Stabilt men trångt i Subarus första elbil

Biltillverkarna Subaru och Toyota har jobbat tillsammans för att ta fram en gemensam plattform för elbilar. Denna plattform kan användas både för fram- och fyrhjulsdrivna bilar, och heter antingen e-Subaru Global eller e-TNGA – beroende på vilken av tillverkarna du frågar. Det är ingen hemlighet att Toyota står för det mesta kring de här bilarna, men Subaru har lett arbetet kring fyrhjulsdriften. Tidigare har vi rapporterat från provkörningen av Toyota bZ4X – kusinen till den Subaru Solterra vi nu provkör.

Storleksmässigt är Subaru Solterra – märkets första helt elektrifierade bil – i klass med Volvo XC60. Markfrigången mäter 21 centimeter och släpvagnsvikten 750 kg. Det är bara den fyrhjulsdrivna versionen som är aktuell för den svenska marknaden, och den har två elmotorer med en effekt på totalt 218 hästkrafter.

Plattformen följer vid en snabb blick samma trend som alla andra nya elbilar – vilket innebär vätskekylda batterier under golvet mellan fram- och bakaxel.

Subaru tar steget direkt från fossildrift till ren eldrift. Foto: Rasmus Kristoffersson

Det finns möjlighet till snabbladdning på upp till 150 kilowatt, och räckvidden varierar mellan 41,3 mil – med 18-tumshjul – och 37,8 mil – med fullutrustning och 20-tumshjul.

Jag kliver in bakom ratten, eller rättare sagt upp – det är ett högt insteg med ett rejält tröskelparti. Första intrycket är att interiören är lite plastig, något som är oväntat. Subaru har framgångsrikt jobbat sig bort från den känslan under de senaste åren.

Instrumenteringen sitter förskjuten långt upp och långt fram på panelen – ungefär där en normal projicering av head-up-display brukar sitta. Head-up-display, information som speglas på vindrutan, blir inte aktuell i den nya Solterran.

Jag sitter bra och får en relativt låg sittposition i bilens eljusterbara stolar – något som blir standard i Sverige. Den höga midjelinjen och de rejäla takstolparna bakom dörrarna där bak märks direkt när vi rullar ut i trafiken – sikten snett bakåt skärs av.

Bild 1 av 2 Bagageutrymmet är något litet för en bil av den här storleken. Foto: Linus Pröjtz Bild 2 av 2 Annorlunda förarmiljö med instrumenteringen långt upp och långt bort. Foto: Linus Pröjtz Bildspel

Hur är den att köra? Trevlig. Från första metern märks en bil med tyngd och ett tydligt avtryck på vägen. Enkelt uttryckt går Solterra rakt och fint, och stabiliteten är bra på de mindre landsvägarna. Styrningen är medeltung och bilen känns säker i hur den rör sig. Vid mindre ojämnheter stöter det lite grann, men om det ska tillskrivas bilen eller däcken får vi låta vara osagt.

Detsamma gäller en något högre ljudnivå i landsvägshastighet. Positivt är dock responsen vid gaspådrag och hur bilen hanterar elmotorernas kraft, här plockar Solterra tydliga poäng.

Fyrhjulsdriften – som kallas X-Mode – går att ställa in via en knapptryckning på mittkonsolen. Det går att välja mellan normal, djupsnö/lera och snö/grus men några tester av dessa går inte att göra under provkörningen.

Baksätet erbjuder bra utrymmen, men jag får inte in fötterna under stolen framför. Mittkonsolen slutar märkligt långt bak vilket inkräktar på benutrymmet för mittplatsen bak. Bagageutrymmet omfattar 452 liter, och det är i underkant för en bil av den här storleken. Förvisso får en hundbur plats men bagaget är klart mycket mindre än en av de stora konkurrenterna som Subarus representanter själva nämner – Skoda Enyaq, som rymmer 585 liter.

Några priser är ännu inte satta, men ska Solterra kunna konkurrera är det max 550 000 till 600 000 kronor som gäller. Första leverans till kund förmodas ske efter sommaren 2022.

Stolarna går att justera elektriskt och man sitter bra. Foto: Linus Pröjtz

Subaru Solterra Touring + Miljö Koldioxidutsläpp: 0 gram/km. Förbrukning vid blandad körning: 1,6 kWh/mil. Räckvidd: 41,3 mil. Ekonomi Pris/Förmånsvärde/Privatleasing: Ej fastställt. Inköpsbonus: 70 000 kronor. Årlig fordonsskatt: 360 kronor per år under de tre första åren, därefter 360 kronor per år. Garantier: Nybil 3 år, vagnskada 3 år, rostskydd 12 år, lack 3 år, batterigaranti ej fastställd än. Teknik Motor: Två elmotorer 218 hk/168,5 Nm. 80 kW Batterikapacitet: 71,4 kWh. Max laddeffekt hemma/snabbladdning: 6,6/150 kW. Drivning: Fyrhjulsdrift. Växellåda: Enväxlad. Acceleration 0–100 km/tim: 6,9 sekunder. Toppfart: 160 km/tim. Digitalt Pekskärm: 12,3 tum. App: Subaru Care. Apple CarPlay/Android Auto: Ja/Ja. OTA (nätuppdatering): Endast till pekskärm och säkerhetssystem. Mått/vikt Längd/bredd/höjd: 469/186/160 centimeter. Bagagevolym: 452 liter med bakre ryggstöd uppe. Tjänstevikt: 2 035 kg. Maximal släpvagnsvikt: 750 kg. Betyg del för del Köregenskaper 3 Säkerhet 4 Komfort 3 Miljö 5 Ekonomi 3 Totalbetyg: 18 av 25 Plus Fyrhjulsdrift. Skarp styrning. Bra sittkomfort. Minus Instrumenteringsdesign. Dålig sikt snett bakåt. Knappast nyskapande. Visa mer

