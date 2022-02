Så undviker du de stora laddförlusterna

Laddförlusten kan läsas i tillverkarens siffror

När räckvidden anges enligt kör­cykeln WLTP används bilens egentliga förbrukning, det som går åt när bilen ­körs. Denna inkluderar inte ladd­förlusten, eftersom den redan skett när batteriet laddades och inte påverkar räckvidden.

Det är också anledningen till att elbilars officiella förbrukningsvärde framstår som högre än vad det borde vara med hänsyn till räckvidden som anges. Ta Hyundai Kona Electric som exempel. Angiven förbrukning i WLTP-testet är 1,47 kWh per mil, inklusive laddförluster. Med ett batteri på 64 kWh borde den gå 43,5 mil i WLTP-provet. Men den går betydligt längre, hela 21 körcykler à 23 kilometer kan köras innan batteriet är tömt. Totalt 48,5 mil i WLTP-körcykeln. Under räckviddstestet i WLTP-provet är förbrukningen 1,32 kWh per mil. Laddförlusten är alltså tio procent i WLTP-mätningen.