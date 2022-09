Pionjären från 70-talet får ett nytt och modernt liv – med en elmotor under huven

AUBERGENVILLE. Det knarrar lite i den knallgula dörren när jag öppnar för att kliva in. Sätet i ljusblått med gula kantränder känns bekvämt. Det ser ut som det gjorde förr – textilmattor på golvet, en smal golvväxel, stor ratt och en sparsamt utformad instrumentbräda. Det enda moderna inslaget är en mobilhållare med sugkopp.

– Nu lägger du i tvåan och drar runt tändningsnyckeln. Sen är det bara att trampa ner gaspedalen och köra iväg, säger Renaults retrofitexpert Dominique Jackson och klappar med handen på biltaket.

Jag gör så. Det är en underlig känsla att inte mötas av något motorbuller eller känna den minsta doft av bensin och olja. För den här gamla Renault 5:an är konverterad till eldrift, eller har blivit en ”retrofit” som benämningen är på franska. Sen ett par år tillbaka är det tillåtet att konvertera gamla fossilbilar till eldrift i Frankrike, och de som gör det – såväl privatpersoner som företag – får en bonus på mellan 25 000 och 50 000 kronor. Hur mycket man får i bonus beror på inkomst och avstånd till arbete bland annat.

Här laddas de elkonverterade Renault 5:orna, det tar mellan två och tre timmar att få fart på batteriet. Batteripaketet på 10,7 kilowattimmar tar upp ungefär hälften av bagageutrymmet.

När jag rullar iväg i lågt tempo är bilen helt tyst, men väl ute på landsvägen kommer det där karaktäristiska vinandet som är typiskt för elbilar. Det låter lite mer än i moderna elbilar – isoleringen i den här gamla Renaulten lämnar en del att önska. Men bortsett från detta är körningen riktigt rolig – bilen är liten och lätt och gaspedalen svarar snabbt på högerfotens tryck.

När jag kör in i en by får jag tummen upp och glada leenden från både en joggare och en cyklist. Säkert handlar det om nostalgi – Renault 5 var på 70-talet och början av 80-talet den absolut populäraste bilmodellen i Frankrike. Men kanske också att de förstår att just den här bilen inte spyr ut några avgaser.

Renault 5 firar 50-årsjubileum i år, och även om tillverkningen av modellen slutade redan 1996 så kan entusiasterna se fram emot en återuppståndelse. Om två år börjar en helt ny modern eldriven Renault 5 säljas. Innan dess kommer kanske en del konverterade gamla R5:or att synas på gatorna.

Interiören ser ut som den gjorde förr – även om bilen nu drivs av en elmotor. Så här ser det ut under huven på en elkonverterad Renault 5. Det är en 22 kilowatts vätskekyld elmotor som sitter där.

Renaults Flins-fabrik i Aubergenville väster om Paris har genomgått en stor förändring under de senaste åren. Förutom att konvertera gamla bilar till eldrift så är inriktningen nu också att återvinna delar från gamla batterier och bilar – och att bjuda in startup-företag som vill arbeta inom den cirkulära ekonomin. Från förra året samarbetar Renault också med Hyvia, som tar fram grön vätgas och bränsleceller. Det samarbetet är tänkt att bland annat resultera i fler vätgasdrivna transportbilar och energilagring för användning inom industrin.

Men hur är det då med intresset för ”retrofit”, konvertering till elbil, i Frankrike? Enligt Renault så finns det en lång lista på intressenter, och det är framförallt små företag som kör transporter i städerna som vill konvertera sina bilparker. Det beror på att flera franska städer aviserat att ett förbud mot bensin- och dieselbilar i stadskärnorna snart kan komma.

Det är helt klart billigare att konvertera sin gamla fossilbil till eldrift än att köpa en helt ny och modern elbil – lite beroende på vilken bilmodell det handlar om så kan priset i bästa fall landa på så lite som 100 000 till 150 000 kronor. Men det handlar också om ett hållbarhetstänk menar Dominique Jackson – i stället för att skrota en fullt fungerande fossilbil kan man ge den ett nytt och miljövänligare liv.

Renault 5 kom faktiskt i elbilsversion redan 1972, fast den tillverkades bara i några hundra exemplar. Foto: Ia Wadendal

– Du får betydligt mindre miljöpåverkan och sätter färre koldioxidavtryck vid en konvertering än du gör genom att bygga en helt ny elbil.

Enligt beräkningar kan koldioxidavtrycket för en konvertering ligga på två till tre ton, medan tillverkningen av en helt ny elbil kan generera så pass mycket som 26 ton.

Men risken är att den franska byråkratin dödar entusiasmen hos de som ställt sig på väntelista för konvertering. Det är nämligen ganska krångligt. Varje enskild bilmodell måste ha sitt eget konverteringskit, och man måste ställa sig på kö hos en etablerad konverteringsfirma. Sen tar det ytterligare tid att få alla papper i ordning och till slut få ett typgodkännande.

– Det är en ny industri och det finns en hel del reglering som fortfarande inte är klar, konstaterar Dominique Jackson.

Troligen blir det transportföretagen som beväpnar sig med mest tålamod i kön till konvertering. En privatperson som vill göra en ”retrofit” av sin Renault 5 kan inte räkna med att få mer än åtta till nio mil i räckvidd, och det tar mellan två och tre timmar att fulladda den. Det är i alla fall enkelt att ladda eftersom det bara handlar om att sticka in kontakten i ett vanligt hushållsuttag.

– Perfekt när du kör iväg till restaurangen och äter en tre rätters middag ju! Bara att plugga in kontakten i restaurangens uttag på parkeringen, säger Dominique Jackson med ett illmarigt leende.

Några nedslag i Renault 5:s historia * I januari 1972 lanserades den framhjulsdrivna halvkombin Renault 5 L och TL. L var basversionen med en 30-hästars motor, och TL erbjöd 45 hästkrafter. Det var världens första bil som hade stötfångare i plast både fram och bak. Renault 5 var den bilmodell som toppade bästsäljarlistan i Frankrike mellan 1972 och 1986 – 5,5 miljoner R5 tillverkades under den här tidsperioden. * Redan 1972 kom också en helt eldriven version av Renault 5. Den tillverkades bara i några hundra exemplar, hade en räckvidd på mellan 12 till 18 mil men behövde 10 timmar för att laddas fullt. * Renault 5 GTL och Alpine kom 1976. GTL var svaret på oljekrisen, då folk ville ha bränslesnåla bilar – bilen hade bara 44 hästkrafter men ett generöst vridmoment. Alpine erbjöd 93 hästkrafter och blev en konkurrent till den första Volkswagen Golf GTI. * Året efter lanserades Renault 5 som ”Le Car” i USA där den sålde bra – mellan 1977 och 1983 registrerades 120 000 ”Le Cars” i landet. * 1982 kom Renault 5 Alpine Turbo – med en turboladdad 1,4 litersmotor på 110 hästkrafter och en toppfart på 180 kilometer i timmen. * Andra generationen av Renault 5 kom 1984 som ”Supercinq” – Superfemman. Året efter lanserades versionen GT Turbo. Tillverkningen av Renault 5 upphörde 1996. * Om två år återuppstår Renault 5, nu som en helt eldriven halvkombi med en formgivning inspirerad av gamla tiders turbodrivna 5:or. Visa mer

