värma upp kupén, då bilarna saknar extravärmare.

Enligt färddatorn innebar det en bensinförbrukning på strax under 0,1 liter per mil för bägge – när de ska gå på el. Vad gäller energieffektivitet vid eldrift så vinner Kia Sorento.

När bilarna går över från eldrift till hybrid­drift, då motorerna samarbetar, återstår cirka 15 procent av batterikapaciteten, en buffert som behövs för att spara batterierna.

I hybridläge är båda bilarna först relativt snåla, det går att åka landsväg i beskedligt tempo runt 0,65 liter per mil, men så snart hastigheten går upp följer förbrukningen med. Med full last och passagerare i motorvägstempo drar de drygt 0,8 liter per mil – vilket inte är överdrivet törstigt. Men vi upplever att både Hyundai Santa Fe och Kia Sorento når en tröskel hastighetsmässigt och sedan blir radikalt törstigare. Oavgjort igen.

Bild 1 av 2 Ljusare förarmiljö I Santa Fe, men knappmängden på mittkonsolen är svårare att hålla reda på. Foto: Patrik Lindgren Bild 2 av 2 Knappar överallt i denna välutrustade Sorento. Det mesta du kan tänka dig i utrustningsväg ingår. Foto: Patrik Lindgren Bildspel

När vi tittar på förarmiljön märks större skillnader. Hyundai är svårare att överblicka, kanske allra mest med sin mittkonsol med stor knappmängd. Där brister funktionen rejält jämfört med tydligheten i Kia Sorento, där har du de flesta funktionerna samlade längre upp på instrumentpanelen vilket är bättre. Svart inredning är enda alternativet i Kia. Det är inga problem att leva med men det blir mörkt. Inredningen i Hyundai känns gladare med sina ljusa inslag – men Kia vinner trots det tack vare bättre tydlighet.

Båda bilarna går mjukt och komfortabelt, men mindre ojämnheter märks trots det. Båda bilarna är trevliga att köra även när vägen blir krokig. De är snabba i sitt uppträdande, inte minst om vi jämför med andra sjusitsiga suvar på marknaden. Men det finns en viss tvekan vid kökörning.

Övergången från el- till hybriddrift märks allt som oftast inte med mer än att bensinmotorn börjar låta, väldigt lite ska tilläggas. Upplevelsen är i mångt och mycket den samma i båda bilarna.

Sittkomforten är mycket bra både fram och bak. Förarstolarna är elektriskt justerbara med förlängningsbar dyna i båda bilarna. Kia har satsat på en något fastare stoppning med tydligare sidostöd medan Hyundai har en mjukare dyna. Båda stolarna passar mycket bra även för långa resor, det är inga bekymmer att lägga 50–60 mil i sträck oavsett bil.

Bild 1 av 2 Bilarna är väldigt lika i bagageutrymmena och saknar genomlastningslucka. Här ses Santa Fe. Foto: Patrik Lindgren Bild 2 av 2 Hjulhusen stjäl en del utrymme även i Sorento, men trots det rejält rymligt och lättlastat. Foto: Patrik Lindgren Bildspel

Ljudnivån vad gäller däck- och vindbrus är lite högre än väntat, men inte för hög. Båda bilarna är fullmatade med smarta detaljer som gör vardagslivet enklare. Usb-uttag, drickahållare, förvaringsfack, hjälp till enklare insteg i tredje raden och fjärrfällning av baksätet är bara några av dessa detaljer. Men varken Santa Fe eller Sorento har tredeladad baksätesrygg eller genomlastningslucka.

Magkänslan får tala, det blir Kia Sorento som vinner duellen. Förvisso är den något dyrare, men sett till hur den fungerar som bil så har den fördelar jämfört med Hyundai Santa Fe. Förarmiljön är ett plus, den något längre räckvidden på el en annan. Men det skiljer inte mycket mellan bilarna.

Hyundai Santa Fe 1,6 T-GDi Plug-in Hybrid Advanced Luxury Miljö Koldioxidutsläpp: 37 g/km vid blandad körning Förbrukning: 0,16 l/mil vid blandad körning. Räckvidd el: 5,4 mil. Ekonomi Pris/Förmånsvärde/Privat­leasing: 616 700/7 294/ Ej möjligt kronor. Inköpsbonus: 23 429 kronor. Fordonsskatt: 360 kronor per år under de tre första åren, därefter 360 kronor per år. Garantier: Nybil 5 år, vagnskada 3 år, rostskydd 12 år, lack 5 år, assistans 1 år, batteri 8 år. Teknik Motor: Bensin 1,6 liter 180 hk, 265 Nm. El 91 hk. Totalt 265 hk, 350 Nm. Batterikapacitet: 13,8 kWh. Max laddeffekt: 3,6 kW. Drivning: Fyrhjulsdrift. Växellåda: 6-växlad automatlåda. Acceleration 0–100 km/tim: 8,8 sekunder. Toppfart: 187 km/tim. Digitalt Pekskärm: 10,25 tum. App: Bluelink. Apple CarPlay/Android Auto: Ja/Ja. OTA (nätuppdatering): Endast navigation och informationssystem. Mått/vikt Längd/bredd/höjd: 479/190/169 centimeter. Bagagevolym: 634-1 924 liter med bakre ryggstöd uppe/fällda. Tjänstevikt: 2 223 kg. Maximal släpvagnsvikt: 1 350 kg. Betyg del för del Köregenskaper 4 Säkerhet 4 Miljö 3 Komfort 4 Ekonomi 2 Totalbetyg = 17 av 25 Plus Ljus inredning. Fin komfort. Bra lastvolym. Minus Rörig förarmiljö. Långsam laddning. Baksätesdelning. Visa mer

Kia Sorento 1,6 T-GDI Plug-in Hybrid AWD Advance Plus Panorama Miljö Koldioxidutsläpp: 38 g/km vid blandad körning. Förbrukning: 0,16 l/mil vid blandad körning. Räckvidd el: 6,0 mil. Ekonomi Pris/Förmånsvärde/Privatleasing: 648 800/6 696/7 150 kronor. Inköpsbonus: 22 846 kronor. Fordonsskatt: 360 kronor per år under de tre första åren, därefter 360 kronor per år. Garantier: Nybil (inkluderar batteri) 7 år, vagnskada 3 år, rostskydd 12 år, lack 5 år, assistans 7 år. Teknik Motor: Bensin 1,6 liter 180 hk, 265 Nm. El 91 hk. Totalt 265 hk, 350 Nm. Batterikapacitet: 13,8 kWh. Max laddeffekt: 3,3 kW. Drivning: Fyrhjulsdrift. Växellåda: 6-växlad automatlåda. Acceleration 0–100 km/tim: 8,7 sekunder. Toppfart: 193 km/tim. Digitalt Pekskärm: 10,25 tum. App: Kia Connect Apple CarPlay/Android Auto: Ja/Ja. OTA (nätuppdatering): Endast navigation och informationssystem. Mått/vikt Längd/bredd/höjd: 481/190/170 centimeter. Bagagevolym: 604-1 988 liter med bakre ryggstöd uppe/fällda. Tjänstevikt: 2 169 kg. Maximal släpvagnsvikt: 1 500 kg. Betyg del för del Köregenskaper 4 Säkerhet 4 Miljö 4 Komfort 4 Ekonomi 2 Totalbetyg = 18 av 25 Plus Tydlig förarmiljö. Vettig räckvidd med el. Bra lastvolym. Minus Mörk inredning. Baksätesdelning. Dyrare än Santa Fe. Visa mer

Läs mer: Fler artiklar om elbilar

Läs fler av DN:s biltester.