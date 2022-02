Osynlig uppdatering men mer effekt och längre räckvidd

I höstas damp nyheten ned utan förvarning: Volvo Cars uppdaterar sina laddhybrider byggda på den så kallade på SPA-plattformen med större batteripaket och starkare elmotorer.

Från och med slutet av november i fjol har alla nya laddhybrider i 60- och 90-serierna en elmotor på bakaxeln på 145 i stället för 88 hästkrafter. Batteripaketet har numera en kapacitet om 18,8 kilowattimmar, upp från tidigare 11,6. Det ska räcka till upp till 9 mils körning på el, beroende på modell. Den bil vi provkör, XC60 T8 AWD Recharge, har en uppgiven elräckvidd på 7,5 mil enligt körcykeln WLTP.

När vi startar vårt räckviddstest på Kungsholmen i Stockholm visar kvicksilvret minus sex grader. Det kommer inte att slås några rekord i sådan kyla, räckviddsmätaren lovar 63 kilometer och bara det känns optimistiskt. Vinterföre råder och vi rullar förstås på vinterdäck. Någon kritisk granskning av WLTP-siffran blir det inte, bara ett ovetenskapligt prov i vinterland. Frågan är om vi ens kommer fem mil innan bensinmotorn brakar igång.

Foto: Daniel Östlund

Bensinmotorn, den har för övrigt också fått sig en översyn. Gamla T8 hade en kompressor som kompletterade turboaggregatet. Båda komponenterna försåg motorn med mer luft och ökade effekten. Nu behövs inte kompressorn längre, när så mycket elektrisk effekt finns att tillgå. Därmed ska motorn snåla ytterligare på koldioxidgrammen.

Tidigare hade XC60 i laddhy­bridutförande en separat bensin­- ­värmare för att sköta upp­värmnings­behovet och det var ju inte så bra när man ville köra utsläppsfritt. Men nu har bilen en elektrisk tillsatsvärmare som sköter kupéklimatet. Som en brödrost i kupéfläkten, alltså, som tinar upp frusna passagerare, utan att bilen drar någon bensin.

Försiktigt viskar vi fram norrut och den totala systemeffekten om 455 hästkrafter går inte att använda. Då skulle ju bensinmotorn vakna och det går inte för sig när man ska testa räckvidden på el. Men faktum är att det här är Volvos mest effektstarka bil någonsin. Men de elektriska hästkrafterna räcker gott för att få suven att hänga med trafikrytmen utan problem.

Allt som oftast säger man ”hej Google” i stället för att fingra på pekskärmen. Röststyrningen fungerar exemplariskt. Foto: Daniel Östlund

I och med uppdateringen har också ett välfungerande enpedalsläge introducerats. Dra i växelspaken en gång till (man har redan dragit två gånger för att komma till läget drive) så får man ett så kallat B-läge med elektrisk motorbroms, stöttat av bilens bromsar som ser till att man står still när man står still. Faktiskt fungerar det riktigt bra, den starkare elmotorn hjälper inte bara till med accelerationen utan också med retardationen.

Men vid rödljusen letar de drivande bakhjulen efter grepp i halkan och det är svårt att komma iväg. Filhållningsassistenten har också problem i snön och så fort den tror sig ha siktat en vägmarkering genom modden rycker den i ratten. Efter en stund, på väg ut mot Vaxholm i Stockholms skärgård, stänger jag av den. Det är enklare att styra själv.

Bortsett från elkraften, brödrosten och motorbromsen är Volvo XC60 sig lik. Röst­styrningen i Google-­systemet, som lanserades under sensommaren förra året, fungerar precis så där som man vill att det ska fungera, stolarna erbjuder ett närmast oöverträffat stöd och körupplevelsen är lite svalt återhållen. Det är en trevlig bil, behaglig och vettigt disponerad. Det har inte ändrats.

På väg in mot Vaxholm svänger vår räckviddsrunda höger ut på Bogesundsvägen. Den är en slingrig asfaltsväg som på ­somrarna är motorcyklisternas favorit. Men det är också lätt att missa en sväng och det är inte ­sällan man ser trasiga fordon i vägkanten när någon missbedömt farten.

