Smutsig bil efter vintern? Så här får du den fin till våren

Hur många orkar egentligen tvätta bilen under vinterhalvåret? Det sisyfosarbete det kan vara att tvätta att göra bilen ren, bara för att se den bli smutsig igen så fort den rullar ut på vägarna.

Det innebär tyvärr att bilen hinner samla på sig en hel del smuts under vintern, och att smutsen biter sig fast i lacken på ett sätt som gör den svår att ta bort.

Tycker du det är smidigt att köra bilen i automattvätt? Det kommer inte att hjälpa mot den allra värsta smutsen som på vintern består av allt från asfaltsfläckar till saltavlagringar.

En automattvätt är ändå bättre än ingen tvätt alls, men har du tid och lite ork – tvätta bilen själv i en tvätthall. En maskintvätt med borste riskerar alltid att repa lacken eftersom det finns små smutspartiklar i borstarna. Borstfri högtryckstvätt är mycket mer skonsam, men har inte samma förmåga att komma åt och tvätta i alla skrymslen och karossveck som du själv med en tvättsvamp.

Tvättar du bilen grundligt på rätt sätt så behöver du inte göra det så ofta. Foto: Patrik Lindgren

Åk till en tvätthall när du ska tvätta bilen själv. Det är inte olagligt att tvätta bilen hemma men den som avsiktligt släpper ut orenat avloppsvatten bryter mot lagen. Miljöbalken, den ramlag som reglerar miljöfrågor, säger att vi är skyldiga att göra vad vi kan för att undvika skador på människors hälsa och på vår miljö – och vattnet från biltvätten innehåller skadliga kemikalier, tungmetaller och oljerester.

Miljöbalken säger också att man ska undvika att använda kemiska produkter som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med produkter som kan antas vara mindre farliga.

Kallavfettning kan behövas som ett första steg när du själv tvättar en väldigt smutsig bil vintertid – välj i så fall en av de nya produkterna som inte är petroleumbaserade. Denna avfettning fungerar bäst på en torr yta och löser upp den allra grövsta smutsen som man inte vill ha kvar när man sedan tvättar bilen med svamp och schampo. De flesta plast- och gummidetaljer på moderna bilar tål att utsättas för kallavfettning då och då, men försök att endast använda den här typen av avfettning på bilens nedre delar, till exempel under fönsterlinjen. Det är där det mesta av den oljebaserade smutsen finns och då minimerar man också risken att kallavfettningen tränger in i ställen där den inte ska vara och löser upp lim och torkar ut packningar. Försök att inte träffa vindrutetorkarna med kallavfettningen. De flesta bilar har ingen gummilist under bakrutan och då går det bra att använda kallavfettning även där.

Glöm inte att rengöra innanför tanklocket, annars rinner smutsen lätt ut på den rena lacken. Foto: Patrik Lindgren

Låt kallavfettningen verka någon minut, men inte så länge att det torkar. Spola av med högtryck nerifrån och upp, det är viktigt inte minst eftersom det då blir mycket tydligare var man har spolat. Annars är risken stor att man missar en yta och där man inte har spolat direkt försvinner inte smutsen. Avsluta med att spola av hela bilen snabbt uppifrån och ner.

Efter förtvätten med kallavfettning är det sannolikt att det finns en tunna hinna av så kallad trafikfilm kvar på lacken. Den kommer inte att synas på en grå bil, men på en vit är den tydlig och tas endast bort med alkalisk avfettning.

Sedan är det dags för svamp och schampo.

Använder man rätt medel i rätt ordning och är noga med att spola av så får man en väldigt ren bil utan att ha behövt röra den, och ju mindre fysisk kontakt med lacken desto bättre. Man vill inte orsaka så kallade tvättrepor i onödan.

Notera att inget så kallat avfettningsmedel är riktigt effektivt på bromsdamm, fälgarna bör därför tvättas med fälgrengöringsmedel. De flesta fälgrengöringsmedel som säljs till vanliga konsumenter är i dag syrafria och PH-neutrala.

Tvätta bilen i en tvätthall med oljeavskiljare * Det finns ingen lag som säger att man inte får tvätta bilen hemma – MEN det är olagligt att avsiktligt släppa ut orenat avloppsvatten. Vattnet från biltvätten innehåller skadliga kemikalier, tungmetaller och oljerester. Däckpartiklar, olje- och bränslerester, asfalt och salt får inte hamna i dagvattenbrunnar. * En tvätthall med oljeavskiljare är bäst för miljön, eftersom det smutsiga tvättvattnet då filtreras. * En kommun kan förbjuda biltvätt på gatan inom avgränsade områden, exempelvis i så kallade vattenskyddsområden. Bryter du mot vattenskyddsområdets bestämmelser kan du dömas till att betala vite. * Använd miljömärkta eller miljöanpassade bilvårdsprodukter. Visa mer Visa mindre