Sen och törstig hybrid från Subaru

Att elektrifiera bilar är ett smart sätt att sänka utsläppen och anpassa sitt modellprogram till EU:s tuffa regelverk. Subaru har nu monterat elmotorer i modellerna Forester och XV. Men en XV med påhängd elmotor borde vara snålare på bensin än 0,79 liter per mil. 180 gram koldioxid i utsläpp per kilometer gör dessutom att fordonsskatten skenar till 8.330 kronor per år de tre första åren.

XV som hybrid är lite väl känslig och vill hoppa iväg om föraren inte är väldigt lätt på gasfoten. Kanske är det också den steglösa växellådan som stökar till det. Subaru har skapat sju artificiella lägen vilket resulterar i aningen sänkt varvtal, men motorn måste ändå rusas om det ska hända något. När vi lämnat de lägsta farterna märks inte elmotorn alls. Nu är det samma vanliga fyrcylindriga bensinmotor som tillsammans med växellådan lever sitt eget liv.

Här finns allt. Tre bildskärmar och knappar i överflöd. Foto: Jan-Erik Berggren

Bilens förhållandevis enkla säkerhetssystem som kallas Eyesight håller reda på mina ögonrörelser och låter mig inte vandra iväg med blicken. Det varnar dessutom när jag kommer ifatt bilar.

Trots ovanstånde kritik är det lätt att förstå varför märket med fyrhjulsdrift som signum har blivit populärt i ”skogslänen”. Den permanenta fyrhjulsdriften behövs inte på fina sommarvägar men XV känns verkligen trygg, bekväm och robust. Kupén är rymlig och stolarna bekväma. Det går också att sitta bra på alla platser i baksätet och bagageutrymmet på 385-1.290 liter har inte minskats trots att bilen nu även har ett batteri.

Lika stort bagageutrymme som hos XV utan batteri. Det är bränsletanken som krympts – med tolv liter. Foto: Jan-Erik Berggren

Informationssystemet är uppdaterat, och även om det inte är i toppnivå så finns de flesta funktioner du behöver. De sköts dessutom på ett logiskt och lätthanterligt sätt. Men varför det sitter två bildskärmar i mitten av instrumentbrädan förstår jag inte. Samtidigt finns det fortfarande knappar och reglage till det mesta.

Subaru skyndar långsamt in i den elektriska och uppkopplade framtiden. Ett smart drag av en tillverkare som strävar efter att sälja en dryg miljon bilar per år. Man behöver tydligen inte strö pengar på utvecklings- och designavdelningarna. Det är bruksnivå som gäller – och tillräckligt många köpare gillar det.