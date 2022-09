Så ska du göra om bilen du beställt blir kraftigt försenad

Under 2022 har åtskilliga nybilsköpare fått vänta betydligt längre än beräknat på sina bilar. Olika omständigheter har gjort att leveranstiderna ibland har fördubblats, till och med tredubblats. Till råga på allt vill billeverantören dessutom ibland höja priserna.

Många undrar därför vilka rättigheter man har som kund – har bilfirman rätt att höja priset och senarelägga leveransen? Kan jag häva köpet eller kräva skadestånd?

Utgångspunkten är att det som är ­avtalat ska hållas. Vi får därför börja med att läsa i kontraktet vad som har avtalats om leveranstid.

På baksidan av bilavtalet står de finstilta villkoren. Det är normalt sett ett standard­kontrakt som har tagits fram i överenskommelse mellan Konsumentverket och MRF, Motorbranschens riksförbund.

Brist på halvledarkomponenter har ställt till det både för bilbranschen och bilköparna. Foto: TT

Där anges noga hur stor leverans­försening som krävs för att kunden ska kunna häva köpet.

Men på dagens marknad vill kunden sällan häva sitt bilköp, och sedan ställa sig sist i kön på nybilsmarknaden. Snarare står bilköparen fast vid sin gamla order, och kräver leverans omgående och kompensation för förseningen.

I sådana situationer ger bilbranschens avtal oss inte mycket vägledning. Avtalet hänvisar i stället till konsumentköplagen. I den lag­texten kan vi läsa att konsumenten har rätt till skadestånd för den skada han eller hon lider på grund av dröjsmålet.

Men bilfirman går fri från skadestånds­ansvar om företaget kan visa att dröjsmålet beror på ett hinder som är ”utanför näringsidkarens kontroll”.

I praktiken nekar bilhandlarna normalt att betala skadestånd och hävdar att produktionsproblem på grund av pandemin, kriget i Ukraina och halvledarkomponentbrist är utanför handlarens kontroll.

Charlotte Söderlund, jurist på Konsumentverket, menar dock att det inte går att göra svepande, kategoriska bedömningar.

– Man måste göra en bedömning av varje enskilt fall. Grunden är alltid att avtal ska hållas. Undantaget för situationer som inte handlaren kunnat förutse är just ett undantag. Man måste också komma ihåg att ju mer man lever i en viss verklighet, desto ­mindre oförutsägbar är den. Det går till exempel inte att hur länge som helst skylla på pandemin. Händelsen måste ha varit oförutsägbar vid avtalets tecknande, förklarar Charlotte Söderlund.

Därför är det inte säkert att ”halvledarbrist”, som branschen har levt med i snart två år, är något som kan definieras som ­”utanför näringsidkarens kontroll”. Det är något bilindustrin har att leva med och måste beakta vid ordertecknandet.

”Avtal ska hållas, och det krävs särskilda omständigheter för att handlaren ska kunna frånträda avtalet”, säger Charlotte Söderlund, jurist på Konsumentverket. Foto: Konsumentverket

Utebliven eller lägre miljöbonus skulle kunna vara en anledning till skadestånd. Många drabbades i somras när elbilar som kostar över 700 000 kronor plötsligt blev utan 70 000 kronor i elbilsbonus om den levererades i juli i stället för i juni.

I höst kommer många elbilsköpare att räkna dagarna fram till årsskiftet. Registreras bilen före årsskiftet får man 70 000 kronor i bonus, efter årsskiftet bara 50 000 kronor. Även bonusen för laddhybrider försämras betydligt efter årsskiftet.

Viktigt att notera är att det måste finnas ett leveranslöfte i avtalet – annars blir inte bilen ”försenad” när leveransen dröjer.

En del bilköpare vittnar om att bilhandlarna helt sonika meddelar att de inte kan fullfölja leveransen. Avtalet hävs då från säljarens sida.

Kunden erbjuds sedan ett nytt avtal med ett betydligt högre pris och senare leverans. Bilköparen drabbas alltså flerfaldigt – med längre väntan, sämre bonus och högre pris.

Men får man verkligen göra så?

– Nej, bilhandlaren får inte ensidigt riva avtalet om inte konsumenten begår ett allvarligt kontraktsbrott. Avtal ska hållas, och det krävs särskilda omständigheter för att handlaren ska kunna frånträda avtalet, förklarar Charlotte Söderlund på Konsumentverket.

Hur man ska hantera prishöjningar står i de finstilta villkoren på baksidan av köpeavtalet?

– Prishöjningar i sig är ingen grund till att vägra leverans. Bilhandlaren får bara höja priset innan bilen har levererats i undantagsfall, om orsaken till prishöjningen beror på omständigheter som inte kunnat förutspås och som har varit utom bilhandlarens kontroll. Att fabriken vid en viss tidpunkt höjer priserna ger normalt inte handlaren rätt att retroaktivt höja priserna på redan beställda bilar, säger Charlotte Söderlund.

Bilhandlarna hänvisar ofta till produktionsproblem på grund av pandemin eller brist på halvledarkomponenter, när bilen du beställt blir försenad. Foto: Skoda

Om bilhandlaren har rätt till prishöjning har kunden också rätt att kliva av köpet om prishöjningen är mer än två procent, enligt villkoren. I villkoren anges också att bilhandlaren inte får lov att höja priset under de första fyra månaderna efter ordertecknande.

Värdet på en inbytesbil påverkas också av leveransförseningar. Bilen som ska bytas in blir äldre och har gått fler mil än som har avtalats från början. Har bilen gått mer än 200 mil än det som har avtalats har bilhandlaren rätt att göra ett avdrag på 10 kronor per övermil enligt branschens nya standardavtal. Enligt det gamla avtalet var avdraget 5 kronor per övermil. Kontrollera därför vad som står i ditt originalavtal – chansen är stor att det är det gamla avdraget som står i avtalet.