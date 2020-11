Så undviker du överpriser när du snabbladdar

Nästan alla snabbladdningsnätverk för elbilar försöker ”låsa in” kunderna genom att i första hand ta betalt via ett konto. Kunderna betalar sedan via en app eller plastbricka. Att göra en långresa genom Sverige underlättas om du har tecknat avtal med tre eller fyra laddnätverk. Ska du resa utomlands bör du förbereda resan och kontrollera vilka nätverk som fungerar på vägen.

Alla dessa planeringsmödor kan dock förenklas om man använder sig av en samlingstjänst som knyter upp olika nationella nätverk och samlar alla laddningar på en räkning. Plötsligt kan du resa i Sverige och utomlands med bara en laddbricka på nyckelringen.

Baksidan är att det kan innebära ett högt merpris. På en och samma laddstation kan kunden med ett konto hos en samlingstjänst betala mångdubbelt mer för en laddning jämfört med direktbetalande kunder. Inte för att samlingstjänsten vill skinna kunderna, utan för att laddoperatörerna tar ut ett högre pris av företaget som driver samlingstjänsten.

En av de största samlingstjänsterna, även kallade Mobility Service Provider (MSP), är Plugsurfing som erbjuder över 200.000 laddställen i Europa. Men priserna som Plugsurfing debiterar är höga.

På landets största laddkedja Bee betalar jag som direktansluten kund 5 kronor per kilowattimme när jag snabbladdar.

Som en jämförelse är min rörliga elkostnad hemma i villan i Stockholm 1,10 kronor per kilowattimme. Så visst är snabbladdning dyrt. Men vad Bee tar betalt är ändå ingenting mot vad Plugsurfing debiterar. Plugsurfing tar 13:50 kronor per kilowattimme av kunderna som snabbladdar på Bee.

Mer än dubbla normalpriset, och tio gånger mer än vad jag betalar för elen när jag laddar hemma.

På Eons laddstationer kan jag för ovanlighetens skull betala med helt vanliga kreditkort. Pris 5:95 kronor per kilowattimme. Men Plugsurfing-kunden betalar hos Eon 9:09 kronor per kilowattimme. 52 procent mer än kunden med bankkort. Varför då inte betala med vanligt kreditkort?

Ionity är den kedja av snabbladdare som erbjuder snabbast laddning. Laddarna är på 350 kilowatt men den snabbheten är ännu inte värd så mycket eftersom inga bilar kan ta emot så hög effekt. Men snabbt går det, och för snabbheten tar Ionity bra betalt. 8:70 kronor per kilowattimme är normalpriset. Har du ett Plugsurfing-kort gäller dock ett annat pris. 11:48 kronor per kilowattimme.

Med sådana priser blir elresan dyr. Räkna med 20–35 kronor per mil.

Orsaken till prisskillnaden är att laddoperatörerna tar ut ett betydligt högre pris av Plugsurfing än av direktkunderna. Plugsurfing uppger att de lägger på tio procent för sin egen marginal.

Det påslaget syns när Plugsurfing-kunden laddar hos Fortum. Då blir det 10 procent dyrare att tanka med Plugsurfing än med Fortums egen app.

Trots prispåslagen är Plugsurfing det nätverk som Volvo och Polestar har valt att samarbeta med.

När du köper en ny Polestar får du ett Plugsurfing-kort på köpet.

Vilka rabatter får man som Polestar-ägare på Plugsurfing-kortet?

– För närvarande får Polestar-ägare bara rabatt på Bee-stationer. Där betalar de fem kronor per kilowattimme på snabbladdarna. På Ionity, e-on och Fortum är det listpris som gäller, svarar Brent Ellis på Polestar.

Men fem kronor per kilowattimme är exakt vad normalkunden betalar hos Bee.

Vill man spara pengar skaffar man förstås ett laddkort på Bee som kostar 399 kronor per månad som ger upp till 450 kilowattimmar per månad. Det ger ett pris på låga 89 öre per kilowattimme om det utnyttjas maximalt.

