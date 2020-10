Så blir den nya bilskatten

Bonus malus-skatten både höjs och sänks nästa år. Bonusen höjs från 60 000 kronor till 70.000 kronor för renodlade elbilar, medan laddhybrider får mindre bonus. För en Volkswagen Passat GTE innebär de nya reglerna att bonusen sänks med nästan en tredjedel, från 37.800 kronor till 27.000 kronor.

Den nya malusskatten innebär att fordonsskatten på nya bilar höjs de första tre åren efter första registreringen.

Vi har tittat på vad den nya skatten betyder för våra mest sålda bilar. För populära Volvo XC60 med fyrcylindrig tvålitersdiesel går malusskatten upp från 9.567 kronor till 12.177 kronor per år. Det betyder att Volvoägaren ska betala 36.531 kronor i malusskatt under de tre första åren eftersom det är en törstig bil.

De nya riktlinjerna innebär att gränsen för när bilar drabbas av maluskatten sänks med fem gram, från 95 gram till 90 gram.

Det betyder flera tusen kronor extra i skatt även för relativt snåla bilar. Toyota Corolla med bensinmotor på 1,8 liter och hybridsystem som inte laddas med sladd drar under 0,5 liter bensin per mil vid blandad körning. För några år sedan hade vi betraktat den som en snål bil. Nästa år betyder det 2.714 kronor per år i malusskatt, eller totalt 8.142 kronor under tre år.

Bild 1 av 3 Malusskatten på Kia Niro Hybrid ökar med 910 kronor. Foto: Glenn Lindberg Bild 2 av 3 Malusskatten på Toyota Corolla Touring Sports ökar från 1 754 kronor till 2 714 kronor. Foto: Peter Klemensberger Bild 3 av 3 Malusskatten på Volkswagen Passat ökar med 2 085 kronor med det nya förslaget. Foto: Patrik Lindgren Bildspel

Gränsen för när det börjar svida är förstås individuell och olika för varje hushåll. Men gissningsvis infinner sig ett visst köpmotstånd när bilarna drar mer än 0,55 liter bensin per mil och kostar mer än 4.000 kronor per år i malusskatt.

För den som siktar in sig på fyrhjulsdrivna modeller i mellanklassen blir skatten väldigt påtaglig, speciellt om bilen drivs av en dieselmotor. Höga koldioxidutsläpp ger en total skatt på närmare 40.000 kronor under treårsperioden som skatten tas ut. Högst procentuell ökning blir det för de snålaste bilarna eftersom gränsen sänks för när skatten börjar tas ut.

I tabellen nedan utgår vi från de tio mest sålda bilmodellerna i Sverige, och vad de drar med relativt snåla motorer. Men man behöver inte leta bland extrema modeller för att hitta riktigt högt beskattade modeller. Audi A6 allroad med en treliters dieselmotor drar 0,77 liter per mil och släpper ut 202 gram koldioxid per kilometer. Skattekostnaden för denna Audi-kombi blir 17.125 kronor per år, sammanlagt 51 375 kronor efter tre år.

Stora suvar kostar ännu mer. BMW X5 xDrive40d drar 0,85 ­liter per mil och straffas med 20 181 kronor i malusskatt. Det blir över 60.000 kronor på tre år.

Regeringen menar att bonus-malus-systemet är självfinansierat, att de höga skatterna på malussidan balanserar bonusutbetalningarna. Men flera regeringar har underskattat konsumenternas vilja att lyssna till plånboken. I Frankrike, som var första land att introducera bonus-malus-skatter, blev systemet underfinansierat redan första året.