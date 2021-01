Små miljösteg för Fords småbil

Dieselmotorerna försvinner hos allt fler biltillverkare. Så även hos Ford till småbilen Fiesta, som haft alternativet i 36 år. För fem år sedan valde var fjärde småbilsköpare diesel­motor, för Fiesta var siffran bara 2 procent under det senaste året.

Bensinmotor med mild­hybridteknik, där en kombinerad startmotor/generator och ett extra batteri ger extra kraft, spås ta över efter dieseln. Som den här bilen. Tekniken är inte ny i Fordleden, vi har sett den hos andra modeller tidigare men den finns nu till senaste generationen Fiesta som lanserades 2017.

Nytt och traditionellt i mix. Högt placerad skärm och manuella vred. Foto: Peter Klemensberger

Sin nya teknik till trots är Fiesta som modell lite av den gamla skolan. Parkeringsbromsen utgörs av en traditionell spak, ratten är tjock och stor. Mätarna är analoga med digital information däremellan. Bland annat visas bilden av ett batteri eller en generator när hybridsystemet laddar eller ger kraft.

Modellen håller körglädjen högt. Styrningen är direkt och lagom tung. Fjädringen är aningen stum utan att vara för stötig även om en del ojämnheter i vägbanan märks. Sportig är fel ord, fast känsla passar bättre och ju mer jag kör bilen desto mer gillar jag uppträdandet.

Högsta växeln på den lättarbetade växellådan är att betrakta som överväxel. Sexan läggs i först när man lutar sig tillbaka och låter milen rulla på, högsta växeln passar till jämn fart men inte till acceleration.

Kraften kommer från Fords prisade enlitersmotor med tre cylindrar, som här med turbo ger 125 hästkrafter – det räcker gott och väl. Lite gammaldags är att motorljudet ofta är närvarande.

Fords trecylindriga bensinmotor. Start­motorn/generatorn skymtas framtill. Foto: Peter Klemensberger

Ljudmässigt har bilen annars bra isolering men däckbruset kan bli tröttande på grov asfalt. Ford har lyckats bra med inredningen. Utseende och ergonomi har blivit bättre än tidigare och materialvalen är överlag bra. Den standardmonterade pekskärmen mäter åtta tum och är högt placerad samt kompatibel med Apple carplay och Android auto.

Mildhybridtekniken är svår att märka vid körning. En aning mer motorbroms vid gasuppsläpp är det enda som möjligtvis kan anas. Bränsleåtgången ska kapas med 5 procent jämfört med samma motor utan tekniken som dock räknats enligt den gamla missvisande NEDC-körcykeln.

Vid provkörningen drog bilen 0,55 liter per mil. Den officiella siffran är 0,53 liter per mil och 120 gram i koldioxidutsläpp per kilometer för just den provkörda bilen.

Hybridtekniken kommer bäst till sin rätt i stadstrafik. Informationen att systemet jobbar får jag via instru­mentpanelen. Mildhybridtekniken har gett Fiesta en lite bättre körbarhet, vi kan kalla det kraft, vid lägre hastigheter.

Versionen Active kostar 13.000 kronor extra och innebär plast­detaljer, egen fälgdesign och annan klädsel. Det ingår också 19 milli­meter högre markfrigång samt möjlighet till val av körlägen.

Med mildhybridteknik kostar bilen 9.000 kronor mindre men då kan du inte köpa till automatlåda.

Den provkörda bilen är extrautrustad för 40 000 kronor där led-strålkastare, dragkrok, och förar­assistanspaket är de tyngsta posterna.

Det hela ger en bil med tidstypisk stil, kul köregenskaper, klassisk i hållningen utan att vara mossig. Men om du vill göra miljön så lite skada som möjligt finns det mer effektiva vägar att gå än med mildhybridteknik. Oavsett märke och modell.

Ford Fiesta Active 1,0T EcoBoost Mildhybrid Miljö Koldioxidutsläpp: 120 gram/km vid blandad körning. Förbrukning: 0,53 liter/mil vid blandad körning. Ekonomi Pris: 220.550 kronor. Miljöförmåner: Nej. Årlig fordonsskatt: 2 410 kronor per år de första tre åren. Därefter 558 kronor per år. Garantier: Nybil 5 år, vagnskada 3 år, rostskydd 12 år, lack 3 år, assistans 1 år. Teknik Motor: Bensin 1 liter. 125 hk, 210 Nm. Drivning: Framhjulsdrift. Växellåda: 6-växlad manuell låda. Acceleration 0–100 km/tim: 9,4 sekunder. Toppfart: 203 km/tim. Digitalt Pekskärm: Ja, 8 tum. App: Ja. FordPass. Apple carplay/Android auto: Ja/Ja. OTA (nätuppdatering): Nej. Mått/vikt Längd/bredd/höjd: 407/176/150 centimeter. Bagagevolym: 311–1 093 liter med bakre ryggstöd uppe/fällda. Tjänstevikt: 1 282 kg. Maximal släpvagnsvikt: 1 000 kg. Betyg del för del Köregenskaper 4 Säkerhet 3 Komfort 4 Miljö 3 Ekonomi 3 Totalt 17 av 25 Plus Köregenskaper. Förarmiljö. Smidig i lägre hastighet. Minus Enkel hybridteknik. Tveksamt utrustningspaket. Buller på grov asfalt. Visa mer

