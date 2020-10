Så står sig ID.3 mot klassens mellanmjölksalternativ

Fakta. Volkswagen ID.3 Life 58 kWh

Miljö

Koldioxidutsläpp: 0 gram/km vid blandad körning.

Förbrukning blandad körning el: 1,55 kWh/mil. (I Teknikens Världs test: 1,75 kWh/mil)

Ekonomi

Pris/förmånsvärde/privatleasing: 434.900 kronor./2.200/3.495 kronor

Årlig fordonsskatt: 360 kronor per år under de tre första åren, därefter 360 kronor per år.

Garantier: Nybil 2 år, vagnskada 3 år, rostskydd 12 år, lack 3 år, batteri 8 år.

Miljöförmåner: Ja. 60 000 kronor.

Teknik

Motor: Elmotor, 204 hk, 150 Nm.

Batterikapacitet: 58 kWh.

Max laddeffekt: 100 kW.

Drivning: Bakhjulsdrift.

Växellåda: 1-växlad automatlåda.

Acceleration 0–100 km/tim: 7,3 sekunder.

Toppfart: 160 km/tim.

Räckvidd el: 42 mil (33 mil i Teknikens Världs test)

Digitalt

Pekskärm: Ja. 10 tum. Väl seg respons på provbilen, oklart om det är mjukvaruproblem.

App: App Connect – där viktiga appar speglas. Det fungerar inte än.

Apple Carplay/Android auto: Ja/Ja – men försenat.

OTA (nätuppdatering): Ja, för hela bilen, men det är försenat till nästa år.

Mått/vikt

Längd/bredd/höjd: 426/181/157 centimeter.

Bagagevolym: 385–1.267 liter med bakre ryggstöd uppe/fällda.

Tjänstevikt: 1.805 kg.

Maximal släpvagnsvikt: Nej, inget drag.

Betyg del för del

Köregenskaper: 4

Säkerhet: 3

Miljö: 4

Komfort: 4

Ekonomi: 4

Totalbetyg: 19 av 25

Plus

En av de modernaste elbilarna på marknaden

Minus

Hög elförbrukning

Billig kvalitetskänsla

Frågetecken för mjukvaran