Utvändigt kom inga förändringar i samband med den uppdaterade tekniken. Foto: Diora Östlund

Så även i dag, en knölig Volkswagen Passat under bärgning passeras. Här får vi också avvika från våra regler om att hålla hastighetsgränserna under räckviddstesterna, för några 70 kilo­meter per timme går inte att hålla på den vinterskrudade serpentinvägen.

Precis när trippmätaren slår om till 50 kilometer brummar bensin­motorn igång. Räckvidden är uppnådd, kraften i batteripaketet förbrukad.

Äntligen läge för fullgas, och även om greppet är begränsat skjuter bilen på bra. Här finns också ett ­ganska fint samspel mellan kraftkällorna. Det kan vara svårt att få harmoni mellan el- och bränslemotor, men Volvo har lyckats rimligt bra och kraftleveransen är jämn om än inte alldeles sömlös.

Kanske är ändå den största skillnaden förändringen i ljudbild. Plötsligt är knarrandet ständigt närvarande, ett ganska hårt hummande. Den låter inte som en diesel, men nästan.

Bild 1 av 2 Volvos elmanövrerade stolar hör till bil­världens bästa vad gäller komfort. Foto: Daniel Östlund Bild 2 av 2 Den maximala laddeffekten är måttliga 3,7 kilowatt. Foto: Diora Östlund Bildspel

När man kommer fem mil på el även under bistra vinterförhållanden lär man klara de flesta av vardagens transportbehov utan att behöva elda minsta droppe bensin. Det är väl ändå det som är meningen med en laddhybrid, och nu börjar de få tillräckligt med räckvidd för att faktiskt uppfylla löftet om i huvudsakligen fossilfri transport, så länge man kommer ihåg att ladda dem. Och det med rätt sorts el, förstås.

Men ska man använda XC60 som elbil i första hand, då fungerar den billigare T6 (från 609 000 kronor) precis lika bra. T8 kostar 50 000 kronor mer och finns inte ens tillgänglig i den enklaste utrustningsnivån. Den enda skillnaden är annars några extra hästkrafter i bensinmotorn och den vill man ju ändå helst slippa behöva använda.

Ett volymvred som kan opereras med handskarna på en vinter­dag som denna. Foto: Daniel Östlund

Volvo XC60 T8 AWD Recharge Miljö Koldioxidutsläpp: 25 gram/km. Förbrukning vid blandad körning: Bensin 0,11 liter/mil. El 1,97 kWh/mil. Räckvidd: 7,5 mil. Ekonomi Pris/Förmånsvärde/Privatleasing: 709 000/8 025/7 690 kronor. Inköpsbonus: 30 425 kronor. Fordonsskatt: 360 kronor per år under de tre första åren, därefter 360 kronor per år. Garantier: Nybil 2 år, vagnskada 3 år, rostskydd 12 år, lack 3 år, assistans 3 år. Batteri 8 år/16 000 mil. Teknik Motor: Bensin 310 hk. El 145 hk. Totalt 455 hk, 709 Nm. Batterikapacitet: 18,8 kWh. Max laddeffekt: 3,7 kW. Drivning: Fyrhjulsdrift. Växellåda: 8-växlad automatlåda. Acceleration 0–100 km/tim: 5,5 sekunder. Toppfart: 180 km/tim. Digitalt Pekskärm: 9 tum. App: Volvo Cars. Apple CarPlay/Android Auto: Nej/Ja. OTA (nätuppdatering): Nej. Mått/vikt Längd/bredd/höjd: 469/190/166 centimeter. Bagagevolym: 505–1 432 liter med bakre ryggstöd uppe/fällda. Tjänstevikt: 2 248 kg. Maximal släpvagnsvikt: 2 250 kg. Betyg del för del Köregenskaper 4 Säkerhet 5 Miljö 4 Komfort 4 Ekonomi 2 Totalbetyg = 19 av 25 Plus Lång räckvidd på el. Bra röststyrning. Fin komfort. Minus Högt inköpspris. Brummig bensinmotor. Drivgrepp i halka. Visa mer