Vi har frågat om Volvos kunder kommer att få rabatt på Plugsurfings priser men Volvo vill inte avslöja något om det.

– Det är inget vi kommunicerar, svarar Karin Wik, presschef på Volvo.

Det finns alternativ till Plugsurfing. Ett sådant är Maingau, ett tyskt energiföretag som inkluderar 90.000 laddpunkter i Europa. Det intressanta med Maingau är att de erbjuder en nästan fast prislista till skillnad från Plugsurfing. På svenska snabbladdare är priset när detta skrivs 6:86 kronor per kilowattimme (66 cent). I Tyskland kostar laddning via Maingau 4:87 kronor per kilowattimme (47 cent).

Dock med ett undantag. Laddar du på Ionity med Maingau-kort kostar det 7:57 kronor per kWh, i alla europeiska länder. Det är knappt fyra kronor billigare per kilowattimme jämfört med vad Plugsurfing tar på Ionity-laddarna. Det är till och med något mindre än vad Ionity tar av sina egna direktkunder.

Det enda sättet att ladda billigare på Ionity är om man kan utnyttja de rabattabonnemang som till exempel Audi-, Volkswagen- och Mercedes-ägare kan ta del av. Övriga biltillverkare som är delägare i Ionity erbjuder eller kommer att erbjuda rabatter till de egna kunderna. Nackdelen med de avtalen är att det tillkommer en fast månadskostnad och att de oftast har ett års bindningstid.

Sammantaget kan vi konstatera att det är svårt att orientera sig på laddningsmarknaden. Jämför med hur det ser ut på en bensinstation. Där finns oftast en stor skylt där priserna kan läsas av när man passerar stationen i motorvägsfart. Ingen laddstation bjuder på samma tydlighet.

Kör du Tesla är företagets snabbladdningsnätverk ett förstahandsval. De är billigast bland snabbladdarna med 2:56 kronor per kWh. Men det gäller bara för Tesla-ägare.

Så mycket varierar laddpriserna Ionity Prisspann: 3:10-11:48 kr/kWh** Mercedes Me Charge 3,10* Audi Charging Service Transit 3:30* VW We Charge Plus 3:40* Porsche Charging Service 3:45* VW We charge Go 6:29* Maingau 7:57 Ionity listpris 8:70 Plugsurfing 11:48 * Audi Charging Service Transit kostar 2.273 kr/år. Mercedes Me Charge kostar, men importören har ännu inte angett hur mycket. Porsche Charging Service 1.799 kr/år. VW We Charge Plus 2.388 kr/år, VW We Charge Go 1.020 kr/år, båda dock endast för VW ID.-modeller ** Ionity har sedan länge övergått till pris räknat i kWh. Dock står det fortfarande 88 kr/session på Jaguar Public Charging App. Fortum Prisspann: 2:50-2:75 kr/min* Fortum 2:50 Plugsurfing 2:75 Jaguar Public Charging 2:75 * Olika priser på olika laddplatser. Pris från Fortum Nykvarn 50 kW CCS. Bee Prisspann: 0:89–13:50 kr/kWh* Bee listpris 5:00 Polestar Plugsurfing 5:00 Audi Charging Service 8:10 Plugsurfing 13:50 Jaguar Public Charging 13:50 * Bee Around månadskort 399 kr ger fri laddning upp till 450 kWh per månad. Eon Prisspann: 3:95-9:09 kr/kWh EON avtalskunder 3:95 EON via app 4:95 Audi Charging Service 5:20** EON kreditkort 5:95 Maingau 6:86* Plugsurfing 9:09 Jaguar Public Charging 9:09 * +1 kr/minut efter 1 timmes laddtid ** Kortavgift tillkommer. Audi City 47 kr/månad. Audi Transit 2.273 kr/år. Visa mer

Läs mer: Fler artiklar om elbilar